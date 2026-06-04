日本のビール市場、2034年までに304億米ドル規模へ -- 2026年10月の税制改正、プレミアムラガーの伸長、クラフトビールの拡大が年平均成長率（CAGR）4.13%を牽引

日本のビール市場、2034年までに304億米ドル規模へ -- 2026年10月の税制改正、プレミアムラガーの伸長、クラフトビールの拡大が年平均成長率（CAGR）4.13%を牽引