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30周年の感謝を込めて。HHKB史上もっとも軽い打鍵感
押下圧30g、フェザータッチの記念モデルを限定発売
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）が開発・販売するプログラマーズキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズより、生誕30周年を記念した「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」を、2026年6月4日よりPFUダイレクト（注1）にて数量限定で発売します。（販売台数：国内3,000台。ほか、米国、中国で販売予定）
HHKBは、プログラマーやエンジニアをはじめとする多くのファンの皆様に支えられ、2026年に生誕30周年を迎えることができました。
本商品は、以前より軽いタッチを求める声をいただきながらも、長年にわたり押下圧45gを守り続けてきたHHKBシリーズが、30周年という特別なタイミングだからこそ実現した記念モデルです。
HHKBとして初めて押下圧30gを採用し、羽のように軽やかな“フェザータッチ”を実現。変わらないHHKBの思想はそのままに、30周年ならではの特別な一台として、ファンの皆様にも一味違う打鍵感を楽しんでいただきたいという想いを込めています。
さらに、30周年記念デザインの赤色Controlキーと全機種中央印字キートップを採用。ミニマルなデザインの中に、さりげない特別感を演出しています。また、30周年記念の特別ステッカーも同梱しています。
日本のコンピューター研究のパイオニアの一人といえる東京大学名誉教授 和田英一氏の「マイキーボードを作りたい」という希望を叶える形で誕生したHHKBは、1996年12月に初代モデル「PD-KB01」の販売を開始。現在までの世界累計販売台数は77万台（注2）となっています。
これからもHHKBはキー配列やコンパクトサイズ、極上の打ち心地といった変わらない基本コンセプトを大切にしながら、技術の進化やお客様のニーズに合わせて進化を続けてまいります。
※「HHKB史上、もっとも軽い打鍵感」とは、当社が今まで販売してきたHHKBシリーズ製品において、最も軽い押下圧の仕様であることを意味します。
特長
1. 押下圧30gの特別仕様：“フェザータッチ”の実現
HHKBとして初めて、押下圧30gのキースイッチを採用しました。
通常ラインナップの押下圧45gよりも軽い力でのキー入力が可能な特別仕様です。
HHKB Professional HYBRID Type-Sの打鍵感をベースに、羽のように軽やかな“フェザータッチ”の打鍵感を実現しています。軽い力で押せるため、長時間のタイピングでもより一層指が疲れにくく快適に入力できます。
2. 特別デザインキートップ
HHKBの象徴ともいえるControlキーに、30周年を記念したロゴを昇華印刷で施した特別なデザインとしています。
特別デザインキートップは赤色を採用。ミニマルなデザインの中でも際立った印象を与えます。
※特別デザインキートップは本体に装着済みです。通常のキートップは製品箱の中に同梱されます。
3. 中央印字キートップを採用
本商品のキートップは全機種で中央印字を採用しています。
HHKBのミニマルなデザインとより調和した外観を実現しています。
現行ラインナップとの仕様比較
https://digitalpr.jp/table_img/2674/135594/135594_web_1.png
価格・商品構成
本体
（型名：PD-KB800BSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S日本語配列／墨
（型名：PD-KB820BSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
（型名：PD-KB800WSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
（型名：PD-KB820WSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列／雪
（型名：PD-KB800YSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S日本語配列／雪
（型名：PD-KB820YSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
発売日
2026年6月4日
※本商品はPFUダイレクト本店のみでの販売です。
PFUダイレクト本店では、「クレジットカード」「PayPay」「AmazonPay」「楽天ペイ」「あと払いペイディ」など様々なお支払い方法をご利用いただけます。
詳しくはご利用ガイドをご確認の上、お買い物をお楽しみください。
ご利用ガイド：https://www.pfudirect.jp/view/guide
販売台数
・国内：合計 3,000台
英語配列 1,500台（墨750台 白300台 雪450台）
日本語配列 1,500台（墨750台 白300台 雪450台）
ほか、海外（米国、中国）で販売予定。（海外では7月以降、準備が整い次第、順次販売をいたします）
完売後、ご要望が多い場合は再販の可能性もございます。ただし、必ず再販が保証されるものではありません。
【ご注意】
※限定商品につき、1度のご注文で1台までとさせていただきます。
※転売目的でのご購入はご遠慮ください。複数回ご注文された場合はキャンセル処理をさせていただく場合があります。
