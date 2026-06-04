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FIFAワールドカップ26の興奮をマクドナルドで！世界のマクドナルドで展開される取り組みを通じてファンとともに大会の熱狂を共有
ベッカムやロナウジーニョなどが描かれたコレクタブルカップ付きの
FIFAワールドカップ26セット登場
豪華サッカーレジェンドたちが出演する日本版CMが放映
日本オリジナルの取り組みでFIFAワールドカップ26を盛り上げる！
マクドナルドは、FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ26とともに、世界中のファンに特別な体験をお届けしてまいります。日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）においても、開催を記念して「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトに、さまざまな取り組みを展開し、FIFAワールドカップ26を盛り上げてまいります。本大会にあわせてマクドナルドは、世界中のマクドナルド店舗で展開されるプログラムを通じて、食や体験によりスタジアムの外でもFIFAワールドカップ26の興奮を楽しめる機会を創出し、世代や地域を超えた“つながり”を提供してまいります。
日本マクドナルドにおいても、世界各国のマクドナルドの展開と連動しながら、日本のサッカーファンの皆さまとともに大会の熱狂を共有するさまざまな取り組みを展開してまいります。
・世界共通で展開されるコレクタブル企画「FIFAワールドカップ26セット」の登場
・世界共通のTVCMの日本版の放映
・観戦体験の提供
さらに、日本限定でFIFAワールドカップ26を記念した期間限定商品の展開も予定しております。商品の詳細については、6月9日（火）の第二弾リリースにて発表予定ですので、ぜひご期待ください。
本取り組みでは、世界45,000以上のマクドナルド店舗が“ファンハブ”として機能し、コレクタブルカップやさまざまな体験を通じて、FIFAワールドカップの熱狂を日常の中で楽しめる機会を提供します。試合観戦の前後に楽しむ時間や、家族・友人と共有するひとときなど、日常の瞬間を特別な体験へと変え、誰もが参加できるかたちで大会の興奮を広げていきます。また、こうした取り組みを通じて、ファン同士がつながり、試合の瞬間を共有できるさまざまな体験を創出してまいります。
サッカーは4年に一度、世界をひとつにします。そしてマクドナルドは、日常の中でファンをつなぎます。FIFAワールドカップ26の開催にあわせ、マクドナルドは世界最大級のスポーツイベントを、誰もが参加できる“Feel-Good”な瞬間へと変えていきます。それは、国境や世代、コミュニティを超え、スタジアムの外にまで広がる、マクドナルドならではの体験です。
マクドナルドでは、FIFAワールドカップ26オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、これからも商品やキャンペーンを通じて、多くのお客様によりたくさんのハッピーをお届けできるよう取り組んでまいります。
FIFAワールドカップ26セット登場
豪華サッカーレジェンドたちが出演する日本版CMが放映
日本オリジナルの取り組みでFIFAワールドカップ26を盛り上げる！
マクドナルドは、FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ26とともに、世界中のファンに特別な体験をお届けしてまいります。日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）においても、開催を記念して「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトに、さまざまな取り組みを展開し、FIFAワールドカップ26を盛り上げてまいります。本大会にあわせてマクドナルドは、世界中のマクドナルド店舗で展開されるプログラムを通じて、食や体験によりスタジアムの外でもFIFAワールドカップ26の興奮を楽しめる機会を創出し、世代や地域を超えた“つながり”を提供してまいります。
・世界共通で展開されるコレクタブル企画「FIFAワールドカップ26セット」の登場
・世界共通のTVCMの日本版の放映
・観戦体験の提供
さらに、日本限定でFIFAワールドカップ26を記念した期間限定商品の展開も予定しております。商品の詳細については、6月9日（火）の第二弾リリースにて発表予定ですので、ぜひご期待ください。
本取り組みでは、世界45,000以上のマクドナルド店舗が“ファンハブ”として機能し、コレクタブルカップやさまざまな体験を通じて、FIFAワールドカップの熱狂を日常の中で楽しめる機会を提供します。試合観戦の前後に楽しむ時間や、家族・友人と共有するひとときなど、日常の瞬間を特別な体験へと変え、誰もが参加できるかたちで大会の興奮を広げていきます。また、こうした取り組みを通じて、ファン同士がつながり、試合の瞬間を共有できるさまざまな体験を創出してまいります。
サッカーは4年に一度、世界をひとつにします。そしてマクドナルドは、日常の中でファンをつなぎます。FIFAワールドカップ26の開催にあわせ、マクドナルドは世界最大級のスポーツイベントを、誰もが参加できる“Feel-Good”な瞬間へと変えていきます。それは、国境や世代、コミュニティを超え、スタジアムの外にまで広がる、マクドナルドならではの体験です。
マクドナルドでは、FIFAワールドカップ26オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、これからも商品やキャンペーンを通じて、多くのお客様によりたくさんのハッピーをお届けできるよう取り組んでまいります。