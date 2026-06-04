仙台 SNSマーケティングの新定番--株式会社キングプロテアが仙台エリアへの本格対応を開始、累計1,500本超の動画制作実績を引っ提げて登場
～～～TikTok・Instagram起点のショート動画運用代行を仙台の店舗ビジネス・中小企業へ本格展開。Z世代クリエイターチームが企画から編集まで丸投げ対応～～～
仙台 SNSマーケティングを手がける株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は、2026年5月30日より仙台エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析までをZ世代クリエイターチームが一手に担い、累計1,500本超の動画制作ノウハウを仙台の事業者に届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350849/images/bodyimage1】
仙台 SNSマーケティング市場の現状と「伝わらない課題」--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台 SNSマーケティングへの関心は年々高まっているものの、「やらなければならないのはわかっているが、手が回らない」という中小企業・店舗オーナーの声は後を絶ちません。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のSNS利用率は全世代平均で80%を超え、特にTikTokは10～30代の購買行動における情報収集起点として機能しています。一方でIDC Japan（2025年）の国内中小企業デジタルマーケティング実態調査では、SNSを「定期的に運用できている」と回答した中小企業は全体の28%にとどまり、残りの72%は「投稿が続かない」「バズったことがない」「担当者がいない」という状態に陥っています。
仙台を含む東北エリアでは、この課題がより顕著です。首都圏と比べてSNS運用代行の専門会社が少なく、外注先が見つかりにくいという構造的な問題があります。さらに、仙台の店舗ビジネスに精通したクリエイターによる動画制作は需要が高いにもかかわらず、供給が追いついていません。株式会社キングプロテアがこれまでの支援現場で聞いてきた声でも、「TikTokに登録してみたが何を投稿すればいいかわからなくなった」という相談が全問い合わせの4割近くを占めています。このような「始めたが続かない・成果が出ない」サイクルを断ち切るために、実績ある専門チームへの丸投げという選択肢を仙台エリアにも広げることにしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350849/images/bodyimage2】
仙台 SNSマーケティング支援の全詳細--3プラン・対象業種・運用の中身を一挙公開
仙台 SNSマーケティング支援として、株式会社キングプロテアは業種・規模・目的に応じた3つのプランを提供します。いずれのプランも、TikTok・Instagramのショート動画を起点としたSNS集客設計が基本となります。
キャスト運用プラン（月88,000円）
月4本投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を含みます。主にキャバクラ・ラウンジ・コンカフェなどのキャスト個人アカウントの育成・運用を目的としたプランです。夜職業界特有のBAN対策や規約遵守ライティングにも対応しています。
店舗SNS運用プラン（月177,000円）
ショート動画月8本投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用まで包括的に提供します。飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなどの店舗型ビジネスに最適なプランです。
法人SNS運用プラン（月198,000円）
ショート動画月10本投稿を基本とし、上記の内容に加えてより高頻度・高品質な運用体制を提供します。複数店舗を持つオーナーや、採用・ブランディング目的でSNSを活用したい法人向けのプランです。
仙台 SNSマーケティングを手がける株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は、2026年5月30日より仙台エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの本格提供を開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析までをZ世代クリエイターチームが一手に担い、累計1,500本超の動画制作ノウハウを仙台の事業者に届けます。
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仙台 SNSマーケティング市場の現状と「伝わらない課題」--なぜ今、専門代行が求められるのか
仙台 SNSマーケティングへの関心は年々高まっているものの、「やらなければならないのはわかっているが、手が回らない」という中小企業・店舗オーナーの声は後を絶ちません。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のSNS利用率は全世代平均で80%を超え、特にTikTokは10～30代の購買行動における情報収集起点として機能しています。一方でIDC Japan（2025年）の国内中小企業デジタルマーケティング実態調査では、SNSを「定期的に運用できている」と回答した中小企業は全体の28%にとどまり、残りの72%は「投稿が続かない」「バズったことがない」「担当者がいない」という状態に陥っています。
仙台を含む東北エリアでは、この課題がより顕著です。首都圏と比べてSNS運用代行の専門会社が少なく、外注先が見つかりにくいという構造的な問題があります。さらに、仙台の店舗ビジネスに精通したクリエイターによる動画制作は需要が高いにもかかわらず、供給が追いついていません。株式会社キングプロテアがこれまでの支援現場で聞いてきた声でも、「TikTokに登録してみたが何を投稿すればいいかわからなくなった」という相談が全問い合わせの4割近くを占めています。このような「始めたが続かない・成果が出ない」サイクルを断ち切るために、実績ある専門チームへの丸投げという選択肢を仙台エリアにも広げることにしました。
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仙台 SNSマーケティング支援の全詳細--3プラン・対象業種・運用の中身を一挙公開
仙台 SNSマーケティング支援として、株式会社キングプロテアは業種・規模・目的に応じた3つのプランを提供します。いずれのプランも、TikTok・Instagramのショート動画を起点としたSNS集客設計が基本となります。
キャスト運用プラン（月88,000円）
月4本投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援を含みます。主にキャバクラ・ラウンジ・コンカフェなどのキャスト個人アカウントの育成・運用を目的としたプランです。夜職業界特有のBAN対策や規約遵守ライティングにも対応しています。
店舗SNS運用プラン（月177,000円）
ショート動画月8本投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用まで包括的に提供します。飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなどの店舗型ビジネスに最適なプランです。
法人SNS運用プラン（月198,000円）
ショート動画月10本投稿を基本とし、上記の内容に加えてより高頻度・高品質な運用体制を提供します。複数店舗を持つオーナーや、採用・ブランディング目的でSNSを活用したい法人向けのプランです。