※注文情報確認のために、納品までお時間をいただく場合がございますが、あらかじめご了承ください。
30周年記念サイト
HHKBが2026年12月20日に生誕30周年を迎えることを記念し、30周年記念サイトを公開しております。本サイトでは、HHKBの生みの親である和田英一先生のメッセージを起点に、これまでの30年の歩みを振り返るコンテンツなど、HHKBの魅力や哲学を深く感じていただける内容を掲載しています。
今後も新たなコンテンツの追加や情報更新を予定していますので、ぜひご期待ください。
そして、皆さまがHHKBとともに歩んできた時間を振り返るとともに、30周年イヤーをお楽しみください。
30周年記念サイト：https://happyhackingkb.com/jp/event/30th_anniversary/
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
注2 2026年4月14日当社調べ。HHKBシリーズを対象とする。PFUおよび海外関係会社の販売データより集計（集計期間：1996年12月〜2026年3月）。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
イメージング サービス&サポートセンター
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/contact.html
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター室 広報部
E-mail :pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
お知らせページ
https://www.pfu.ricoh.com/news/2026/news260604.html
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介ページ
https://happyhackingkb.com/jp/
HHKB公式X
https://x.com/PFU_HHKB
HHKB公式Facebook
https://www.facebook.com/PFUHHKB/
HHKB公式YouTube
https://www.youtube.com/user/PFUHHKB
HHKB公式TikTok
https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb
「HHKB」Global Official Site
https://happyhackingkb.com/
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）が開発・販売するプログラマーズキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズより、生誕30周年を記念した「HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）」を、2026年6月4日よりPFUダイレクト（注1）にて数量限定で発売します。（販売台数：国内3,000台。ほか、米国、中国で販売予定）
本商品は、以前より軽いタッチを求める声をいただきながらも、長年にわたり押下圧45gを守り続けてきたHHKBシリーズが、30周年という特別なタイミングだからこそ実現した記念モデルです。
HHKBとして初めて押下圧30gを採用し、羽のように軽やかな“フェザータッチ”を実現。変わらないHHKBの思想はそのままに、30周年ならではの特別な一台として、ファンの皆様にも一味違う打鍵感を楽しんでいただきたいという想いを込めています。
さらに、30周年記念デザインの赤色Controlキーと全機種中央印字キートップを採用。ミニマルなデザインの中に、さりげない特別感を演出しています。また、30周年記念の特別ステッカーも同梱しています。
日本のコンピューター研究のパイオニアの一人といえる東京大学名誉教授 和田英一氏の「マイキーボードを作りたい」という希望を叶える形で誕生したHHKBは、1996年12月に初代モデル「PD-KB01」の販売を開始。現在までの世界累計販売台数は77万台（注2）となっています。
これからもHHKBはキー配列やコンパクトサイズ、極上の打ち心地といった変わらない基本コンセプトを大切にしながら、技術の進化やお客様のニーズに合わせて進化を続けてまいります。
※「HHKB史上、もっとも軽い打鍵感」とは、当社が今まで販売してきたHHKBシリーズ製品において、最も軽い押下圧の仕様であることを意味します。
特長
1. 押下圧30gの特別仕様：“フェザータッチ”の実現
HHKBとして初めて、押下圧30gのキースイッチを採用しました。
通常ラインナップの押下圧45gよりも軽い力でのキー入力が可能な特別仕様です。
HHKB Professional HYBRID Type-Sの打鍵感をベースに、羽のように軽やかな“フェザータッチ”の打鍵感を実現しています。軽い力で押せるため、長時間のタイピングでもより一層指が疲れにくく快適に入力できます。
2. 特別デザインキートップ
HHKBの象徴ともいえるControlキーに、30周年を記念したロゴを昇華印刷で施した特別なデザインとしています。
特別デザインキートップは赤色を採用。ミニマルなデザインの中でも際立った印象を与えます。
※特別デザインキートップは本体に装着済みです。通常のキートップは製品箱の中に同梱されます。
3. 中央印字キートップを採用
