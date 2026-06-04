空間生物学における人工知能 (AI) 市場、2035年までに16億8,010万米ドル到達｜CAGR 17.8％が牽引する精密医療革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
空間生物学における人工知能（AI）市場は、2025年の3億2,650万米ドルから2035年には16億8,010万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）17.8％で成長すると見込まれています。この市場は、高度な多重分子イメージングおよびシーケンシング技術（空間オミクス）と、機械学習（ML）やAIアルゴリズムの統合によって、細胞や分子の空間的配置・相互作用・機能を解析する領域をカバーしています。特に創薬や疾患メカニズムの解明、個別化医療の推進に不可欠な技術として注目されています。
バイオマーカー発見が牽引する成長
個別化医療や新規バイオマーカーの発見への需要の高まりが、市場拡大の主要因です。従来の解析手法では捉えきれなかった細胞間相互作用や組織内の不均一性も、AI統合型の空間生物学プラットフォームにより高精度で解析可能となります。これにより、疾患進行や治療反応の予測、新規ターゲットの特定が効率化され、創薬プロセス全体のスピード向上につながります。がんや自己免疫疾患、神経変性疾患など多面的な疾患領域での応用が期待されています。
【 無料サンプル 】
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高コストが課題となる市場制約
一方で、高解像度イメージングシステムや質量分析プラットフォーム、専門人材への依存が市場普及の障壁となっています。これらの設備は初期投資だけでなく、保守・校正、解析用コンピューティングリソースも必要であり、中小規模の研究機関やスタートアップ企業にとって導入コストは大きな負担です。さらに、バイオインフォマティクスやデータサイエンスの熟練人材確保も課題となるため、成長を抑制する要因として認識されています。
クラウドベースプラットフォームの台頭による新機会
クラウドベースの解析プラットフォームは、複雑な空間オミクスデータの効率的かつ拡張可能な分析を可能にし、研究機関やバイオテクノロジー企業へのアクセスを拡大しています。これにより、小規模ラボやスタートアップ企業も、従来のオンプレミス型インフラに依存せずに高度なAI解析を利用可能となり、市場全体に新たな成長機会をもたらしています。クラウド統合により、膨大なデータセットから生物学的知見を自動抽出する効率も飛躍的に向上しています。
主要企業のリスト：
● Akoya Biosciences
● NanoString Technologies
● 10x Genomics
● RareCyte
● Ultivue
● Leica Biosystems
● PerkinElmer
● Fluidigm Corporation (now Standard BioTools)
● Thermo Fisher Scientific
● Bio-Techne
● Canopy Biosciences
● Vizgen
● IonPath
● Molecular Instruments
● Cartana (now part of 10x Genomics)
● Lunaphore Technologies
● Pixelgen Technologies
● Rebus Biosystems
● Resolve Biosciences
● Indica Labs
製薬・バイオテクノロジー企業が主導するセグメント
2025年時点では、製薬およびバイオテクノロジー企業セグメントが市場をリードしています。創薬、バイオマーカー開発、トランスレーショナルリサーチへの多額の投資が、このセグメントの成長を後押ししています。AIを活用した空間解析は、臨床試験の設計最適化やデータ品質向上、標的療法開発の効率化に直結しており、企業の競争力向上にも寄与しています。
バイオマーカー発見が牽引する成長
個別化医療や新規バイオマーカーの発見への需要の高まりが、市場拡大の主要因です。従来の解析手法では捉えきれなかった細胞間相互作用や組織内の不均一性も、AI統合型の空間生物学プラットフォームにより高精度で解析可能となります。これにより、疾患進行や治療反応の予測、新規ターゲットの特定が効率化され、創薬プロセス全体のスピード向上につながります。がんや自己免疫疾患、神経変性疾患など多面的な疾患領域での応用が期待されています。
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高コストが課題となる市場制約
一方で、高解像度イメージングシステムや質量分析プラットフォーム、専門人材への依存が市場普及の障壁となっています。これらの設備は初期投資だけでなく、保守・校正、解析用コンピューティングリソースも必要であり、中小規模の研究機関やスタートアップ企業にとって導入コストは大きな負担です。さらに、バイオインフォマティクスやデータサイエンスの熟練人材確保も課題となるため、成長を抑制する要因として認識されています。
クラウドベースプラットフォームの台頭による新機会
クラウドベースの解析プラットフォームは、複雑な空間オミクスデータの効率的かつ拡張可能な分析を可能にし、研究機関やバイオテクノロジー企業へのアクセスを拡大しています。これにより、小規模ラボやスタートアップ企業も、従来のオンプレミス型インフラに依存せずに高度なAI解析を利用可能となり、市場全体に新たな成長機会をもたらしています。クラウド統合により、膨大なデータセットから生物学的知見を自動抽出する効率も飛躍的に向上しています。
主要企業のリスト：
● Akoya Biosciences
● NanoString Technologies
● 10x Genomics
● RareCyte
● Ultivue
● Leica Biosystems
● PerkinElmer
● Fluidigm Corporation (now Standard BioTools)
● Thermo Fisher Scientific
● Bio-Techne
● Canopy Biosciences
● Vizgen
● IonPath
● Molecular Instruments
● Cartana (now part of 10x Genomics)
● Lunaphore Technologies
● Pixelgen Technologies
● Rebus Biosystems
● Resolve Biosciences
● Indica Labs
製薬・バイオテクノロジー企業が主導するセグメント
2025年時点では、製薬およびバイオテクノロジー企業セグメントが市場をリードしています。創薬、バイオマーカー開発、トランスレーショナルリサーチへの多額の投資が、このセグメントの成長を後押ししています。AIを活用した空間解析は、臨床試験の設計最適化やデータ品質向上、標的療法開発の効率化に直結しており、企業の競争力向上にも寄与しています。