ファッション雑貨（ストール、スカーフ、傘など）の企画・販売を行う株式会社ソレイユ(所在地：大阪府、代表：中西敏子)は、紫外線と熱を徹底ブロックして夏の「熱中症リスク」や「猛暑ストレス」から女性を解放する晴雨兼用の高遮熱傘「CooList（クーリスト）」を、自社オンラインストア「macocca」および全国の取扱店舗（卸売）にて発売し、早くも多くのユーザーから支持が伸びています。

「macocca / CooList」URL：

■開発背景

https://www.macocca.co.jp/view/item/000000001285

今年は気象庁で最高気温40℃以上を指す「酷暑日」という言葉が新設されるなど、日本の夏は命の危険を伴うこれまでにない深刻な暑さを迎えています。そんな猛暑の中、多くの女性が抱えるリアルな悩みが「せっかくメイクをしたのに一瞬で崩れる」「汗だくになってお気に入りの服が台無しになる」「日焼けや移動の暑さだけでドッと疲れる」といった、 "夏の暑さによっておしゃれや凛とした姿が保てなくなるストレス"です。これらは単なる不快感にとどまらず、深刻な熱中症のリスクとも隣り合わせであり、夏のお出掛け自体を億劫に感じてしまう女性は少なくありません。

創業以来18年間、大人の女性の日常に寄り添い「圧倒的な機能性」と「洗練されたおしゃれ」の両立（機能美）を追求してきたソレイユは、この「夏もおしゃれに、綺麗でいたい」という女性たちの切実な願いを叶えるため、確実な猛暑・熱中症対策アイテムとして『CooList』の開発をスタートしました。

「やるからには最高レベルの涼しさ（S65+）を」と掲げたものの、現地基準の最高クラス生地が日本の厳格なJIS規格試験（JIS L 1951）では目標に届かないという大きな挫折に直面。しかし、そこそこの製品での妥協を拒み、これまでのモノ作りで固い信頼関係を築いてきた提携工場と二人三脚で試行錯誤を徹底的に重ねました。工場の特別生産ラインにてコーティングの厚みや特殊処方の配合比率を何度も調整し、ついに日本の厳しい検査基準をクリアする「5層構造×超遮熱」のプレミアムシールド生地を完成させたのです。

どんなに暑い日であっても、汗だくにならず、お気に入りの服を着て、いつも「凛とした姿」で自分のライフスタイルを100%楽しんでほしい。18年間女性のファッションと美、そして健康に寄り添ってきたソレイユだからこそ形にできた、大人の女性のためのプレミアムな日傘です。

■商品の特徴

● 12分後に約24.4℃の温度差！JIS基準の遮熱性試験で最高ランク「S65+」評価を獲得

生地の遮熱性試験「JIS L 1951」にて最高ランクに位置する「遮熱率 65%以上（S65+）」を堂々クリア 。気温36度の屋外を想定した試験では、日傘未使用時と比べ、12分後に頭頂部温度で「約24.4℃」もの圧倒的な温度差を実証しました 。日差しを遮るだけでなく、"熱"そのものを徹底カットして傘の中に涼しい日陰を作るため、確実な猛暑・熱中症対策として機能します。

● 未来の美白・美肌を守る！紫外線・光・熱をブロックする「5層のプレミアムシールド」

酸化チタンを配合した高機能遮熱層や完全遮光ブラックコーティングなど、機能の異なる5層のシールドを贅沢に重ね合わせました 。これにより、UVカット率100％・遮光率100％・UPF50+を第三者機関の検査にて証明 。日焼けによるシミ・そばかすをしっかり予防し、「スキンケア日傘（※）」として美容と健康を同時にサポートします 。 （※日傘による遮光・UVカット効果で、紫外線によるダメージから肌を守ることを指します）

● 「畳むストレス」から解放。長傘感覚でも持てる、女性の声を反映した優秀2WAY仕様

ショートサイズ（長傘タイプ）に加え、折りたたみ傘でありながらポキポキ骨を折らずに長傘としても使用し、小さくしまいたいときだけ、ケースに入れてしまえる利便性の高い「折り畳み兼ショート傘の2WAYタイプ」も展開 。ソレイユならではの「縁取りラメ」「フリル」「花びらライン」という大人の女性が街で美しく映える上品な3種のデザインを揃え、ファッション性を犠牲にしない機能美を実現しています 。

■商品概要

商品名 ： CooList（クーリスト） 種類と価格 ： ・ショートタイプ（55cm×8K）[縁取りラメ / フリル / 花びらライン] 5,500円（税込 6,050円） ・２ｗａｙタイプ（55cm×8K）[縁取りラメ / フリル / 花びらライン] 5,800円（税込 6,380円） サイズ・カラー ： 親骨 55cm（8本骨）、ピュアホワイト（裏面：完全遮光ブラックコーティング） 素材 ： ポリエステル100％（傘生地・撥水加工）

販売場所： 下記オンラインショップ、全国の販売店など

macocca公式オンラインショップURL：

https://www.macocca.co.jp/view/category/coolist

楽天「macocca」店URL：

【会社概要】

https://item.rakuten.co.jp/macocca/c/0000000327/

商号 ： 株式会社ソレイユ 代表者 ： 代表取締役 中西 敏子 所在地 ： 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 8F 設立 ： 2008年4月 事業内容 ： 傘・ストール・ライフスタイル雑貨の企画・販売 資本金 ： 3,000万円 URL ：

https://www.kk-soleil.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ソレイユ macoccaお客様相談窓口 TEL：06-6281-9008 MAIL：info@macocca.co.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ソレイユ 広報担当：千葉 明子 TEL：06-6245-5270 / FAX：06-6245-5271 MAIL：chiba@kk-soleil.jp