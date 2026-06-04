形状測定装置市場予測、2035年24.2億米ドル規模へ｜CAGR 5％を支える製造DX化 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
形状測定装置市場は、2025年の15億4000万米ドルから2035年には24億2000万米ドルに成長すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は5％と見込まれています。形状測定装置は、2Dおよび3Dでの物体形状解析に用いられ、寸法精度や表面粗さ、全体的な形状整合性を高度に評価できる専門機器です。日本市場では、自動車、航空宇宙、精密工学、電子機器などの分野で高精度測定の重要性が増しており、市場拡大の主要な要因となっています。
高度品質保証の重要性が市場を牽引
市場成長の背景には、品質保証の重視が挙げられます。製造業における顧客要求の厳格化、世界的競争の激化、規制基準への準拠などにより、高精度測定装置への需要は増加しています。形状測定装置は、わずかな形状の偏差も検出可能で、不良品発生やリコールリスクの低減に直結します。航空宇宙や自動車分野では、部品精度や設計公差の維持に不可欠であり、信頼性の高い製造環境で欠かせない存在です。
投資コストの課題
形状測定装置市場の成長を制約する要因として、高額な初期投資が挙げられます。高度な3D光学測定システムや三次元測定機（CMM）は、専用インフラ、熟練人材、支援ソフトウェアを必要とし、導入コストが総額を押し上げます。特にハイエンド機器の3Dレーザースキャナーは、リバースエンジニアリングや製品開発での利用価値は高いものの、多くの中小企業にとって採用のハードルが高く、普及のスピードを制限する要因となっています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/shape-measuring-device-market
カスタマイズ化された測定ソリューションの需要
エンドユーザーが求めるのは、標準化された装置に留まらない柔軟性と精度です。産業別・生産ライン別のニーズに応じたカスタマイズ装置の需要は高まっており、専用ソフトウェア、調整可能な測定パラメータ、既存システムとの互換性を備えた機器が選ばれています。このトレンドは、メーカーにとって製品ポートフォリオ拡張や技術革新を後押しする要因となり、市場成長の新たな原動力となっています。
技術別市場動向：光学式の優位性
光学式形状測定装置は2025年に市場で最大シェアを占めました。三角測量法を用いた非接触測定により、対象物の寸法や空間情報を迅速かつ高精度で取得可能です。自動車や航空宇宙、電子機器産業において、リアルタイムで高解像度データを提供できる光学式装置は、品質管理と生産効率の向上に寄与しています。今後も光学技術への需要は安定的に増加し、市場での主導的地位を維持すると予想されます。
主要企業のリスト：
● Alicona Imaging GmbH
● Alpa Metrology S.r.l.
● AMETEK.Inc
● Clemex
● HORIBA Scientific
● Obishi Keiki Seisakusho Co.
● QPT Innovative Technik Handels GmbH
● Retsch, Scantron Industrial Products Ltd.
● Smart Vision
用途別市場動向：切削エッジ分野の重要性
切削エッジ分野は、2025年に最も高い収益を記録しています。精密加工や工具評価において、工具の刃面精度は製品品質に直結します。形状測定装置は、摩耗や損傷の監視、寸法評価に用いられ、工具の適切なメンテナンスや交換タイミングを確保します。自動車、航空宇宙、精密工学での厳しい性能基準に対応するため、高精度測定の重要性は今後も増していくでしょう。
高度品質保証の重要性が市場を牽引
市場成長の背景には、品質保証の重視が挙げられます。製造業における顧客要求の厳格化、世界的競争の激化、規制基準への準拠などにより、高精度測定装置への需要は増加しています。形状測定装置は、わずかな形状の偏差も検出可能で、不良品発生やリコールリスクの低減に直結します。航空宇宙や自動車分野では、部品精度や設計公差の維持に不可欠であり、信頼性の高い製造環境で欠かせない存在です。
投資コストの課題
形状測定装置市場の成長を制約する要因として、高額な初期投資が挙げられます。高度な3D光学測定システムや三次元測定機（CMM）は、専用インフラ、熟練人材、支援ソフトウェアを必要とし、導入コストが総額を押し上げます。特にハイエンド機器の3Dレーザースキャナーは、リバースエンジニアリングや製品開発での利用価値は高いものの、多くの中小企業にとって採用のハードルが高く、普及のスピードを制限する要因となっています。
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カスタマイズ化された測定ソリューションの需要
エンドユーザーが求めるのは、標準化された装置に留まらない柔軟性と精度です。産業別・生産ライン別のニーズに応じたカスタマイズ装置の需要は高まっており、専用ソフトウェア、調整可能な測定パラメータ、既存システムとの互換性を備えた機器が選ばれています。このトレンドは、メーカーにとって製品ポートフォリオ拡張や技術革新を後押しする要因となり、市場成長の新たな原動力となっています。
技術別市場動向：光学式の優位性
光学式形状測定装置は2025年に市場で最大シェアを占めました。三角測量法を用いた非接触測定により、対象物の寸法や空間情報を迅速かつ高精度で取得可能です。自動車や航空宇宙、電子機器産業において、リアルタイムで高解像度データを提供できる光学式装置は、品質管理と生産効率の向上に寄与しています。今後も光学技術への需要は安定的に増加し、市場での主導的地位を維持すると予想されます。
主要企業のリスト：
● Alicona Imaging GmbH
● Alpa Metrology S.r.l.
● AMETEK.Inc
● Clemex
● HORIBA Scientific
● Obishi Keiki Seisakusho Co.
● QPT Innovative Technik Handels GmbH
● Retsch, Scantron Industrial Products Ltd.
● Smart Vision
用途別市場動向：切削エッジ分野の重要性
切削エッジ分野は、2025年に最も高い収益を記録しています。精密加工や工具評価において、工具の刃面精度は製品品質に直結します。形状測定装置は、摩耗や損傷の監視、寸法評価に用いられ、工具の適切なメンテナンスや交換タイミングを確保します。自動車、航空宇宙、精密工学での厳しい性能基準に対応するため、高精度測定の重要性は今後も増していくでしょう。