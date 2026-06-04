【福井県あわら市】戦国時代の経済戦略をひも解く講演会を6月27日開催

福井県あわら市で、歴史と経済をテーマにした講演会「蓮如さんと経済、それは吉崎から始まった！」が2026年6月27日に開催されます。戦国時代の宗教者・蓮如の活動を経済の視点から読み解く新しい試みで、地域の歴史と現代のまちづくりをつなぐ内容です。参加無料・予約不要で、歴史ファンから観光客まで幅広く楽しめるイベントとなっています。





◇イベント概要

名称：講演会「蓮如さんと経済、それは吉崎から始まった！」

日時：2026年6月27日（土）14:00～15:30

会場：あわら市中央公民館 大ホール（福井県あわら市市姫1-9-18）

料金：入場無料

定員：80名（予約不要）

内容：

戦国時代に活躍した蓮如の活動を「経済」の視点から解説

吉崎御坊を中心とした地域経済の広がりを読み解く講演

講師：田井野章浩（一般社団法人京都アジア文化交流協会 代表理事）

主催：あわら市郷土歴史資料館

後援：福井新聞、あわら市観光協会、商工会、芦原温泉旅館協同組合ほか

アクセス：

JR芦原温泉駅・えちぜん鉄道あわら湯のまち駅から車・公共交通でアクセス可能（詳細は市HP）

Web：

https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/education/kyoudo/ibentojojouho/kouenkai/p015307.html

◇見どころ

① 「宗教×経済」という新しい切り口

従来の歴史講座とは異なり、宗教人・蓮如の活動を経済戦略の観点から分析。歴史ファンだけでなくビジネス層にも興味深い内容です。

② 吉崎御坊を起点にした地域経済のストーリー

あわら市・吉崎が中世の経済圏としてどのように機能していたのかを解説。地域のルーツを理解できる貴重な機会です。

③ 専門家による分かりやすい講演

新聞記者や文化財団での実績を持つ講師が、最新の研究成果を一般向けに解説。著書発刊予定の注目の研究者による講演です。

④ 無料・予約不要で気軽に参加可能

入場無料かつ事前申込不要のため、観光の合間や週末のお出かけにも最適です。

⑤ 特別展と連動した“プレイベント”

今後開催予定の特別展の導入編として、より深く地域の歴史文化を楽しめます。

◇ 開催背景・ストーリー

あわら市は芦原温泉を中心とした観光地として知られる一方、吉崎御坊に代表される歴史文化資源も豊富に有しています。本イベントは、地域の歴史を「経済」という現代的な視点から再解釈することで、新たな地域価値を発信する取り組みです。

戦国時代、蓮如は吉崎を拠点に多くの人々を集め、結果として人流・物流・情報が集積する拠点を形成しました。この歴史は、現代の地域活性化や観光まちづくりにも通じるものがあります。

本講演会は、歴史を学ぶ場にとどまらず、「地域の未来を考えるヒント」を提供することを目的に開催されます。

◇ お申込み

5月27日（水曜日）受付開始

下記いずれかの方法でお申込みいただけます。

▼インターネット

令和8年度特別展プレイベント申込みフォームよりお申し込みください。

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=nvD3lIj7

▼郷土歴史資料館窓口

郷土歴史資料館受付にお声がけください。

住所：福井県あわら市春宮二丁目14-1金津本陣IKOSSA2階

▼電話

電話番号：0776-73-5158

▼メール

メールアドレス：maibun@city.awara.lg.jp

参加者氏名、申込み人数、電話番号をメールに記載してお送りください。

◇ 問い合わせ情報

あわら市郷土歴史資料館

電話：0776-73-5158

一般社団法人 京都アジア文化交流協会 田井野

電話：070-6542-5473

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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