全国トップのかるた選手371名があわら温泉に集結 「第58回全国女流選手権大会」6月6日・7日開催

福井県あわら市の「あわら温泉 美松」を会場に、全国からトップクラスの選手が集う「第58回全国女流選手権大会」を2026年6月6日（土）・7日（日）に開催します。

この大会は女性のみが参加できる大会で、過去最多371名が出場。圧巻の大広間で繰り広げられる白熱の試合は必見です。

無料観戦や解説イベント、YouTube配信も実施され、初心者から愛好者まで幅広く楽しめます。





■イベント概要

【大会名称】

一般社団法人全日本かるた協会法人化30周年記念

小倉百人一首競技かるた 第58回全国女流選手権大会

【日 程】

2026年６月６日（土）：B級・C級

2026年６月7日（日）：A級

両日、9時50分ごろから撮影用にデモンストレーションを実施します。

開会式 9:20～／1回戦 10:00～／2回戦 11:50～／3回戦 13:40～／4回戦 15:10～

準決勝戦 16:40～／決勝戦 18:00～／表彰式※全競技終了後

＊両日とも同スケジュールで進行いたします。

＊競技の進行により、競技開始時間は前後することがあります。

【会 場】

あわら温泉 美松「松泉閣」（〒910-4105 福井県あわら市舟津26-10）

【主 催】

一般社団法人全日本かるた協会

【共 催】

あわら市

【後 援】

福井県／福井県高等学校文化連盟小倉百人一首かるた部会／あわら市教育委員会／福井新聞社

【出場選手】

A級選手64名、Ｂ級選手165名 Ｃ級選手142名

※変動する場合があります。

【大会URL】

https://www.karuta.or.jp/

■見どころ

① 圧巻の「400畳」大広間での競技

会場は「あわら温泉 美松」の大広間「松泉閣」。女流選手権としては初めての会場で、広大な空間に選手が一堂に会して競技する様子は圧巻です。

② 過去最多371名によるハイレベルな戦い

全国から集まるトップ選手たちによる白熱した対戦。A級からC級まで幅広いレベルの試合が展開され、競技かるたの奥深さを体感できます。

③ トッププレイヤーによる豪華解説

名人経験者や永世女流選手権者など、第一線で活躍してきた実力者が解説を担当。初心者でも試合の魅力を理解しやすい内容となっています。

④ 会場外でも楽しめるパブリックビューイング

大会の様子はYouTubeで配信され、駅前施設「アフレア」や温泉街の「芦湯」でも観覧可能。観光と合わせて気軽に楽しめます。

※会場内での観戦は、3回戦以降となります。YouTube配信は、６月７日のみです。

⑤ 伝統文化×温泉という特別な体験

競技かるたという日本文化と、あわら温泉の癒やしが融合。観戦後に温泉や食を楽しめる、ここでしか味わえない体験です。

■開催背景・ストーリー

本大会は、競技かるたの普及と発展を目的として開催される全国規模の大会であり、女性選手のトップレベルの技術と精神力を披露する舞台です。

あわら市は北陸有数の温泉地として知られ、多くの観光客が訪れる地域です。伝統文化である小倉百人一首競技かるたと温泉観光を融合させることで、文化的価値と地域魅力の発信を狙っています。

また、地域施設でのパブリックビューイングを実施することで、観光客や市民も一体となって大会を楽しめる新しい観戦スタイルを提案しています。

■豪華解説者を紹介

川崎 文義（かわさき ふみよし）

福井渚会所属。福井県越前市出身。

競技かるた歴30年

第62期、63期、64期名人（2016年から2018年）

7歳で競技かるたを始め、小学生時代から全国で活躍。2016年に第62期名人位を獲得し、３連覇を達成した。名人時代は、銀行員として働きながら競技を続け、“福井渚会の攻めかるた”を体現。音を捉える力に長け、攻めをベースとした全方位へのアプローチが持ち味。

本多 未佳 (ほんだ みか)

石川かるた会所属 石川県小松市出身

競技かるた歴27年

永世女流選手権者 第57期準クイーン

小学校３年生から競技かるた始め、小学生時代から全国で活躍。

第41回、42回、43回連続3期女流選手権大会優勝し「永世」の初号を授与された。

■ 問い合わせ情報

あわら市 観光振興課 観光戦略グループ

TEL：0776-73-8006

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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