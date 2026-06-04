日本の電気自動車用バッテリー市場規模、2034年までに415億8120万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は24.69%

日本の電気自動車用バッテリー市場規模、2034年までに415億8120万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は24.69%