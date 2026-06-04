＼初夏の食欲を刺激する、やみつきの一品／爽やかさとコク深い味わいが広がる「唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油」がフレバルに登場！

写真拡大 (全6枚)

2026年6月10日（水）〜7月7日（火）

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)はフレッシュネスバーガー全店舗で展開している、夜のひとときを楽しむ16時以降のサービス「フレバル」にて2026年6月10日（水）より、「唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油」を期間限定で発売いたします。

サクサク食感の唐揚げに、たっぷりの香味野菜と香ばしい醤油の風味を重ねた、食欲をそそる一品。ビールやハイボールとも相性抜群のフレバル限定メニューです。





フレバルイメージ写真










唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油






■香味野菜の爽やかさと香ばし醤油のコクが重なる、食欲そそる一品

今回フレバルに登場するのは、サクサクの唐揚げに香味野菜（ネギ・赤軸かいわれ大根・針生姜）をたっぷりとのせた、風味豊かな一品です。醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースに、サクサクとした食感の「香ばし醤油」を合わせることで、コク深くやみつきになる味わいに仕上げました。香味野菜の爽やかな香りとシャキシャキ食感がアクセントとなり、食べ進めるほどに広がる味わいの変化をお楽しみいただけます。暑い季節でも軽やかに楽しめる後味で、つい箸が進む一皿です。ビールやハイボールなどのフレバルのアルコールドリンクとも相性抜群で、仕事帰りの一杯はもちろん、初夏の夕暮れに軽く一杯飲みたい時にもぴったりです。※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。

【商品概要】

・商品名・価格（税込）：唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油　520円

・販売期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）16時以降限定

・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗　※球場店舗・動物園店舗を除く。

※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。※ビールの取り扱いは店舗により異なります。

・フレバル詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar

■フレバルとは ― 夕方16時から楽しめる“大人のための「夜のサードプレイス」”

「フレバル」は、夕方16時以降に気軽に楽しめるアルコール＆フードを提供する夜のひとときを楽しむサービスです。忙しい毎日の中で、『仕事帰りに軽く一杯』『食事前に少しだけつまみたい』『カフェより自由に、居酒屋ほど構えず過ごしたい』というご要望に応える、フレッシュネスが提案する夜のスタイル。お好きなドリンクとフードが選べるフレバルセット（680円/780円）をはじめ、ビール・ハイボール・フレッシュサワーなどのアルコール（290円）と、ガーリックポテト・アボカドサルサなど、お酒に合うフード（420円/520円）をご用意し、気軽に立ち寄れる“夜のサードプレイス”としてご好評いただいています。

【その他フレバルメニューラインナップ】





フレバルメニュー写真






おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。





フレッシュネスロゴ






公式アプリケーション・SNS

■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness

■X：https://x.com/Freshness_1992

■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992

会社概要

商号：株式会社フレッシュネス

代表者：代表取締役社長　齋藤 健太朗

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

グループ概要

社名：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地：〒220-8112　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容：1.飲食店の経営　 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立：1963年4月

資本金：438億14百万円

店舗数：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

ホームページ：https://www.colowide.co.jp/　

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。

本件に関するお問合わせ先

株式会社フレッシュネス　担当：青木　TEL：045-224-7058 　MAIL：press@freshness.jp

関連リンク

フレバル詳細ページ

https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar

フレッシュネス公式X

https://x.com/Freshness_1992

フレッシュネス公式Instagram

https://www.instagram.com/freshness_1992

フレッシュネス公式アプリ

http://advs.jp/cp/appredir/freshness