婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが50代の慢性的な肩の痛みに変化。奈良県奈良市のサロンで月1回1年の継続ケアで何をしても取れなかった肩の痛みが消えた最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――奈良県奈良市・Aroma Retreat Salon AYAの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、奈良県奈良市のサロン『Aroma Retreat Salon AYA』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代後半の女性です。職場環境が冷蔵庫のように寒い中での勤務が続き、何をしても取れない慢性的な肩の痛みに長年悩まれていました。リラクゼーションで揉みほぐしをしても一向に改善しない状態でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディ120分コースを月1回のペースで1年間継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で全身の血行と筋肉の緊張へのアプローチを積み重ねました。
継続するうちに気づいたら肩の痛みが全くなくなっていたという変化が確認されました。
お客様は「あれだけ痛く、何をしても取れなかった肩の痛みが今は全くないです。もうバザルト(R)以外考えられません」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Aroma Retreat Salon AYA（奈良県奈良市）
URL：https://aroma-retreat-salon-aya.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351335/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351335/images/bodyimage2】
「自分自身が感動したこと、そしてその感動をお客様へ伝えたい想いが導入の原点です。」
奈良県奈良市の『Aroma Retreat Salon AYA』オーナー・東口氏は、自身がバザルト(R)を体験して感動したことが導入の原点でした。その体感をお客様へ届けたいという強い想いが、導入を決意させたといいます。
「他店との差別化はもちろんのこと、施術後の身体の変化・姿勢がすごいのでお客様へどんどん伝えていきたいです」と東口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、東口氏はこう語ります。「お客様のお身体の疲れはもちろんのこと、施術する側の身体のことを考えてもバザルト(R)ストーンほど叶えてくれるものはないと思っています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、職場環境による慢性的な肩の痛みに長年悩んだ50代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1回・1年継続することで何をしても取れなかった肩の痛みが消えたという、遠赤外線による深部からの体温調節・血行改善というバザルト(R)の特性が、慢性的な痛みにも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、奈良県奈良市のサロン『Aroma Retreat Salon AYA』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは50代後半の女性です。職場環境が冷蔵庫のように寒い中での勤務が続き、何をしても取れない慢性的な肩の痛みに長年悩まれていました。リラクゼーションで揉みほぐしをしても一向に改善しない状態でご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディ120分コースを月1回のペースで1年間継続実施。遠赤外線による深部温熱効果で全身の血行と筋肉の緊張へのアプローチを積み重ねました。
継続するうちに気づいたら肩の痛みが全くなくなっていたという変化が確認されました。
お客様は「あれだけ痛く、何をしても取れなかった肩の痛みが今は全くないです。もうバザルト(R)以外考えられません」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Aroma Retreat Salon AYA（奈良県奈良市）
URL：https://aroma-retreat-salon-aya.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351335/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351335/images/bodyimage2】
「自分自身が感動したこと、そしてその感動をお客様へ伝えたい想いが導入の原点です。」
奈良県奈良市の『Aroma Retreat Salon AYA』オーナー・東口氏は、自身がバザルト(R)を体験して感動したことが導入の原点でした。その体感をお客様へ届けたいという強い想いが、導入を決意させたといいます。
「他店との差別化はもちろんのこと、施術後の身体の変化・姿勢がすごいのでお客様へどんどん伝えていきたいです」と東口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、東口氏はこう語ります。「お客様のお身体の疲れはもちろんのこと、施術する側の身体のことを考えてもバザルト(R)ストーンほど叶えてくれるものはないと思っています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、職場環境による慢性的な肩の痛みに長年悩んだ50代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1回・1年継続することで何をしても取れなかった肩の痛みが消えたという、遠赤外線による深部からの体温調節・血行改善というバザルト(R)の特性が、慢性的な痛みにも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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