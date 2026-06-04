創作料理と厳選した日本酒が堪能できる 全席個室「じぶんどき」岡山に初出店！ 岡山駅前店を6月18日オープン

じぶんどきは、京和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理を提供しています。衣が吸収する油量を最大50%カットできる分子調理機器を用いてヘルシーに仕上げた天ぷらや、昆布と鰹の出汁をたっぷり吸いこんで炊き上げ黒毛和牛とイクラをぜいたくに敷き詰めた土鍋ごはんなどこだわりの料理が味わえます。ドリンクは、お客様それぞれの好みに合わせて料理とペアリングできるよう、日本酒や焼酎など多彩な銘柄を取りそろえています。同店は駅から徒歩3分の好立地にあり、気軽に立ち寄れる利便性の高い店舗です。店内は全席個室で、白木を用いた温かみのある空間で安心して快適に過ごせます。また、個室を連結して大型の団体用スペースに切り替えることで最大32名の宴会も対応可能です。周辺には当社が運営する「ビッグエコー」を4店展開しているほか、同ビル内には6月4日にオープンしたダーツバー「DARTS & PARTY REGALO」があり、食事の前後にカラオケやダーツも楽しめます。当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。