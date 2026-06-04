世界の公益事業市場はクリーンエネルギーとデジタル電力システムによる新たな時代へ移行
電化の拡大、再生可能エネルギーの発展、より高度なインフラが、エネルギーサービスによる経済成長支援の方法を変えています
世界の公益事業市場は、電力が日常生活や事業活動においてより重要な役割を果たすようになる中で変化しています。家庭や産業への電力供給から、交通や新技術の支援まで、安定した電力供給の重要性はこれまで以上に高まっています。
市場規模は2025年に7兆696億ドルとなり、2035年まで年平均成長率5.7％で成長すると予想されています。この成長は主に、電化の進展、クリーンエネルギーの導入拡大、より強力で高度なエネルギーインフラへの投資によって支えられています。
電力利用の増加が新たな成長機会を創出
電力は、交通、製造、都市、日常活動など、多くの分野で不可欠になっています。より多くのシステムが電力に依存するようになるにつれて、公益事業会社は増加する需要に対応するため、インフラの拡張と改善を進めています。
電力を活用したソリューションへの移行は、産業が従来型エネルギー源への依存を減らしながら、よりクリーンで効率的な運営を実現することを支援しています。
再生可能エネルギーと最新電力システムへの投資が増加
世界中の政府や企業は、将来のニーズに対応するため、より優れたエネルギーシステムへ投資しています。公益事業業界に影響を与えている主な変化には以下が含まれます。
● 太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の成長
● 電気自動車の利用拡大による電力需要の増加
● より効率的な電力供給を可能にするスマート電力網の導入
● 化石燃料使用量削減を目的とした産業活動の電化
● クリーンエネルギー開発を支援する政府プログラム
● 信頼性と効率向上のための老朽化したインフラの更新
これらの進展は、より持続可能で柔軟性があり、将来の需要に対応できるエネルギーシステムの構築を支援しています。
公益事業は日常生活と経済発展を引き続き支える
公益事業業界は、電力、水、天然ガス、下水処理、廃棄物管理などの重要なサービスを提供しています。これらのサービスは、地域社会、企業、そして経済全体の成長を支えています。
2025年には、公益事業部門は世界の国内総生産の6.0％を占め、世界経済における重要性を示しています。
都市の成長、産業拡大、エネルギー需要の増加により、信頼性の高い公益サービスへの需要が高まっています。公益事業会社は現在、持続可能性と長期的な発展を支える上で、より大きな役割を果たしています。
電力が市場成長の最大の貢献分野に
産業全体で電力の重要性が高まる中、電力関連サービスは引き続き公益事業市場の最大部分を占めています。
発電、送電、配電は、2025年の公益事業市場全体の価値の75.3％を占めました。
この強力な地位は、再生可能エネルギー導入の増加、電力消費の拡大、安定した効率的な電力ネットワークへの需要によって支えられています。
中国は、大規模なエネルギー生産能力と継続的なインフラ開発投資に支えられ、世界の公益事業市場の総価値の23.1％を占め、市場をリードしています。
この業界についてさらに詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.globalmarketmodel.com/global-forecast
インフラ課題が短期的な成長に影響
公益事業の将来的な見通しは引き続き前向きですが、業界はいくつかの短期的な課題にも直面しています。
政府や企業は、以下を通じて発展を支援し続けています。
世界の公益事業市場は、電力が日常生活や事業活動においてより重要な役割を果たすようになる中で変化しています。家庭や産業への電力供給から、交通や新技術の支援まで、安定した電力供給の重要性はこれまで以上に高まっています。
市場規模は2025年に7兆696億ドルとなり、2035年まで年平均成長率5.7％で成長すると予想されています。この成長は主に、電化の進展、クリーンエネルギーの導入拡大、より強力で高度なエネルギーインフラへの投資によって支えられています。
電力利用の増加が新たな成長機会を創出
電力は、交通、製造、都市、日常活動など、多くの分野で不可欠になっています。より多くのシステムが電力に依存するようになるにつれて、公益事業会社は増加する需要に対応するため、インフラの拡張と改善を進めています。
電力を活用したソリューションへの移行は、産業が従来型エネルギー源への依存を減らしながら、よりクリーンで効率的な運営を実現することを支援しています。
再生可能エネルギーと最新電力システムへの投資が増加
世界中の政府や企業は、将来のニーズに対応するため、より優れたエネルギーシステムへ投資しています。公益事業業界に影響を与えている主な変化には以下が含まれます。
● 太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の成長
● 電気自動車の利用拡大による電力需要の増加
● より効率的な電力供給を可能にするスマート電力網の導入
● 化石燃料使用量削減を目的とした産業活動の電化
● クリーンエネルギー開発を支援する政府プログラム
● 信頼性と効率向上のための老朽化したインフラの更新
これらの進展は、より持続可能で柔軟性があり、将来の需要に対応できるエネルギーシステムの構築を支援しています。
公益事業は日常生活と経済発展を引き続き支える
公益事業業界は、電力、水、天然ガス、下水処理、廃棄物管理などの重要なサービスを提供しています。これらのサービスは、地域社会、企業、そして経済全体の成長を支えています。
2025年には、公益事業部門は世界の国内総生産の6.0％を占め、世界経済における重要性を示しています。
都市の成長、産業拡大、エネルギー需要の増加により、信頼性の高い公益サービスへの需要が高まっています。公益事業会社は現在、持続可能性と長期的な発展を支える上で、より大きな役割を果たしています。
電力が市場成長の最大の貢献分野に
産業全体で電力の重要性が高まる中、電力関連サービスは引き続き公益事業市場の最大部分を占めています。
発電、送電、配電は、2025年の公益事業市場全体の価値の75.3％を占めました。
この強力な地位は、再生可能エネルギー導入の増加、電力消費の拡大、安定した効率的な電力ネットワークへの需要によって支えられています。
中国は、大規模なエネルギー生産能力と継続的なインフラ開発投資に支えられ、世界の公益事業市場の総価値の23.1％を占め、市場をリードしています。
この業界についてさらに詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.globalmarketmodel.com/global-forecast
インフラ課題が短期的な成長に影響
公益事業の将来的な見通しは引き続き前向きですが、業界はいくつかの短期的な課題にも直面しています。
政府や企業は、以下を通じて発展を支援し続けています。