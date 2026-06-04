「楽天スーパーSALE」抽選で最大300％ポイント還元！ケーブルは不要、挿すだけでワイヤレス化！CarPlay／Android Auto対応「Ottocast Miniシリーズ」15％OFF限定公開！
■キャンペーン概要
いよいよ「楽天スーパーSALE」開催。
OTTOCAST（オットキャスト）楽天公式店では、「ミニシリーズ」を期間限定15％OFFで限定公開中。
さらに、楽天スーパーSALE期間限定で、エントリー＆1,000円以上の購入者を対象に、購入金額の最大300％ポイント還元が当たる抽選キャンペーンを実施中。
今だけの特別チャンスをぜひお見逃しなく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350718/images/bodyimage1】
■製品概要
車内の配線がごちゃつく、有線CarPlayの接続が面倒、ナビの動作が遅い--そんなストレスを感じていませんか？
「Mini Slim」は、USBポートに挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター。スマホを車に乗せるだけで、ナビ・音楽・通話をそのまま快適に利用できます。“つなぐ手間ゼロ”のスマートな車内体験を実現します。
■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）
店舗名：オットキャスト（OTTOCAST）公式店
割引率：15％OFF
販売価格：4,999円（税込）
最終価格：4,249円（税込）
クーポン有効期間：6月1日00：00 ～ 6月15日23：59
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QlZUSS1KNFIwLVBLSFAtVk5KMQ--&rt=
商品URL：https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minislim/
■選ばれるポイント
1.【ケーブル接続から解放】
「Mini Slim」を挿すだけで、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。乗車のたびにケーブルを接続する手間がなくなり、車内もすっきり快適に。
2.【エンジンONで自動接続】
初回に一度ペアリングするだけ。次回からはエンジンONで自動接続され、すぐにCarPlay／Android Autoを利用できます。iPhone・Android両対応で家族共有にも便利。
3.【いつもの機能をそのまま利用】
ナビ、音楽、通話、Siri／Googleアシスタントなど、普段使いの機能をそのまま車載ディスプレイで快適に操作できます。
4.【接続が簡単、初めてでも迷わない】
本体を接続し、Wi-Fiまたはテザリング設定を行うだけですぐ使用可能。複雑な設定は不要で、どなたでも簡単に使えます。
5.【超コンパクト設計】
指先サイズ、存在感を感じさせないコンパクトボディ
約8.8g、0.7×20.7×23.5mmの超小型ボディを採用。車内でも場所を取らず、自然に馴染むスマートなデザインです。
■注意事項
【車両について】
・本製品をワイヤレスでご使用いただくには、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車両が必要です。
※非対応車種：BMW／MINI車には使用できません。
【対応スマートフォン】
・iPhone：iOS 10以降（iPhone 6以降）に対応しています。
・Android：Android OS 11以降（Android Auto対応端末）に対応しています。
■お問い合わせ先
本製品に関するご質問・ご不明点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
メールストア：service@ottocast.com
LINE：https://page.line.me/443midnm?openQrModal=true
電話：81-3-6899-5571
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
いよいよ「楽天スーパーSALE」開催。
OTTOCAST（オットキャスト）楽天公式店では、「ミニシリーズ」を期間限定15％OFFで限定公開中。
さらに、楽天スーパーSALE期間限定で、エントリー＆1,000円以上の購入者を対象に、購入金額の最大300％ポイント還元が当たる抽選キャンペーンを実施中。
今だけの特別チャンスをぜひお見逃しなく。
■製品概要
車内の配線がごちゃつく、有線CarPlayの接続が面倒、ナビの動作が遅い--そんなストレスを感じていませんか？
「Mini Slim」は、USBポートに挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター。スマホを車に乗せるだけで、ナビ・音楽・通話をそのまま快適に利用できます。“つなぐ手間ゼロ”のスマートな車内体験を実現します。
■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）
店舗名：オットキャスト（OTTOCAST）公式店
割引率：15％OFF
販売価格：4,999円（税込）
最終価格：4,249円（税込）
クーポン有効期間：6月1日00：00 ～ 6月15日23：59
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QlZUSS1KNFIwLVBLSFAtVk5KMQ--&rt=
商品URL：https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minislim/
■選ばれるポイント
1.【ケーブル接続から解放】
「Mini Slim」を挿すだけで、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。乗車のたびにケーブルを接続する手間がなくなり、車内もすっきり快適に。
2.【エンジンONで自動接続】
初回に一度ペアリングするだけ。次回からはエンジンONで自動接続され、すぐにCarPlay／Android Autoを利用できます。iPhone・Android両対応で家族共有にも便利。
3.【いつもの機能をそのまま利用】
ナビ、音楽、通話、Siri／Googleアシスタントなど、普段使いの機能をそのまま車載ディスプレイで快適に操作できます。
4.【接続が簡単、初めてでも迷わない】
本体を接続し、Wi-Fiまたはテザリング設定を行うだけですぐ使用可能。複雑な設定は不要で、どなたでも簡単に使えます。
5.【超コンパクト設計】
指先サイズ、存在感を感じさせないコンパクトボディ
約8.8g、0.7×20.7×23.5mmの超小型ボディを採用。車内でも場所を取らず、自然に馴染むスマートなデザインです。
■注意事項
【車両について】
・本製品をワイヤレスでご使用いただくには、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車両が必要です。
※非対応車種：BMW／MINI車には使用できません。
【対応スマートフォン】
・iPhone：iOS 10以降（iPhone 6以降）に対応しています。
・Android：Android OS 11以降（Android Auto対応端末）に対応しています。
■お問い合わせ先
本製品に関するご質問・ご不明点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
メールストア：service@ottocast.com
LINE：https://page.line.me/443midnm?openQrModal=true
電話：81-3-6899-5571
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
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