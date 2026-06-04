過去最大級の全国53蔵、250種類以上の和酒が集合！ キリっと冷えた和酒で、夏の暑さを吹き飛ばそう！ 「第31回和酒フェスin中目黒」7月25日(土)、26日(日)に中目黒駅すぐの中目黒GTタワーで開催！
地方創生を応援する和酒フェス実行委員会は、2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間、中目黒駅すぐの「中目黒GTタワー前広場」にて、夏の利き酒祭り「第31回和酒フェスin中目黒」を開催いたします。今回は「キリっと冷えた和酒で、夏の暑さを吹き飛ばそう！」をテーマに、初出展14蔵を含む過去最大級の全53蔵・250種類以上の和酒が勢揃いします。
「夏酒・スパークリング・プレミアム酒が大集合！推しの一杯を見つけよう！」をサブテーマとして、季節限定の夏酒、スパークリングなど和酒の試飲に加え、独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」の導入や、燗酒・SAKEハイといった和酒の飲み方を提案する体験ブースなど、ただ飲むだけではない次世代の和酒体験を提供いたします。各日2部制（第1部12:00～14:10／第2部15:00～17:10）で、夏開催ならではの活気あふれる特別な週末を、アクセス抜群の中目黒駅に隣接する開放的な広場にてお届けします。
詳細：https://sakefes.com/tokyo31/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351305/images/bodyimage1】
本イベントは2015年の初開催以来「季節を感じながら 旬の和酒、食、日本文化を楽しむ利き酒祭り」をコンセプトに回を重ね、来場者満足度は毎回9割を超えるなど、多くの和酒ファンに支持されてきました。前回の第30回という節目を経て、新たな一歩となる今回は、夏を全力で楽しむための多彩なコンテンツを用意しています。夏開催の限定特典として出展酒蔵のロゴ入り”特製うちわ”をプレゼント。さらに、前回好評を博した”オリジナルおちょこ”が今回限定カラーとなって再登場し、チケット購入特典として配られます。限定うちわで涼みながら、キリっと冷えた季節感あふれる和酒を心ゆくまでお楽しみいただけます。
会場では、前売制の「飲み比べパス」をご購入いただくことで、鑑評会・品評会で受賞歴を持つ酒蔵の日本酒からリキュール・梅酒など全ての出品酒を自由に飲み比べることができます。さらに、年々広がりを見せるクラフトサケや、国内製造のシードル・ミード(蜂蜜酒)・クラフトビールなど、多彩な和酒文化を一度に体験できます。出展蔵は『一ノ蔵』 『浦霞』『六歌仙』『徳正宗』『天鷹』『水芭蕉』『緒結』『琵琶のささ浪』『天覧山』『晴雲』『甲子』『岩の井』『白笹鼓』『醸し香』『たからやま』『〆張鶴』『渓流』『無尽蔵』『千曲錦』『花の舞』『富士錦』『富士正』『四海王』『宮の雪』『白鷹』『龍力』『稲田姫』『鷹勇』『千代むすび』『五橋』『鳴門鯛』『綾菊』『仁喜多津』『幸姫』『泰斗』に加え、クラフトサケ『MIYOI』、焼酎蔵『黒伊佐錦』、リキュールメーカー『Enju』、クラフトビール『松戸ビール』が出展。さらに初出展の蔵が過去最大数の14蔵登場。『六根』『會津龍が沢』『華世』『来福』『越後鶴亀』『麒麟』『鬼作左』『喜平』『富士山』『鳳麟』『古昔の美酒』や、老舗蜂蜜専門店が手がけるミード(蜂蜜酒)『The MEAD』、岡山県産果実にこだわったリキュール・甘酒『HOIDA CRAFT』、和酒フェス大阪でも人気の国産シードル『カモシカシードル醸造所』など、多彩な銘柄が参加予定です。
