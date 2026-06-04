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＼その場で仕上げる、心ほどける美味しさ／“ひと手間”かけた人気のスコーンサンドに爽やかな旬の藍苺（国産ブルーベリー）×クリームチーズが登場！
2026年6月10日（水）〜7月7日（火）
コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、2026年6月10日（水）より、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品として、「藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ」を期間限定で発売いたします。注文ごとに焼き上げるスコーンの香ばしさと、みずみずしい果実の爽やかな味わいが重なり合う、初夏にぴったりの一品です。
■「作りたて」へのこだわり ― “ひと手間”が生む、心ほどける美味しさ
作りたてスコーンサンドは、ご注文をいただいてからひとつひとつリベイクし、その場で具材をサンドするフレッシュネス人気のカフェメニューです。温めることで引き立つ、外は「ふんわり」、中は「しっとり」とした優しい食感をお楽しみいただけます。その場で仕上げる“ひと手間”は、私たちが追求するホスピタリティの証。温かみのある手作りの味で、心ほどけるひとときをお届けします。
■みずみずしい果実感と爽やかな味わいが広がる、初夏限定スコーンサンド
初夏の季節に登場するのは、今が旬の「藍苺（国産ブルーベリー）」とクリームチーズを合わせた季節限定スコーンサンドです。「藍苺（国産ブルーベリー）」は、店内でハチミツと3種のベリー果汁、黒酢を合わせた特製シロップに漬け込み、みずみずしさと奥行きのある味わいに仕立てました。ごろっとした果実感と、華やかな香りが特長です。そこに、爽やかな酸味のクリームチーズと、やさしい甘みのメープルシロップを合わせることで、甘み・酸味・香りのバランスが絶妙に広がります。一口ごとに広がるフレッシュな果実の味わいと軽やかな後味で、初夏のカフェタイムにさっぱりと楽しめる一品です。
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：作りたてスコーンサンド 藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ 450円
・販売期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）
・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く。
・スコーン詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/sweets/scone_churros
■やさしい甘さで人気の定番商品「こしあんバター」
定番商品の「こしあんバター」は、なめらかなこしあんの上品な甘さに、バターの濃厚なコクを合わせたシンプルで飽きのこない味わい。甘すぎない和×洋のバランスで、世代を問わず楽しめる一品です。
■マイルドな味わいでスコーンと相性抜群！本格ドリップコーヒー
フレッシュネスバーガーのコーヒーは、ブラジル、グァテマラ、ホンジュラスをブレンドしたオリジナル。ブラジルのコクがありソフトでマイルドな味わいに、グァテマラの甘味をプラスし、ホンジュラスの爽やかな酸味を加えました。香ばしさを醸し出す焙煎方法で、爽やかさとビター感もありハンバーガーにもスイーツにも合う、後味が軽やかでスッキリした味わいです。
【作りたてスコーンサンドや、揚げたてチュロスとご一緒に！お得なドリンクセット】
・プレミアムドリンクセット ＋380円
人気のフレッシュレモネードやこだわりミルクフォームのカフェラテなどからお選びいただけます。
・レギュラードリンクセット ＋300円
本格ドリップコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなどからお選びいただけます。
※どちらもセットドリンク(Tサイズ)よりお好きな一品をお選びいただけます。
※店舗によりドリンクの種類が異なります。
※プレミアムセットにさらに＋100円で期間限定の藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネードもお選びいただけます。
おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質
おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。
公式アプリケーション・SNS
■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■X：https://x.com/Freshness_1992
■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
会社概要
商号 ：株式会社フレッシュネス
代表者 ：代表取締役社長 齋藤 健太朗
本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階
ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社フレッシュネス 担当：青木 TEL：045-224-7058 MAIL：press@freshness.jp
関連リンク
スコーン詳細ページ
https://www.freshnessburger.co.jp/menu/sweets/scone_churros
フレッシュネス公式X
https://x.com/Freshness_1992
フレッシュネス公式Instagram
https://www.instagram.com/freshness_1992
フレッシュネス公式アプリ
http://advs.jp/cp/appredir/freshness
コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、2026年6月10日（水）より、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品として、「藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ」を期間限定で発売いたします。注文ごとに焼き上げるスコーンの香ばしさと、みずみずしい果実の爽やかな味わいが重なり合う、初夏にぴったりの一品です。
■「作りたて」へのこだわり ― “ひと手間”が生む、心ほどける美味しさ
作りたてスコーンサンドは、ご注文をいただいてからひとつひとつリベイクし、その場で具材をサンドするフレッシュネス人気のカフェメニューです。温めることで引き立つ、外は「ふんわり」、中は「しっとり」とした優しい食感をお楽しみいただけます。その場で仕上げる“ひと手間”は、私たちが追求するホスピタリティの証。温かみのある手作りの味で、心ほどけるひとときをお届けします。
■みずみずしい果実感と爽やかな味わいが広がる、初夏限定スコーンサンド
初夏の季節に登場するのは、今が旬の「藍苺（国産ブルーベリー）」とクリームチーズを合わせた季節限定スコーンサンドです。「藍苺（国産ブルーベリー）」は、店内でハチミツと3種のベリー果汁、黒酢を合わせた特製シロップに漬け込み、みずみずしさと奥行きのある味わいに仕立てました。ごろっとした果実感と、華やかな香りが特長です。そこに、爽やかな酸味のクリームチーズと、やさしい甘みのメープルシロップを合わせることで、甘み・酸味・香りのバランスが絶妙に広がります。一口ごとに広がるフレッシュな果実の味わいと軽やかな後味で、初夏のカフェタイムにさっぱりと楽しめる一品です。
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：作りたてスコーンサンド 藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ 450円
・販売期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）
・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く。
・スコーン詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/sweets/scone_churros
■やさしい甘さで人気の定番商品「こしあんバター」
定番商品の「こしあんバター」は、なめらかなこしあんの上品な甘さに、バターの濃厚なコクを合わせたシンプルで飽きのこない味わい。甘すぎない和×洋のバランスで、世代を問わず楽しめる一品です。
■マイルドな味わいでスコーンと相性抜群！本格ドリップコーヒー
フレッシュネスバーガーのコーヒーは、ブラジル、グァテマラ、ホンジュラスをブレンドしたオリジナル。ブラジルのコクがありソフトでマイルドな味わいに、グァテマラの甘味をプラスし、ホンジュラスの爽やかな酸味を加えました。香ばしさを醸し出す焙煎方法で、爽やかさとビター感もありハンバーガーにもスイーツにも合う、後味が軽やかでスッキリした味わいです。
【作りたてスコーンサンドや、揚げたてチュロスとご一緒に！お得なドリンクセット】
・プレミアムドリンクセット ＋380円
人気のフレッシュレモネードやこだわりミルクフォームのカフェラテなどからお選びいただけます。
・レギュラードリンクセット ＋300円
本格ドリップコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなどからお選びいただけます。
※どちらもセットドリンク(Tサイズ)よりお好きな一品をお選びいただけます。
※店舗によりドリンクの種類が異なります。
※プレミアムセットにさらに＋100円で期間限定の藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネードもお選びいただけます。
おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質
おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。
公式アプリケーション・SNS
■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■X：https://x.com/Freshness_1992
■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
会社概要
商号 ：株式会社フレッシュネス
代表者 ：代表取締役社長 齋藤 健太朗
本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階
ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社フレッシュネス 担当：青木 TEL：045-224-7058 MAIL：press@freshness.jp
関連リンク
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