日本およびアジア諸国で135店舗のブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、中華人民共和国・深圳市の高級商業施設である「深圳湾万象城（Shenzhen Bay MixC）」に、深圳市では3店舗目となる「I-PRIMO Shenzhen Bay MixC Store」を、6月18日（木）にオープンいたします。









































◆アイプリモブランドの認知拡大へ

深圳市は、北京・上海・広州と並ぶ中国本土の主要都市の一つであり、テクノロジー産業の集積を背景に若年層の流入が進むことで、人口約1,825万人（※1）を有する都市へと成長しています。平均年齢は約32歳と若年層の比率が高く、婚姻適齢期人口が厚い点が特徴です。年間婚姻組数は約12万組（※2）の規模にあり、ブライダルジュエリー市場として魅力的なエリアです。

当社は本出店を通じて、アイプリモブランドのさらなる認知拡大を図るとともに、より多くのお客様に高品質な商品とサービスをご提供してまいります。





（※1）2025年、深圳市統計局

（※2）2025年、深圳市民政局

◆外資系高級ブランドが集まる商業施設：深圳湾万象城（Shenzhen Bay MixC）

「深圳湾万象城（Shenzhen Bay MixC）」は、文化施設を備えた高級志向の大規模複合型商業施設です。館内には外資系高級ブランドが集積しており、高所得層や若年富裕層の来館が見込まれます。また、地下鉄複数路線（2号線・11号線・13号線）と直結する高い交通利便性を有しており、中国有数の高級商業拠点の一つとして位置付けられています。

◆コメント：プリモグローバルホールディングス株式会社 代表取締役社長 澤野 直樹

当社では2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールへと出店地域を拡大しており、今後も継続的な海外展開を通じて更なる躍進を目指してまいります。

アイプリモブランドの「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。





◆「I-PRIMO Shenzhen Bay MixC Store」の店舗概要

所在地 ：広東省深圳市南山区粤海街道 深圳湾万象城A区的 L321店舗

営業時間：10:00-22:00（日～木）

10:00-22:30（金～土）

定休日 ：無休（※「深圳湾万象城（Shenzhen Bay MixC）」の営業日に準じます）

アクセス：地下鉄2号線・11号線・13号線 直結





◆ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：135店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土26店舗、シンガポール1店舗） ※2026年6月4日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html



