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＼初夏の食欲を刺激する、やみつきの一品／爽やかさとコク深い味わいが広がる「唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油」がフレバルに登場！
2026年6月10日（水）〜7月7日（火）
コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)はフレッシュネスバーガー全店舗で展開している、夜のひとときを楽しむ16時以降のサービス「フレバル」にて2026年6月10日（水）より、「唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油」を期間限定で発売いたします。
サクサク食感の唐揚げに、たっぷりの香味野菜と香ばしい醤油の風味を重ねた、食欲をそそる一品。ビールやハイボールとも相性抜群のフレバル限定メニューです。
■香味野菜の爽やかさと香ばし醤油のコクが重なる、食欲そそる一品
今回フレバルに登場するのは、サクサクの唐揚げに香味野菜（ネギ・赤軸かいわれ大根・針生姜）をたっぷりとのせた、風味豊かな一品です。醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースに、サクサクとした食感の「香ばし醤油」を合わせることで、コク深くやみつきになる味わいに仕上げました。香味野菜の爽やかな香りとシャキシャキ食感がアクセントとなり、食べ進めるほどに広がる味わいの変化をお楽しみいただけます。暑い季節でも軽やかに楽しめる後味で、つい箸が進む一皿です。ビールやハイボールなどのフレバルのアルコールドリンクとも相性抜群で、仕事帰りの一杯はもちろん、初夏の夕暮れに軽く一杯飲みたい時にもぴったりです。※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油 520円
・販売期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）16時以降限定
・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く。
※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。※ビールの取り扱いは店舗により異なります。
・フレバル詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar
■フレバルとは ― 夕方16時から楽しめる“大人のための「夜のサードプレイス」”
「フレバル」は、夕方16時以降に気軽に楽しめるアルコール＆フードを提供する夜のひとときを楽しむサービスです。忙しい毎日の中で、『仕事帰りに軽く一杯』『食事前に少しだけつまみたい』『カフェより自由に、居酒屋ほど構えず過ごしたい』というご要望に応える、フレッシュネスが提案する夜のスタイル。お好きなドリンクとフードが選べるフレバルセット（680円/780円）をはじめ、ビール・ハイボール・フレッシュサワーなどのアルコール（290円）と、ガーリックポテト・アボカドサルサなど、お酒に合うフード（420円/520円）をご用意し、気軽に立ち寄れる“夜のサードプレイス”としてご好評いただいています。
【その他フレバルメニューラインナップ】
おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質
おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。
公式アプリケーション・SNS
■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■X：https://x.com/Freshness_1992
■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
会社概要
商号：株式会社フレッシュネス
代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗
本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階
ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp
グループ概要
社名：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）
本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
事業内容：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売
設立：1963年4月
資本金：438億14百万円
店舗数：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）
ホームページ：https://www.colowide.co.jp/
コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。
これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社フレッシュネス 担当：青木 TEL：045-224-7058 MAIL：press@freshness.jp
関連リンク
フレバル詳細ページ
https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar
フレッシュネス公式X
https://x.com/Freshness_1992
フレッシュネス公式Instagram
https://www.instagram.com/freshness_1992
フレッシュネス公式アプリ
http://advs.jp/cp/appredir/freshness
コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)はフレッシュネスバーガー全店舗で展開している、夜のひとときを楽しむ16時以降のサービス「フレバル」にて2026年6月10日（水）より、「唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油」を期間限定で発売いたします。
サクサク食感の唐揚げに、たっぷりの香味野菜と香ばしい醤油の風味を重ねた、食欲をそそる一品。ビールやハイボールとも相性抜群のフレバル限定メニューです。
■香味野菜の爽やかさと香ばし醤油のコクが重なる、食欲そそる一品
今回フレバルに登場するのは、サクサクの唐揚げに香味野菜（ネギ・赤軸かいわれ大根・針生姜）をたっぷりとのせた、風味豊かな一品です。醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースに、サクサクとした食感の「香ばし醤油」を合わせることで、コク深くやみつきになる味わいに仕上げました。香味野菜の爽やかな香りとシャキシャキ食感がアクセントとなり、食べ進めるほどに広がる味わいの変化をお楽しみいただけます。暑い季節でも軽やかに楽しめる後味で、つい箸が進む一皿です。ビールやハイボールなどのフレバルのアルコールドリンクとも相性抜群で、仕事帰りの一杯はもちろん、初夏の夕暮れに軽く一杯飲みたい時にもぴったりです。※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：唐揚げ 香味野菜＆香ばし醤油 520円
・販売期間：2026年6月10日（水）〜7月7日（火）16時以降限定
・販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く。
※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。※ビールの取り扱いは店舗により異なります。
・フレバル詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar
■フレバルとは ― 夕方16時から楽しめる“大人のための「夜のサードプレイス」”
「フレバル」は、夕方16時以降に気軽に楽しめるアルコール＆フードを提供する夜のひとときを楽しむサービスです。忙しい毎日の中で、『仕事帰りに軽く一杯』『食事前に少しだけつまみたい』『カフェより自由に、居酒屋ほど構えず過ごしたい』というご要望に応える、フレッシュネスが提案する夜のスタイル。お好きなドリンクとフードが選べるフレバルセット（680円/780円）をはじめ、ビール・ハイボール・フレッシュサワーなどのアルコール（290円）と、ガーリックポテト・アボカドサルサなど、お酒に合うフード（420円/520円）をご用意し、気軽に立ち寄れる“夜のサードプレイス”としてご好評いただいています。
【その他フレバルメニューラインナップ】
おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質
おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。
公式アプリケーション・SNS
■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■X：https://x.com/Freshness_1992
■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
会社概要
商号：株式会社フレッシュネス
代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗
本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階
ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp
グループ概要
社名：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）
本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
事業内容：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売
設立：1963年4月
資本金：438億14百万円
店舗数：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）
ホームページ：https://www.colowide.co.jp/
コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。
これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社フレッシュネス 担当：青木 TEL：045-224-7058 MAIL：press@freshness.jp
関連リンク
フレバル詳細ページ
https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar
フレッシュネス公式X
https://x.com/Freshness_1992
フレッシュネス公式Instagram
https://www.instagram.com/freshness_1992
フレッシュネス公式アプリ
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