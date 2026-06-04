自宅でできる健康チェック機器「体重計以外を持っている」のは32%｜「もっと詳しく自分の状態を知りたい」ニーズが潜在
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「自宅の健康チェック機器に関する実態調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 自宅に健康チェック機器を持っていますか？（複数回答）
・体重計：84% ・体温計：79% ・血圧計：43% ・体組成計（体脂肪率など）：32% ・パルスオキシメーター：21% ・その他の測定器：5% ・何も持っていない：4%
体重計と体温計はほぼ全世帯に普及していますが、「体組成計以上の高度な測定器」を持っている方は3割程度にとどまっています。
Q2. 現在お持ちの健康チェック機器で、自分の健康状態を十分に把握できていると感じますか？
・十分に把握できている：14% ・ある程度は把握できている：43% ・あまり把握できていない：33% ・まったく把握できていない：10%
43%が「あまり／まったく把握できていない」と感じており、既存の健康チェック機器では満足できていない層が4割以上存在することが分かりました。
Q3. 体重・血圧・体温以外に、自宅でチェックしたい身体の情報はありますか？（複数回答）
・ストレスの蓄積度：52% ・自律神経のバランス：41% ・内臓のコンディション：38% ・エネルギーの流れやバランス：27% ・感情の偏り：22% ・チャクラの状態：14%
ストレスや自律神経など「目に見えない内面の状態」への関心が高く、既存の健康機器ではカバーできていない測定ニーズが浮き彫りになりました。
Q4. 全身のエネルギーバランスを3Dスキャンで可視化できる機器が15～40万円で購入できるとしたら、興味がありますか？
・とても興味がある：16% ・やや興味がある：31% ・あまり興味がない：34% ・まったく興味がない：19%
47%が波動測定器に興味を示しており、「体重計の次に持つべき健康チェック機器」としての潜在市場が確認されました。
■ 調査結果に対する当社の見解
体重計・血圧計・体温計では分からない「ストレスの蓄積」「自律神経のバランス」「内臓のコンディション」--これらのニーズに応えるのが波動測定器です。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、自宅で全身のエネルギーバランスを23分で可視化できる波動測定器です。体重計・血圧計に並ぶ「家庭の第3の健康チェック機器」として、新しい健康管理習慣を提案しています。
より詳細な分析とメタセラピー機能を備えたMeijiメタハンター（886項目・349,900円～）もご用意しています。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 自宅に健康チェック機器を持っていますか？（複数回答）
・体重計：84% ・体温計：79% ・血圧計：43% ・体組成計（体脂肪率など）：32% ・パルスオキシメーター：21% ・その他の測定器：5% ・何も持っていない：4%
体重計と体温計はほぼ全世帯に普及していますが、「体組成計以上の高度な測定器」を持っている方は3割程度にとどまっています。
Q2. 現在お持ちの健康チェック機器で、自分の健康状態を十分に把握できていると感じますか？
・十分に把握できている：14% ・ある程度は把握できている：43% ・あまり把握できていない：33% ・まったく把握できていない：10%
43%が「あまり／まったく把握できていない」と感じており、既存の健康チェック機器では満足できていない層が4割以上存在することが分かりました。
Q3. 体重・血圧・体温以外に、自宅でチェックしたい身体の情報はありますか？（複数回答）
・ストレスの蓄積度：52% ・自律神経のバランス：41% ・内臓のコンディション：38% ・エネルギーの流れやバランス：27% ・感情の偏り：22% ・チャクラの状態：14%
ストレスや自律神経など「目に見えない内面の状態」への関心が高く、既存の健康機器ではカバーできていない測定ニーズが浮き彫りになりました。
Q4. 全身のエネルギーバランスを3Dスキャンで可視化できる機器が15～40万円で購入できるとしたら、興味がありますか？
・とても興味がある：16% ・やや興味がある：31% ・あまり興味がない：34% ・まったく興味がない：19%
47%が波動測定器に興味を示しており、「体重計の次に持つべき健康チェック機器」としての潜在市場が確認されました。
■ 調査結果に対する当社の見解
体重計・血圧計・体温計では分からない「ストレスの蓄積」「自律神経のバランス」「内臓のコンディション」--これらのニーズに応えるのが波動測定器です。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、自宅で全身のエネルギーバランスを23分で可視化できる波動測定器です。体重計・血圧計に並ぶ「家庭の第3の健康チェック機器」として、新しい健康管理習慣を提案しています。
より詳細な分析とメタセラピー機能を備えたMeijiメタハンター（886項目・349,900円～）もご用意しています。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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