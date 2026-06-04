＼その場で仕上げる、心ほどける美味しさ／“ひと手間”かけた人気のスコーンサンドに爽やかな旬の藍苺（国産ブルーベリー）×クリームチーズが登場！

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2026年6月10日（水）〜7月7日（火）

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、2026年6月10日（水）より、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品として、「藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ」を期間限定で発売いたします。注文ごとに焼き上げるスコーンの香ばしさと、みずみずしい果実の爽やかな味わいが重なり合う、初夏にぴったりの一品です。







カフェイメージ写真











作りたてスコーンサンド　藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ






■「作りたて」へのこだわり ― “ひと手間”が生む、心ほどける美味しさ

作りたてスコーンサンドは、ご注文をいただいてからひとつひとつリベイクし、その場で具材をサンドするフレッシュネス人気のカフェメニューです。温めることで引き立つ、外は「ふんわり」、中は「しっとり」とした優しい食感をお楽しみいただけます。その場で仕上げる“ひと手間”は、私たちが追求するホスピタリティの証。温かみのある手作りの味で、心ほどけるひとときをお届けします。

■みずみずしい果実感と爽やかな味わいが広がる、初夏限定スコーンサンド

初夏の季節に登場するのは、今が旬の「藍苺（国産ブルーベリー）」とクリームチーズを合わせた季節限定スコーンサンドです。「藍苺（国産ブルーベリー）」は、店内でハチミツと3種のベリー果汁、黒酢を合わせた特製シロップに漬け込み、みずみずしさと奥行きのある味わいに仕立てました。ごろっとした果実感と、華やかな香りが特長です。そこに、爽やかな酸味のクリームチーズと、やさしい甘みのメープルシロップを合わせることで、甘み・酸味・香りのバランスが絶妙に広がります。一口ごとに広がるフレッシュな果実の味わいと軽やかな後味で、初夏のカフェタイムにさっぱりと楽しめる一品です。

【商品概要】

・商品名・価格（税込）：作りたてスコーンサンド　藍苺（国産ブルーベリー）＆クリームチーズ　450円

・販売期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）

・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗　※球場店舗・動物園店舗を除く。

・スコーン詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/sweets/scone_churros

■やさしい甘さで人気の定番商品「こしあんバター」

定番商品の「こしあんバター」は、なめらかなこしあんの上品な甘さに、バターの濃厚なコクを合わせたシンプルで飽きのこない味わい。甘すぎない和×洋のバランスで、世代を問わず楽しめる一品です。





作りたてスコーンサンド　こしあんバター






■マイルドな味わいでスコーンと相性抜群！本格ドリップコーヒー

フレッシュネスバーガーのコーヒーは、ブラジル、グァテマラ、ホンジュラスをブレンドしたオリジナル。​ブラジルのコクがありソフトでマイルドな味わいに、グァテマラの甘味をプラスし、ホンジュラスの爽やかな酸味を加えました。香ばしさを醸し出す焙煎方法で、爽やかさとビター感もありハンバーガーにもスイーツにも合う、後味が軽やかでスッキリした味わいです。

【作りたてスコーンサンドや、揚げたてチュロスとご一緒に！お得なドリンクセット】

・プレミアムドリンクセット　＋380円

人気のフレッシュレモネードやこだわりミルクフォームのカフェラテなどからお選びいただけます。

・レギュラードリンクセット　＋300円

本格ドリップコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなどからお選びいただけます。

※どちらもセットドリンク(Tサイズ)よりお好きな一品をお選びいただけます。

※店舗によりドリンクの種類が異なります。

※プレミアムセットにさらに＋100円で期間限定の藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネードもお選びいただけます。





コーヒーイメージ写真






おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。





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会社概要

商号　　　　：株式会社フレッシュネス

代表者　　　：代表取締役社長　齋藤 健太朗

本社所在地　：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp


本件に関するお問合わせ先

株式会社フレッシュネス　担当：青木　TEL：045-224-7058　MAIL：press@freshness.jp

関連リンク

スコーン詳細ページ

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