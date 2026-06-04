biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）が運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ ）」は、いよいよ今週末の2026年6月6日（土）に大阪湾舞洲で開催される花火イベントに合わせ、混雑や場所取りのストレスを一切排除した「特別観覧プラン」の直前予約を受付中です。「今週末の予定がまだ決まっていない」「花火は見たいけれど、大混雑や長時間の場所取りは避けたい」という方へ向けて、全席VIP仕様の特等席や、手ぶらで浴衣に変身できるオプションなど、大人のための快適な夏のひとときを直前提案いたします。さらに当日は、贅沢な夜を彩るサブコンテンツが充実。人気DJイベント『SUNSET WAVE』が“花火特別バージョン”として臨場感をプラスするほか、道頓堀の屋台村で大人気の「リチャーズ スマッシュバーガーズ」をはじめとする計7台のキッチンカー出店が決定いたしました。 大好評につき最上級の「SSVIP席」はすでに完売、その他の各種プランも残席わずかとなっています。

まだ間に合う！大阪北港マリーナが“穴場スポット”として選ばれる5つの見どころ

1.混雑緩和・場所取り不要！大迫力の花火を優雅に特等席で

一般的な花火大会のような「何時間も前からの過酷な場所取り」や「身動きが取れないほどの人混み」とは無縁。17:00から入場できる全席VIP仕様の快適な空間で、舞洲の夜空と大阪湾の水面を彩る大迫力の花火やドローンショーをリラックスして鑑賞いただけます。

2.手ぶらでOK、プロの着付け＆ヘアセットで浴衣姿に大変身！

「浴衣を着てお出かけしたいけれど、準備や片付けが面倒……」という方も安心。マリーナ内でプロによる浴衣レンタル・着付け・ヘアセットができるオプションをご用意しています（14:00受付開始）。手ぶらで来場し、夕暮れのマリーナを浴衣でのんびり散策しながら花火を待つ、特別な1日を過ごせます。

3.夏の宵を五感で味わう「プレミアムBBQプラン」

開放的な屋外大型ベンチ席で本格炭火BBQを堪能。すぐ近くの特設ドリンク屋台でお好きな冷たいお酒やジュースを片手にワイワイ楽しんだあとは、そのまま席を移動することなく、目の前に広がる大迫力の花火観覧へと移れる贅沢なタイムスケジュールです。

4.DJイベント「SUNSET WAVE」が花火の夜を彩る

DJイベント「SUNSET WAVE」が、花火イベントに合わせて特別バージョンとして登場（16:00～21:00）。大阪湾を一望するクルーザーの上から、実力派DJ陣（DJ DHADHA" / DJ Genki / DJ Mango Brother）がスピンします。花火を待つ夕暮れ時から打ち上げ後まで、極上の音楽が絶景ロケーションに花を添えます。

5.大人気スマッシュバーガーも！キッチンカー7台で夏祭り気分を先取り

当日は17:00～22:00まで、個性豊かなキッチンカー計7台が集結します。注目は、道頓堀の屋台村で絶大な人気を誇る「リチャーズ スマッシュバーガーズ」。ジューシーで香ばしい本格バーガーをマリーナで堪能できます。そのほかにも牛ホルモン焼きそば、苺氷り（いちごおり）、チョコバナナなど、充実のフード＆スイーツがラインナップ。浴衣姿でぶらりと食べ歩きを楽しみながら、一足早い最高の夏祭り気分を味わってください。

直前予約可能！選べる特別観覧プラン（席数限定）

SVIP席 30,000円（税込）

プールサイドのテラス席（1セット最大4名まで・入場料別）。1階席ならではの臨場感と、目の前の水面に映る美しい花火を快適に楽しめます。

VIP席 10,000円（税込）

リーズナブルに楽しむ王道席（1セット最大4名まで・入場料別）。大型ベンチ席では、別途「プレミアムBBQプラン（お一人様5,830円・税込）」をセットにしてお肉と花火を両方堪能することも可能です。 ※BBQプランにドリンクは含まれません。近くのドリンク屋台で購入可能です。

プレミアムBBQ・観覧クルーズ・宿泊プランも残りわずか！

手ぶらで本格炭火お肉を楽しめる「プレミアムBBQコース」、人混みを一切気にせず海上から花火を独占する最高峰の「クルーズプラン」、帰りの大渋滞を気にせず余韻に浸れる「マリーナステイ（宿泊）プラン」といった、各種体験付きプランも直前予約の枠が残りわずかとなっています。今週末を特別な思い出にしたい方は、ぜひお早めにお席を確保ください。

※本イベント当日は、マリーナ会場内への入場に以下の入場料が別途必要となります。 （大人5,000円 / 小中学生2,500円 ※クルーズ・宿泊プランは入場料込）

イベント開催概要

開催日： 2026年6月6日（土） 場所： 大阪北港マリーナ（大阪市此花区常吉2-13-18） 詳細： https://hokkomarina.com/event/fireworksviewing 予約： https://hokkomarina.com/fireworksviewing/reserve/ ※席数限定のため、満席になり次第終了となります。 タイムスケジュール（例）： 14:00～ 浴衣着付け受付開始 17:00～ VIPエリア入場・キッチンカー営業開始・BBQ提供開始 19:30～ 花火打ち上げ開始

大阪北港マリーナとは

http://hokkomarina.com/event/fireworksviewing

都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティ（SUPやHOBIE）のほか、舞洲・夢洲を海上から巡る貸切チャータークルーズも提供しています。また、公園エリア「PARK HULL」や、レストラン「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 電話番号：06-4400-5194 営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00 URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売、レンタル