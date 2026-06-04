2026年6月4日



PwC Japanグループ





PwC Japan、重要技術流出対策のサービス提供を開始



脅威アクターから守るべき重要技術の特定から、



リスク耐性評価、対応策立案まで一貫して支援

PwC Japanグループ（グループ代表：久保田 正崇、以下「PwC Japan」）は、新サービス「重要技術流出対策インテリジェンス・アドバイザリー（Critical Technology Intelligence and Advisory）」の提供を、本日より開始します。本サービスは、先端技術を保有する企業や研究機関などが、産業スパイをはじめとする脅威アクターによる重要技術の流出リスクを可視化し、実効的な対策を講じることを可能にします。近年、半導体やAIなどの重要技術を巡る国際競争が激化し、各国で経済安全保障関連の法整備や輸出管理の強化が進んでいます。一方、企業や研究機関では、共同研究・採用活動・内部協力者の勧誘や取り込みなど、物理的・人的経路による技術流出リスクが複線化し、標的型攻撃などサイバー空間を通じた侵害も顕在化しています。また、日本政府は、「経済安全保障推進法」の施行など、重要技術の流出防止を国家・経済の重要課題と位置付けています。2026年3月に閣議決定された「第7期科学技術・イノベーション基本計画」においては、デュアルユース（軍民両用）や安全保障に関わる技術の流出を防止するため、「研究セキュリティ」の強化が明記されました。こうした背景から、重要技術を保有する組織には、流出リスクの全体像を把握し、優先度付けされた対策を講じることが求められています。■本サービスの概要本サービスは、独自のAIソリューションを活用し、産業スパイなどの脅威アクターに狙われ得る重要技術やその開発者などを特定・分析し、個社レベルのインテリジェンスとして提供します。加えて、特定した重要技術に関し、組織における流出防止の対策状況を評価し、対応計画立案までをワンストップで行います。