また、250種類を超える出品酒から、ビギナーから愛好家まで来場者一人ひとりの嗜好に合わせた銘柄選びをサポートする独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」を導入し、味わいや特徴、フードとの相性など、自分だけの“推しの一杯”選びをチャット形式でご案内します。その他、「SAKEハイ（日本酒の炭酸割り）」や燗酒が堪能できる体験ブース、気に入ったお酒をその場で購入できる「お酒販売ブース」、お酒を買っても手ぶらで帰れる「配送サービス」もご用意しております。「フードブース」では、和酒のおいしさを引き立てる旬の料理や地方特産品をキャッシュオンでご提供いたします。
「夏酒・スパークリング・プレミアム酒が大集合！推しの一杯を見つけよう！」をサブテーマとして、季節限定の夏酒、スパークリングなど和酒の試飲に加え、独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」の導入や、燗酒・SAKEハイといった和酒の飲み方を提案する体験ブースなど、ただ飲むだけではない次世代の和酒体験を提供いたします。各日2部制（第1部12:00～14:10／第2部15:00～17:10）で、夏開催ならではの活気あふれる特別な週末を、アクセス抜群の中目黒駅に隣接する開放的な広場にてお届けします。
詳細：https://sakefes.com/tokyo31/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351305/images/bodyimage1】
本イベントは2015年の初開催以来「季節を感じながら 旬の和酒、食、日本文化を楽しむ利き酒祭り」をコンセプトに回を重ね、来場者満足度は毎回9割を超えるなど、多くの和酒ファンに支持されてきました。前回の第30回という節目を経て、新たな一歩となる今回は、夏を全力で楽しむための多彩なコンテンツを用意しています。夏開催の限定特典として出展酒蔵のロゴ入り”特製うちわ”をプレゼント。さらに、前回好評を博した”オリジナルおちょこ”が今回限定カラーとなって再登場し、チケット購入特典として配られます。限定うちわで涼みながら、キリっと冷えた季節感あふれる和酒を心ゆくまでお楽しみいただけます。
会場では、前売制の「飲み比べパス」をご購入いただくことで、鑑評会・品評会で受賞歴を持つ酒蔵の日本酒からリキュール・梅酒など全ての出品酒を自由に飲み比べることができます。さらに、年々広がりを見せるクラフトサケや、国内製造のシードル・ミード(蜂蜜酒)・クラフトビールなど、多彩な和酒文化を一度に体験できます。出展蔵は『一ノ蔵』 『浦霞』『六歌仙』『徳正宗』『天鷹』『水芭蕉』『緒結』『琵琶のささ浪』『天覧山』『晴雲』『甲子』『岩の井』『白笹鼓』『醸し香』『たからやま』『〆張鶴』『渓流』『無尽蔵』『千曲錦』『花の舞』『富士錦』『富士正』『四海王』『宮の雪』『白鷹』『龍力』『稲田姫』『鷹勇』『千代むすび』『五橋』『鳴門鯛』『綾菊』『仁喜多津』『幸姫』『泰斗』に加え、クラフトサケ『MIYOI』、焼酎蔵『黒伊佐錦』、リキュールメーカー『Enju』、クラフトビール『松戸ビール』が出展。さらに初出展の蔵が過去最大数の14蔵登場。『六根』『會津龍が沢』『華世』『来福』『越後鶴亀』『麒麟』『鬼作左』『喜平』『富士山』『鳳麟』『古昔の美酒』や、老舗蜂蜜専門店が手がけるミード(蜂蜜酒)『The MEAD』、岡山県産果実にこだわったリキュール・甘酒『HOIDA CRAFT』、和酒フェス大阪でも人気の国産シードル『カモシカシードル醸造所』など、多彩な銘柄が参加予定です。
また、250種類を超える出品酒から、ビギナーから愛好家まで来場者一人ひとりの嗜好に合わせた銘柄選びをサポートする独自開発の「和酒フェスAIコンシェルジュ」を導入し、味わいや特徴、フードとの相性など、自分だけの“推しの一杯”選びをチャット形式でご案内します。その他、「SAKEハイ（日本酒の炭酸割り）」や燗酒が堪能できる体験ブース、気に入ったお酒をその場で購入できる「お酒販売ブース」、お酒を買っても手ぶらで帰れる「配送サービス」もご用意しております。「フードブース」では、和酒のおいしさを引き立てる旬の料理や地方特産品をキャッシュオンでご提供いたします。