“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「皆生風雅（所在地：〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉3-16-1）」は、皆様へより充実した滞在を提供するため、2026年6月より館内サービス内容を一部リニューアルいたします。 皆生風雅公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 新サービス：https://www.kaike-fuga.com/archives/2395

皆生風雅は、約2,000平米もの広大な日本庭園を眺めるラウンジバーや美肌成分が豊富な温泉、バレルサウナなどをお愉しみいただける温泉宿です。 このたびのリニューアルでは、「長く大切にしてきたものに、身を委ねる時間」を滞在コンセプトとし、新たなコンテンツをご用意いたしました。ラウンジにて昭和の角打ち文化をベースにした地酒の飲み比べサービスや薬膳茶バーを、お部屋食プラン限定にてドリンクインクルーシブなどをお楽しみいただけます。

皆生風雅・新サービス内容

① ラウンジ新体験 ～ KAIKE NEW RETORO 今宵の一杯 ～ 日本庭園を望むBARラウンジにて、昭和の角打ち文化をベースにした、地酒の飲み比べサービスをお楽しみいただけます。 お好きな地酒をお選びいただいた方には、バーカウンターにて日本酒カクテルを1杯サービス。地酒そのものの味わいはもちろん、皆生風雅オリジナルの日本酒カクテルで、新たな楽しみ方をご体験いただけます。

② 部屋食 ドリンク（ミニバ―）サービス 部屋食プラン限定でミニバ―付きのドリンクインクルーシブステイをお楽しみいただけます。アルコール類やソフトドリンクなどをお部屋の冷蔵庫にご用意いたします。ドリンクの追加も可能。

③ 姉妹館との湯めぐりサービス お食事付きプランの方限定で、皆生風雅と姉妹館「湯喜望 白扇」の大浴場・サウナを相互利用可能。趣の異なる湯処で、皆生温泉の魅力をより深くご体感いただけます。

④ 朝の薬膳茶バー ご自身の体に薬膳茶というアプローチで寄り添う新しいサービスです。 美肌ケアや温活などその日の体調に合わせて、お好みの茶葉をお選びいただけます。

おすすめプラン

プラン名： 【リニューアル記念SALE】最大15％OFF／山陰グルメを味わう自慢の会席をお得に＜■特選会席＞ 価格：16,830円～（2名利用時の1名様料金・税込） 予約・詳細：https://x.gd/TVXmT

皆生風雅

皆生風雅｜概要 住所：〒683-0001鳥取県米子市皆生温泉3-16-1 TEL：0570-02-3320 客室数：32室 主な館内設備：レストラン、大浴場、露天風呂、バレルサウナ アクセス：米子自動車道経由で米子ＩＣより車で約15分、ＪＲ米子駅より車で約15分 公式サイト：https://www.kaike-fuga.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kaikefuga/ ※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業 /ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo