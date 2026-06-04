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創作料理と厳選した日本酒が堪能できる 全席個室「じぶんどき」岡山に初出店！ 岡山駅前店を6月18日オープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、落ち着いた和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」
（以下、じぶんどき）岡山駅前店（岡山県岡山市）を2026年6月18日にオープンします。
じぶんどきは、京和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理を提供しています。衣が吸収する油量を最大50%カットできる分子調理機器を用いてヘルシーに仕上げた天ぷらや、昆布と鰹の出汁をたっぷり吸いこんで炊き上げ黒毛和牛とイクラをぜいたくに敷き詰めた土鍋ごはんなどこだわりの料理が味わえます。ドリンクは、お客様それぞれの好みに合わせて料理とペアリングできるよう、日本酒や焼酎など多彩な銘柄を取りそろえています。
同店は駅から徒歩3分の好立地にあり、気軽に立ち寄れる利便性の高い店舗です。店内は全席個室で、白木を用いた温かみのある空間で安心して快適に過ごせます。また、個室を連結して大型の団体用スペースに切り替えることで最大32名の宴会も対応可能です。
周辺には当社が運営する「ビッグエコー」を4店展開しているほか、同ビル内には6月4日にオープンしたダーツバー「DARTS & PARTY REGALO」があり、食事の前後にカラオケやダーツも楽しめます。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」岡山駅前店 店舗概要
開店日 ：2026年6月18日(木)
所在地 ：岡山県岡山市北区本町5-6 3-4F
電話番号：086-235-5587
アクセス：JR岡山駅 東口 徒歩3分
岡山電気軌道西川緑道公園電停 徒歩3分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00〜23:30
土・日・祝 16:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：298.18平方メートル
座席数：122席（宴会最大32名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク102種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/okayama/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※価格は全て税込
◇じぶんどき
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する“時分時”に由来し、柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。
2018年9月に神奈川・横浜市に初出店。全国に28店（2026年6月18日時点）を有する和食ダイニングです。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/
（以下、じぶんどき）岡山駅前店（岡山県岡山市）を2026年6月18日にオープンします。
じぶんどきは、京和食に洋の素材を組み合わせた和洋折衷創作料理を提供しています。衣が吸収する油量を最大50%カットできる分子調理機器を用いてヘルシーに仕上げた天ぷらや、昆布と鰹の出汁をたっぷり吸いこんで炊き上げ黒毛和牛とイクラをぜいたくに敷き詰めた土鍋ごはんなどこだわりの料理が味わえます。ドリンクは、お客様それぞれの好みに合わせて料理とペアリングできるよう、日本酒や焼酎など多彩な銘柄を取りそろえています。
周辺には当社が運営する「ビッグエコー」を4店展開しているほか、同ビル内には6月4日にオープンしたダーツバー「DARTS & PARTY REGALO」があり、食事の前後にカラオケやダーツも楽しめます。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」岡山駅前店 店舗概要
開店日 ：2026年6月18日(木)
所在地 ：岡山県岡山市北区本町5-6 3-4F
電話番号：086-235-5587
アクセス：JR岡山駅 東口 徒歩3分
岡山電気軌道西川緑道公園電停 徒歩3分
駐車場：なし
営業時間：平日 17:00〜23:30
土・日・祝 16:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：298.18平方メートル
座席数：122席（宴会最大32名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク102種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/okayama/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー
※価格は全て税込
◇じぶんどき
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する“時分時”に由来し、柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。
2018年9月に神奈川・横浜市に初出店。全国に28店（2026年6月18日時点）を有する和食ダイニングです。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/