過去最大級の全国53蔵、250種類以上の和酒が集合！ キリっと冷えた和酒で、夏の暑さを吹き飛ばそう！ 「第31回和酒フェスin中目黒」7月25日(土)、26日(日)に中目黒駅すぐの中目黒GTタワーで開催！

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