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freee、Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARで2年連続受賞
〜 2025年の「AIトランスフォーメーション賞」に続き、2026年は「ネクストAI賞」で受賞 〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、Forbes JAPANが主催するForbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARにおいて、2年連続で受賞したことをお知らせします。2025年の「AIトランスフォーメーション賞」に続き（※1）、今年は「ネクストAI賞」での受賞となります。
（※1）freee、Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2025で「AIトランスフォーメーション賞」を受賞：https://corp.freee.co.jp/news/20250523freee_ForbesNewSalesAward.html
■Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARとは
Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARは、新しい時代に必要な、新しい時代の営業活動である「NEW SALES」を実践しているエンタープライズ企業にスポットライトを当て、営業の新しい可能性を世の中に伝えていくことを目的としたアワードです。
freeeは、昨年「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2025」において、商談の自動要約AI「つばめAUTO」やノウハウ共有AI「つばめNAVI」による営業効率化と組織の底上げが評価され、「AIトランスフォーメーション賞」を受賞しました。
このAI活用による業務効率化と基盤強化を経て、今年度はさらに営業の「質」と「提案力」の向上を目指し、次世代型のAI活用に着手しました。その中核となるのが、商談中の提案示唆や、顧客ニーズの先回りを可能にするAIツール「つばめサジェスト」の開発・導入です。「つばめサジェスト」の活用により、営業担当者が顧客一人ひとりに合わせた最適な提案を即座に行えるようになり、成約率の向上や顧客満足度の最大化を実現しました。
単なる業務効率化に留まらず、AIを「営業の伴走者」として進化させ、次世代の営業スタイルを体現したこの一連の取り組みが評価され、今年は2年連続での受賞となる「ネクストAI賞」に選出されました。
URL：https://forbesjapan.com/feat/newsales2026/
■受賞コメント：フリー株式会社 ビジネス基盤本部 本部長 平塚信明
この度、Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARにおいて2年連続の受賞、さらに今年は「ネクストAI賞」に選出いただき、大変光栄です。
昨年はAIによる効率化で「お客さまと向き合う時間」を創出しました。今年度はそこからさらに一歩進め、営業の「質」と「提案力」を高める新たな挑戦へと舵を切りました。その中核となるのが、単なる効率化を超え、営業の「伴走者」へと進化させた「つばめサジェスト」です。顧客ニーズを先回りした提案により、お客様一人ひとりの本質的な課題に即座に寄り添えるようになりました。これからもテクノロジーを駆使して営業を進化させ、ユーザーへの「マジ価値」を提供し続けることで、弊社のミッションである「スモールビジネスを、世界の主役に。」の実現に向けて邁進してまいります。
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、Forbes JAPANが主催するForbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARにおいて、2年連続で受賞したことをお知らせします。2025年の「AIトランスフォーメーション賞」に続き（※1）、今年は「ネクストAI賞」での受賞となります。
（※1）freee、Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2025で「AIトランスフォーメーション賞」を受賞：https://corp.freee.co.jp/news/20250523freee_ForbesNewSalesAward.html
■Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARとは
Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARは、新しい時代に必要な、新しい時代の営業活動である「NEW SALES」を実践しているエンタープライズ企業にスポットライトを当て、営業の新しい可能性を世の中に伝えていくことを目的としたアワードです。
freeeは、昨年「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2025」において、商談の自動要約AI「つばめAUTO」やノウハウ共有AI「つばめNAVI」による営業効率化と組織の底上げが評価され、「AIトランスフォーメーション賞」を受賞しました。
このAI活用による業務効率化と基盤強化を経て、今年度はさらに営業の「質」と「提案力」の向上を目指し、次世代型のAI活用に着手しました。その中核となるのが、商談中の提案示唆や、顧客ニーズの先回りを可能にするAIツール「つばめサジェスト」の開発・導入です。「つばめサジェスト」の活用により、営業担当者が顧客一人ひとりに合わせた最適な提案を即座に行えるようになり、成約率の向上や顧客満足度の最大化を実現しました。
単なる業務効率化に留まらず、AIを「営業の伴走者」として進化させ、次世代の営業スタイルを体現したこの一連の取り組みが評価され、今年は2年連続での受賞となる「ネクストAI賞」に選出されました。
URL：https://forbesjapan.com/feat/newsales2026/
■受賞コメント：フリー株式会社 ビジネス基盤本部 本部長 平塚信明
この度、Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEARにおいて2年連続の受賞、さらに今年は「ネクストAI賞」に選出いただき、大変光栄です。
昨年はAIによる効率化で「お客さまと向き合う時間」を創出しました。今年度はそこからさらに一歩進め、営業の「質」と「提案力」を高める新たな挑戦へと舵を切りました。その中核となるのが、単なる効率化を超え、営業の「伴走者」へと進化させた「つばめサジェスト」です。顧客ニーズを先回りした提案により、お客様一人ひとりの本質的な課題に即座に寄り添えるようになりました。これからもテクノロジーを駆使して営業を進化させ、ユーザーへの「マジ価値」を提供し続けることで、弊社のミッションである「スモールビジネスを、世界の主役に。」の実現に向けて邁進してまいります。
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
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