ネスレ日本、関西〜関東間で海上輸送を開始 キッコーマン食品との連携により、輸送効率化と CO₂ 削減を推進

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ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、ネスレ日本 姫路工場（兵庫県姫路市）で製造する「ネスカフェ ゴールドブレンド」をはじめとした飲料製品の輸送において、関西〜関東間の海上輸送を開始します。本取り組みでは、キッコーマン食品株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中野 祥三郎、以下「キッコーマン食品」）との間で、往復の貨物を組み合わせる「ラウンド輸送」（※1）を導入することで、空荷の削減および輸送効率の向上を図ります。

（※1）荷物を届けた後の復路で別の荷物を運ぶことで空荷を減らし、効率を高める方法のこと





堺泉北港（大阪府堺市）で、トラックが船に乗り入れる様子










輸送する製品の例






ネスレ日本は、1967年に日本で初めてフリーズドライ製法を採用したコーヒーとして「ネスカフェ ゴールドブレンド」を発売しました。1971年からはネスレ日本 姫路工場（兵庫県姫路市）で国内生産を開始し、日本で最も飲まれているソリュブルコーヒー（※2）として、長年にわたり親しまれています。

現在、ネスレ日本 姫路工場（兵庫県姫路市）で製造した「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、主にトラックで関東地方へ輸送しています。一方で物流業界では、ドライバー不足が課題となっており、今後も安定して製品をお届けし続けるためには、輸送手段の多様化が不可欠です。

こうした背景を受け、今回、関西〜関東間の長距離帯において、船舶を活用した海上輸送を新たに開始します。

本取り組みでは、トラックの荷台部分（トレーラー）のみを船で運び、運転手が長距離を走行しない方式（※3）を採用しています。さらに、キッコーマン食品と連携し、往復で別の貨物を組み合わせて運ぶ「ラウンド輸送」を行うことで、輸送時の空荷を減らし、物流全体の効率化を図ります。これらの取り組みにより、トラック輸送のみの場合と比べて、年間の二酸化炭素（CO₂）排出量を約47％削減できる見込みです。

（※2）ネスレ日本調べ： ソリュブルコーヒー（インスタントコーヒー）カテゴリーにおいて／2025年1-12月／販売金額

（※3）RORO（Roll-on Roll-off）： トラックの貨物を積載したトレーラー部分のみを輸送する船舶を活用します。

＜概要＞

輸送開始日：

2026年6月5日（金）　キッコーマン食品（関東〜関西）

2026年6月9日（火）　ネスレ日本（関西〜関東）

輸送頻度：

週1回（往復）

輸送製品：

キッコーマン食品「キッコーマン 濃いだし 本つゆ」をはじめとした調味料製品

ネスレ日本「ネスカフェ ゴールドブレンド」をはじめとした飲料製品

輸送区間：

【往路】キッコーマン食品 N-DC（千葉県流山市）→ 千葉港 → キッコーマン食品 高砂DC（兵庫県高砂市）

【復路】ネスレ日本 姫路工場（兵庫県姫路市）→ 堺泉北港 → ネスレ日本 野田物流センター（千葉県野田市）

※物流拠点や工場と港の間は、陸路でトラックを使用します。

ネスレ日本は今後も、対象地域の拡大や、より幅広い分野での物流連携を検討し、持続可能な物流網の構築を

目指していきます。





キッコーマン食品N-DC（千葉県流山市）を出発するトラック










ネスレ日本 姫路工場（兵庫県姫路市）を出発するトラック






＜ネスレ日本とキッコ―マン食品が共同で行う、海上輸送のイメージ＞





ネスレ日本とキッコ―マン食品が共同で行う、海上輸送のイメージ






以上