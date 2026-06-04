日本の電気自動車用バッテリー市場規模、2034年までに415億8120万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は24.69%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351320/images/bodyimage1】
日本の電気自動車用バッテリー市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電気自動車用バッテリー市場：バッテリータイプ別、駆動方式別、車種別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の電気自動車用バッテリー市場は2025年に57億690万米ドルに達し、2034年には415億8120万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は24.69%です。この驚異的な成長率は、日本における電気自動車導入への構造的転換を反映しており、EVおよびPHEVの販売台数は、2023年の12%から2025年には新車登録台数の約18～20%に増加し、2028年には35%を超える見込みです。リチウムイオン電池は、バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、そして高電圧アーキテクチャを採用したハイブリッド電気自動車（HEV）など、幅広い用途で市場を牽引しています。乗用車は、日本の自動車生産量と、世界のEV市場における日本のOEMの主導的地位を反映し、主要な車種セグメントとなっています。パナソニックエナジー、プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ、GSユアサの3社は、2025年時点で日本の国内バッテリー出荷量の約55～60％を占めており、日本の自動車用バッテリー市場における国内サプライヤーの優位性が継続していることを示している。
日本の電気自動車用バッテリー市場は、電動車両に電力を供給するあらゆるエネルギー貯蔵システムを網羅しています。これには、リチウムイオン電池パック（BEVおよびPHEVで主流の技術）、ニッケル水素電池（主にハイブリッド車や産業用途で使用されている従来技術）、鉛蓄電池（従来の内燃機関車や補助電源システムの始動用バッテリー）、そして開発が進んでいる新興の全固体電池技術が含まれます。この市場は、日本政府が2024年度にEV補助金の上限を130万円に引き上げ、補助金の受給資格をバッテリー生産時のCO?排出量と連動させたことで牽引されています。これにより、自動車メーカーは低排出の国産バッテリーセルを調達する強力なインセンティブを得ることができ、バッテリー生産能力の拡大への大規模な投資が促進されています。あらゆる車種におけるEV普及の急速な加速、物流事業者や電力会社による商用車および大型EV需要の出現、そしてグローバルEVサプライチェーンにおける日本の戦略的な位置づけが相まって、バッテリーメーカーにとって並外れた成長の追い風となっています。
市場は、固体電池技術への差し迫った移行によっても形成されています。トヨタとパナソニックは、2027年までに硫化物固体電池の試作生産を目指しており、これは現在のギガファクトリーの生産能力計画と技術ロードマップの決定に大きな影響を与えています。また、カソード材料および部品サプライヤー（電解液とセパレータの生産における旭化成を含む）の重要な役割、寡占的な地位が価格決定力と利益率の集中を生み出していること、そして住友金属鉱山のような企業が利益率を確保し原材料の供給を確保するためにカソード前駆体生産に上流へと拡大していることなどにも影響を与えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electric-vehicle-battery-market/requestsample
日本の電気自動車用バッテリー市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電気自動車用バッテリー市場：バッテリータイプ別、駆動方式別、車種別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の電気自動車用バッテリー市場は2025年に57億690万米ドルに達し、2034年には415億8120万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は24.69%です。この驚異的な成長率は、日本における電気自動車導入への構造的転換を反映しており、EVおよびPHEVの販売台数は、2023年の12%から2025年には新車登録台数の約18～20%に増加し、2028年には35%を超える見込みです。リチウムイオン電池は、バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、そして高電圧アーキテクチャを採用したハイブリッド電気自動車（HEV）など、幅広い用途で市場を牽引しています。乗用車は、日本の自動車生産量と、世界のEV市場における日本のOEMの主導的地位を反映し、主要な車種セグメントとなっています。パナソニックエナジー、プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ、GSユアサの3社は、2025年時点で日本の国内バッテリー出荷量の約55～60％を占めており、日本の自動車用バッテリー市場における国内サプライヤーの優位性が継続していることを示している。
日本の電気自動車用バッテリー市場は、電動車両に電力を供給するあらゆるエネルギー貯蔵システムを網羅しています。これには、リチウムイオン電池パック（BEVおよびPHEVで主流の技術）、ニッケル水素電池（主にハイブリッド車や産業用途で使用されている従来技術）、鉛蓄電池（従来の内燃機関車や補助電源システムの始動用バッテリー）、そして開発が進んでいる新興の全固体電池技術が含まれます。この市場は、日本政府が2024年度にEV補助金の上限を130万円に引き上げ、補助金の受給資格をバッテリー生産時のCO?排出量と連動させたことで牽引されています。これにより、自動車メーカーは低排出の国産バッテリーセルを調達する強力なインセンティブを得ることができ、バッテリー生産能力の拡大への大規模な投資が促進されています。あらゆる車種におけるEV普及の急速な加速、物流事業者や電力会社による商用車および大型EV需要の出現、そしてグローバルEVサプライチェーンにおける日本の戦略的な位置づけが相まって、バッテリーメーカーにとって並外れた成長の追い風となっています。
市場は、固体電池技術への差し迫った移行によっても形成されています。トヨタとパナソニックは、2027年までに硫化物固体電池の試作生産を目指しており、これは現在のギガファクトリーの生産能力計画と技術ロードマップの決定に大きな影響を与えています。また、カソード材料および部品サプライヤー（電解液とセパレータの生産における旭化成を含む）の重要な役割、寡占的な地位が価格決定力と利益率の集中を生み出していること、そして住友金属鉱山のような企業が利益率を確保し原材料の供給を確保するためにカソード前駆体生産に上流へと拡大していることなどにも影響を与えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electric-vehicle-battery-market/requestsample