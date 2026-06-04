株式会社ビー・フォレスト（本社所在地：神奈川県横浜市旭区都岡町42-11、代表取締役社長：廣田 望）は、諦めかけていた「言えない悩み」を土台からケアし、自分らしい自信を取り戻すためのケアブランド『warc（アーク）』より、新ステージのまつ毛美容液『warc アイラッシュセラム』を楽天市場に新規出店いたしました 。 これに伴い、事前のX（旧Twitter）アンケート調査にて浮き彫りとなった、市販品が多すぎて自身の年齢に合う商品が分からない「大人のまつ毛美容液迷子」の課題に寄り添い、一人でも多くの女性がご自身の目元に自信を取り戻すきっかけにしていただきたいという想いから、楽天市場店オープンを記念した「半額クーポン」配布キャンペーンを2026年6月4日より開始いたします。 本製品は、国内製造のヒト幹細胞培養液 ※1 や1mlあたり500億個 ※2 のエクソソーム ※3 など5つの厳選美容成分を贅沢に配合し、製品の99%が美容成分で構成された、デリケートな目元のトータルケアを叶える濃密な一滴です 。 ※1：ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液（保湿成分） ※2：ELISA法を用いたエクソソーム定量分析での懸濁液1mLあたり ※3：エクソソーム含有原料ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液を使用

背景・経緯（なぜ今、大人の“まつ毛迷子”に着目するのか）

現在、ライフステージの進化や、まつエク・まつパの繰り返し、日々のメイクや摩擦によって、目元に蓄積するダメージや「ハリ・コシ不足」といった深い悩みを抱える女性が増加しています 。しかし、市場には多種多様なまつ毛美容液が溢れており、「選択肢が多すぎて、結局今の自分にどれが合っているのか分からない」という課題が存在していました 。 そこで当社がX（旧Twitter）にて「年齢を重ねた今の自分に、結局どれが合っているのか分からない（迷子になっている）と感じたことはありますか？」というアンケート調査（回答数40名）を実施したところ、実に97.5%（39名）が「YES（迷子中）」と回答 。市販のまつ毛美容液の多さに困惑している大人のリアルな実態が浮き彫りとなりました 。 「隠すためのケア」を繰り返した結果ダメージが蓄積し、さらに自信を失っていくという、誰にも言えない切実な声があるのが現実です。このような変化への戸惑いや長年のダメージを抱える女性たちの「声なき声」に寄り添い、表面的な一時しのぎではなく、根本的な乾燥ダメージから守る本格的な解決策を提示すべく、本製品の楽天市場での展開を拡大いたします 。

『warc アイラッシュセラム』の5つの製品特徴

1. エクソソーム ※3 500億個/ml ※2 ＆国内製造ヒト幹細胞培養液 ※1 の贅沢配合

注目成分である「エクソソーム ※3 」を1mlあたり500億個 ※2 配合 。さらに国内製造の「ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液（保湿成分）」を掛け合わせることで、先進美容発想のまつ毛ケアでまつ毛のコンディションを根本から健やかに整えます 。 ※2：ELISA法を用いたエクソソーム定量分析での懸濁液1mLあたり ※3：エクソソーム含有原料ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液を使用

2. ほぼ美容液

濃密な一滴を形にする「美容成分99%」の処方 全体の99%が厳選された美容成分で構成されています 。ワイドラッシュ ※4（ハリ・コシケア）、アナゲイン ※5（印象アップ）、キャピキシル ※6、リムベールPD ※7（コーティング）を含む5つの厳選成分が、しなやかな基礎をサポートします 。 ※4：ビオチノイルトリペプチド－１（ハリ・コシ成分）、パンテノール（ハリ・コシ成分） ※5：エンドウ芽エキス（ハリ・コシ成分） ※6：アカツメクサ花エキス（ヘアコンディショニング成分）、アセチルテトラペプチド－3（ヘアコンディショニング成分） ※7：クラドシホンノバエカレドニアエ多糖体（ヘアコンディショニング成分）

3. デリケートな目元を徹底的に思いやる「12種の無添加 ※8 処方」＆色素沈着を引き起こす成分フリー

安全性をベースに成分選びを徹底 。色素沈着の原因として懸念されることがある成分を使用せず、12の無添加処方を実現しています 。まつエク・まつパ中の方でも安心してお使いいただけるオイルフリー仕様です 。 ※8：パラベン・合成香料・紫外線吸収剤・エタノール・合成着色料・動物油・鉱物油・キレート剤・タルク・シリコーン・界面活性剤・タール系色素

4. 肌触りの良い「やわらかフロッキーチップ」を採用

デリケートな目元に優しく塗布できるよう、液含みが良く肌あたりの極めてソフトなフロッキーチップを開発・採用しました 。

楽天市場店オープン記念キャンペーン概要

楽天市場への新規出店に伴い、外部からのアクセス流入とランキング上位獲得によるブランド認知拡大を目指し、期間限定の「初速最大化キャンペーン」を実施いたします 。 ● 特典内容: 『warc アイラッシュセラム』が期間限定で半額（50%OFF）となる特別クーポンを配布 。 ● 対象期間: 2026年6月4日（木）20:00～ 2026年6月11日（木）01:59まで ● 利用方法: 楽天市場内「warc公式ショップ」特設ページよりクーポンを取得の上、決済時に適用。

今後の目標・方向性

株式会社ビー・フォレストは、本楽天市場店の開設を機にデジタル販路を強固にし、ただの化粧品ではなく「自分を取り戻すための時間」を提供し、毎日のほんの少しのパーツケアを通じて、お客様が「今の自分が一番好き」と言えるすっぴんの自信へと導くプロダクト開発と社会貢献に努めてまいります 。

サービス概要・会社概要・問い合わせ先

＜商品・ショップ概要＞ ● 商品名: warc アイラッシュセラム（アーク アイラッシュセラム） ● 容量 / 仕様: 1本（約2ヶ月分） / まつ毛美容液 ● 通常価格: 4,200円（税込） ● 楽天市場店オープン日: 2026年5月26日 ● 販売場所: 楽天市場内「warc楽天市場店」 ● ショップURL: https://www.rakuten.co.jp/warc/ ＜会社概要＞ ● 会社名: 株式会社ビー・フォレスト ● 代表者: 廣田 望 ● 所在地: 神奈川県横浜市旭区都岡町42-11 ● 事業内容: 電気工事業、小売業（化粧品販売）、サロン経営 ● URL: https://be-forest.co.jp/ ＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞ ● 株式会社ビー・フォレスト 広報担当：永間 美咲 ● TEL:06-6684-9130 ● Email: info@warc.store