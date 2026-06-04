「10分の要約」が組織の対話を劇的に変える！ 参加者の約9割が満足を実感した「flier要約読書会」 大鵬薬品工業株式会社、パナソニック ホールディングス株式会社の実施事例を公開
累計会員数132万人を突破した本の要約サービス「flier」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）が提供する「flier要約読書会」は、準備不要で参加可能。1冊10分で読める「要約」を活用した新しい形の読書会です。
昨今の人的資本経営において、従業員のエンゲージメント向上は最重要課題の一つです。しかし、多くの組織では「対話のきっかけ」作りや、多様化する組織における学びや悩みの「共通言語」を通じた心理的安全性の向上に苦慮しています 。
フライヤーが提供するのは、単なる読書体験ではなく、要約という共通言語を用いた「組織の対話インフラ」です。大鵬薬品工業株式会社やパナソニック ホールディングス株式会社での成功事例を皮切りに、累計1,300社を超える導入企業の成長を、インプットとアウトプットの両面から支援してまいります 。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351240/images/bodyimage1】
■ 「要約読書会」3つの特徴
1. 準備ゼロで参加可能。10分の要約が「共通言語」を作る
従来の読書会に必須の事前読書の負担をなくし、開始直後の10分で全員が同じ要約を読みます。情報の格差がない状態で対話を始めるため、心理的安全性が高く、密度の濃いディスカッションが可能です。
2.要約4,300冊以上を提供、累計法人導入社数1,300社を超えるflierならではの選書
要約と組織の悩みを掛け合わせ、組織の“いま”の課題に効く、4,300冊以上の要約知見を活かしたセレクト。単なる教養としての読書ではなく、現場の課題解決やコミュニケーションに繋がる、リアルタイムの学習体験を構築します。
3. 多角的な視点による「知見のアップデート」
一つの要約に対し、職種や立場の異なる参加者が意見を交わすことで、一人では気づけなかった「行間の意味」や「実践のヒント」の気づきをアップデート。本の知見と、参加者の主観的な解釈を掛け合わせる場を提供します。
詳細・お申込みはこちらから：https://biz.flierinc.com/service/dokushokai
■開催実績とアンケート結果
2026年4月より本格始動した「flier要約読書会」は、複数企業で実施したなかで、極めて高い評価をいただいています。今回は、大鵬薬品工業株式会社、パナソニック ホールディングス株式会社における実施実績と、参加者から得られた高い満足度をベースに、情報の洪水が加速するAI時代に求められる新たな読書会を軸にした組織開発の可能性を提示します。
参加者満足度：88％（「非常に満足」「満足」の合計）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351240/images/bodyimage2】
主な参加者の声：
「本という共通言語を介したことで、対話がスムーズだった」
「普段話さない他部署のメンバーの本音や価値観を知る良いきっかけになった」
「普段感じている悩みを共有し相談する機会が少なく、読書会はその場所としても機能していた」
■大鵬薬品工業株式会社・担当者様コメント
弊社では、従業員同士の対話の質と学び続ける土壌づくりを重要なテーマとしています。その実現に向け、対話文化の醸成の一環として「要約読書会」を実施しました。本の内容をきっかけに対話することで、参加者が自分では気づかなかった視点に出会い、理解を深め合う場となりました。また、普段接点の少ないメンバーや部門間においても対話の機会が交流を生み、価値観の共有や多様な視点の交換が進んだ点も印象的でした。今後も継続的に実施し、対話を起点とした学びの文化を育てていきたいと考えています。
昨今の人的資本経営において、従業員のエンゲージメント向上は最重要課題の一つです。しかし、多くの組織では「対話のきっかけ」作りや、多様化する組織における学びや悩みの「共通言語」を通じた心理的安全性の向上に苦慮しています 。
フライヤーが提供するのは、単なる読書体験ではなく、要約という共通言語を用いた「組織の対話インフラ」です。大鵬薬品工業株式会社やパナソニック ホールディングス株式会社での成功事例を皮切りに、累計1,300社を超える導入企業の成長を、インプットとアウトプットの両面から支援してまいります 。
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■ 「要約読書会」3つの特徴
1. 準備ゼロで参加可能。10分の要約が「共通言語」を作る
従来の読書会に必須の事前読書の負担をなくし、開始直後の10分で全員が同じ要約を読みます。情報の格差がない状態で対話を始めるため、心理的安全性が高く、密度の濃いディスカッションが可能です。
2.要約4,300冊以上を提供、累計法人導入社数1,300社を超えるflierならではの選書
要約と組織の悩みを掛け合わせ、組織の“いま”の課題に効く、4,300冊以上の要約知見を活かしたセレクト。単なる教養としての読書ではなく、現場の課題解決やコミュニケーションに繋がる、リアルタイムの学習体験を構築します。
3. 多角的な視点による「知見のアップデート」
一つの要約に対し、職種や立場の異なる参加者が意見を交わすことで、一人では気づけなかった「行間の意味」や「実践のヒント」の気づきをアップデート。本の知見と、参加者の主観的な解釈を掛け合わせる場を提供します。
詳細・お申込みはこちらから：https://biz.flierinc.com/service/dokushokai
■開催実績とアンケート結果
2026年4月より本格始動した「flier要約読書会」は、複数企業で実施したなかで、極めて高い評価をいただいています。今回は、大鵬薬品工業株式会社、パナソニック ホールディングス株式会社における実施実績と、参加者から得られた高い満足度をベースに、情報の洪水が加速するAI時代に求められる新たな読書会を軸にした組織開発の可能性を提示します。
参加者満足度：88％（「非常に満足」「満足」の合計）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351240/images/bodyimage2】
主な参加者の声：
「本という共通言語を介したことで、対話がスムーズだった」
「普段話さない他部署のメンバーの本音や価値観を知る良いきっかけになった」
「普段感じている悩みを共有し相談する機会が少なく、読書会はその場所としても機能していた」
■大鵬薬品工業株式会社・担当者様コメント
弊社では、従業員同士の対話の質と学び続ける土壌づくりを重要なテーマとしています。その実現に向け、対話文化の醸成の一環として「要約読書会」を実施しました。本の内容をきっかけに対話することで、参加者が自分では気づかなかった視点に出会い、理解を深め合う場となりました。また、普段接点の少ないメンバーや部門間においても対話の機会が交流を生み、価値観の共有や多様な視点の交換が進んだ点も印象的でした。今後も継続的に実施し、対話を起点とした学びの文化を育てていきたいと考えています。