日本のビール市場、2034年までに304億米ドル規模へ -- 2026年10月の税制改正、プレミアムラガーの伸長、クラフトビールの拡大が年平均成長率（CAGR）4.13%を牽引
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351281/images/bodyimage1】
日本のビール市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本ビール市場：製品タイプ、パッケージ、生産量、アルコール度数、フレーバー、販売チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のビール市場は2025年に209億米ドルに達し、2034年には304億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は4.13%である。
日本のビール市場は、長年にわたる消費者のブランドロイヤルティ、政府の税制、そして卓越した醸造技術の伝統によって形成された、アジアでも屈指の洗練された複雑な市場です。「ビッグ4」と呼ばれるアサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの4社が市場全体の約93%を占める一方、活気に満ちたクラフトビール業界が地域限定ビールや専門ビールなど、幅広い分野で新たな消費者需要を生み出しています。2026年10月に施行される画期的な酒税改革は、競争環境を構造的に再構築し、消費支出の方向性を変え、プレミアムビールとスタンダードビールの両セグメントにおける競争を激化させるものと予想されます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-beer-market/requestsample
主要な市場推進要因
2026年10月 酒税改革と市場再編2026年10月に予定されている日本の酒税改革では、ビール、低麦芽発泡酒、第三種ビールの税率が統一され、標準ビールの税率が引き下げられる一方、他の2つのカテゴリーの税率が引き上げられる。これにより、長年価格差によって特徴づけられてきた市場構造が一変し、消費者は高麦芽の標準ビールへとシフトし、大手4社による低価格ビール市場での競争が激化すると予想される。この構造変化は、今後、標準ラガーとプレミアムラガーの需要を大きく押し上げる要因となるだろう。
高級化とクラフトビールの成長消費者の嗜好の洗練度向上と可処分所得の増加が、日本のビール市場における持続的な高級化トレンドを後押ししている。市場はラガービールが約90%のシェアを占め、サントリー ザ プレミアム モルツ、サッポロ えびす、アサヒ スーパードライといったプレミアムおよびミドルプライス ラガーが牽引している。同時に、クラフトビールの革新と体験型マーケティングが新たな成長チャネルを開拓し、ブランドロイヤルティとプレミアムなポジショニングを高めている。九州と沖縄は年平均成長率6.8%と市場をリードしており、観光に関連した飲食店での消費と福岡のクラフトビールシーンの拡大が牽引役となっている。これは、地域ごとのクラフトビール文化が全国的に重要な成長エンジンになりつつあることを示している。
ノンアルコールビールと健康志向の消費者動向健康志向の高まりを背景に、日本の低アルコールビールやノンアルコールビールへの需要が急増している。日本のコンビニエンスストアやスーパーマーケットのネットワークは他に類を見ないほどの販売網を誇り、ノンアルコールビールや低アルコールビールは、若い世代、女性、健康意識の高い専門家の間で主流になりつつある。日本のクラフトビールシーンは、1994年の醸造免許法の緩和をきっかけに誕生し、小規模なマイクロブルワリーが繁栄するようになった。それ以来、クラフトビールはますます人気が高まり、数百ものマイクロブルワリーが国内外で高品質な地ビールを販売し、消費者層と市場機会を大幅に拡大している。
日本のビール市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本ビール市場：製品タイプ、パッケージ、生産量、アルコール度数、フレーバー、販売チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のビール市場は2025年に209億米ドルに達し、2034年には304億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は4.13%である。
日本のビール市場は、長年にわたる消費者のブランドロイヤルティ、政府の税制、そして卓越した醸造技術の伝統によって形成された、アジアでも屈指の洗練された複雑な市場です。「ビッグ4」と呼ばれるアサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの4社が市場全体の約93%を占める一方、活気に満ちたクラフトビール業界が地域限定ビールや専門ビールなど、幅広い分野で新たな消費者需要を生み出しています。2026年10月に施行される画期的な酒税改革は、競争環境を構造的に再構築し、消費支出の方向性を変え、プレミアムビールとスタンダードビールの両セグメントにおける競争を激化させるものと予想されます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-beer-market/requestsample
主要な市場推進要因
2026年10月 酒税改革と市場再編2026年10月に予定されている日本の酒税改革では、ビール、低麦芽発泡酒、第三種ビールの税率が統一され、標準ビールの税率が引き下げられる一方、他の2つのカテゴリーの税率が引き上げられる。これにより、長年価格差によって特徴づけられてきた市場構造が一変し、消費者は高麦芽の標準ビールへとシフトし、大手4社による低価格ビール市場での競争が激化すると予想される。この構造変化は、今後、標準ラガーとプレミアムラガーの需要を大きく押し上げる要因となるだろう。
高級化とクラフトビールの成長消費者の嗜好の洗練度向上と可処分所得の増加が、日本のビール市場における持続的な高級化トレンドを後押ししている。市場はラガービールが約90%のシェアを占め、サントリー ザ プレミアム モルツ、サッポロ えびす、アサヒ スーパードライといったプレミアムおよびミドルプライス ラガーが牽引している。同時に、クラフトビールの革新と体験型マーケティングが新たな成長チャネルを開拓し、ブランドロイヤルティとプレミアムなポジショニングを高めている。九州と沖縄は年平均成長率6.8%と市場をリードしており、観光に関連した飲食店での消費と福岡のクラフトビールシーンの拡大が牽引役となっている。これは、地域ごとのクラフトビール文化が全国的に重要な成長エンジンになりつつあることを示している。
ノンアルコールビールと健康志向の消費者動向健康志向の高まりを背景に、日本の低アルコールビールやノンアルコールビールへの需要が急増している。日本のコンビニエンスストアやスーパーマーケットのネットワークは他に類を見ないほどの販売網を誇り、ノンアルコールビールや低アルコールビールは、若い世代、女性、健康意識の高い専門家の間で主流になりつつある。日本のクラフトビールシーンは、1994年の醸造免許法の緩和をきっかけに誕生し、小規模なマイクロブルワリーが繁栄するようになった。それ以来、クラフトビールはますます人気が高まり、数百ものマイクロブルワリーが国内外で高品質な地ビールを販売し、消費者層と市場機会を大幅に拡大している。