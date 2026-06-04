日本のバイオリアクター市場規模は2034年までに13億3,660万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.40%で成長すると予測されています。

日本のバイオリアクター市場規模は2034年までに13億3,660万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.40%で成長すると予測されています。