本商品のキートップは全機種で中央印字を採用しています。
HHKBのミニマルなデザインとより調和した外観を実現しています。
現行ラインナップとの仕様比較
https://digitalpr.jp/table_img/2674/135594/135594_web_1.png
価格・商品構成
本体
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列／墨
（型名：PD-KB800BSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S日本語配列／墨
（型名：PD-KB820BSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列／白
（型名：PD-KB800WSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
HHKB Professional HYBRID Type-S日本語配列／白
（型名：PD-KB820WSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S英語配列／雪
（型名：PD-KB800YSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
商品名：HHKB Professional HYBRID Type-S日本語配列／雪
（型名：PD-KB820YSC1）
価格：39,600円（税込）
36,000円（税抜）
備考：●付属品
・単三電池×2本
・30周年特別デザインキートップ
※Controlキーに装着済み
※本体同色のControlキーも製品箱内に同梱。
・引き抜き工具
・記念ステッカー
発売日
2026年6月4日
※本商品はPFUダイレクト本店のみでの販売です。
PFUダイレクト本店では、「クレジットカード」「PayPay」「AmazonPay」「楽天ペイ」「あと払いペイディ」など様々なお支払い方法をご利用いただけます。
詳しくはご利用ガイドをご確認の上、お買い物をお楽しみください。
ご利用ガイド：https://www.pfudirect.jp/view/guide
販売台数
・国内：合計 3,000台
英語配列 1,500台（墨750台 白300台 雪450台）
日本語配列 1,500台（墨750台 白300台 雪450台）
ほか、海外（米国、中国）で販売予定。（海外では7月以降、準備が整い次第、順次販売をいたします）
完売後、ご要望が多い場合は再販の可能性もございます。ただし、必ず再販が保証されるものではありません。
【ご注意】
※限定商品につき、1度のご注文で1台までとさせていただきます。
※転売目的でのご購入はご遠慮ください。複数回ご注文された場合はキャンセル処理をさせていただく場合があります。
※注文情報確認のために、納品までお時間をいただく場合がございますが、あらかじめご了承ください。
30周年記念サイト
HHKBが2026年12月20日に生誕30周年を迎えることを記念し、30周年記念サイトを公開しております。本サイトでは、HHKBの生みの親である和田英一先生のメッセージを起点に、これまでの30年の歩みを振り返るコンテンツなど、HHKBの魅力や哲学を深く感じていただける内容を掲載しています。
今後も新たなコンテンツの追加や情報更新を予定していますので、ぜひご期待ください。
そして、皆さまがHHKBとともに歩んできた時間を振り返るとともに、30周年イヤーをお楽しみください。
30周年記念サイト：https://happyhackingkb.com/jp/event/30th_anniversary/
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
注2 2026年4月14日当社調べ。HHKBシリーズを対象とする。PFUおよび海外関係会社の販売データより集計（集計期間：1996年12月〜2026年3月）。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
イメージング サービス&サポートセンター
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/contact.html
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略センター室 広報部
E-mail :pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
お知らせページ
https://www.pfu.ricoh.com/news/2026/news260604.html
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb
Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介ページ
https://happyhackingkb.com/jp/
HHKB公式X
https://x.com/PFU_HHKB
HHKB公式Facebook
https://www.facebook.com/PFUHHKB/
HHKB公式YouTube
https://www.youtube.com/user/PFUHHKB
HHKB公式TikTok
https://www.tiktok.com/@pfu_hhkb
「HHKB」Global Official Site
https://happyhackingkb.com/