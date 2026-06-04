東京ＮＢＣと子ども食堂、「起業家教育」で連携！
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（以下、NBC／会長：青木正之）が、NPO法人らいおんはーと（以下、らいおんはーと／理事長：及川信之氏）と子ども食堂を舞台に“リアルなビジネス体験”で連携。 18名の経営者たちが、子ども達の “アントレプレナーシップ”に驚愕し、感動しました！
らいおんはーとでは3年間にわたり、NBC会員の株式会社SHARE EAT（代表取締役：福田怜奈氏）の協力を得て、子どもたちの「本物のビジネス体験を通じた起業家教育プロジェクト」を推進されてきました。本プロジェクトは単なる職業体験ではなく、市場調査・商品企画・試作・原価計算・工場選定・販売戦略・広報活動までを、子どもたち自身が主体的に実践した“リアルな起業家教育”です。
その集大成として、2026年4月26日、江戸川区の子ども食堂「ぬくぬく」にて、子どもたち自身が企画・開発・販売・広報を担ったオリジナルの菓子、「カヌくぬくレ」と名付けたカヌレの成果発表イベントが開催されました。当日はNBCで「次世代のアントレプレナー育成」をミッションとするNBCジュニア委員会のメンバーである経営者１８名も参加しました。参加したメンバーは、小中高生12名による開発過程のプレゼンテーションから、子供たちの「潜在力」「実行力」そしてプロジェクトを通じた「成長」を体感し、大変大きな感銘を受けました。また、プレゼンの最後に「カヌくぬくレ」を子どもたちが会場で販売し、在庫110個は即座に完売となりました。
NBCでは、経営者団体として今後も様々な形で「早期起業家教育」プログラムを展開、また他団体との連携や協力も積極的に行って参ります。当日の詳しい様子は、添付資料をご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351222/images/bodyimage1】
◆一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）ジュニア委員会について
■会長： 青木 正之 (株)Ubicomホールディングス ／代表取締役社長
■所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目1-16 オーク赤坂 6階
■設立：1985年
■団体概要： ニュービジネスの振興、起業家の育成、および政策提言を行う日本最大級の起業家団体。上場企業経営者からスタートアップまで、多様な経営者が集い、日本の新産業創出を牽引している。
NBCジュニア委員会： 「次世代のアントレプレナー育成」をミッションとし、早期起業家教育の普及活動を推進。本プロジェクトでは、現役経営者によるメンタリングや講評などを通じ、子どもアントレプレナーシップ精神を育成し、伴走することで、その挑戦を社会とつなぐ役割を担っている。
■公式ホームページ： https://www.nbc-world.net/
◆NPO法人らいおんはーとについて
■理事長：及川 信之
■所在地：〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨1-59-8 川和ビル2階
■設立： 2018年1月11日
■事業内容：子ども食堂、体験活動、進学支援、学習支援、フリースクール、フードパントリー
「すべての子ども達に豊かで幸せな人生を」を理念に掲げ、教育格差や貧困による体験の格差に取り組み
「親と子どもの成長支援」をしている江戸川区のNPO法人です。365日24時間緊急対応型の「子ども食堂」として2026年から稼働しています。
■公式ホームページ https://npo-lh.com/
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
らいおんはーとでは3年間にわたり、NBC会員の株式会社SHARE EAT（代表取締役：福田怜奈氏）の協力を得て、子どもたちの「本物のビジネス体験を通じた起業家教育プロジェクト」を推進されてきました。本プロジェクトは単なる職業体験ではなく、市場調査・商品企画・試作・原価計算・工場選定・販売戦略・広報活動までを、子どもたち自身が主体的に実践した“リアルな起業家教育”です。
その集大成として、2026年4月26日、江戸川区の子ども食堂「ぬくぬく」にて、子どもたち自身が企画・開発・販売・広報を担ったオリジナルの菓子、「カヌくぬくレ」と名付けたカヌレの成果発表イベントが開催されました。当日はNBCで「次世代のアントレプレナー育成」をミッションとするNBCジュニア委員会のメンバーである経営者１８名も参加しました。参加したメンバーは、小中高生12名による開発過程のプレゼンテーションから、子供たちの「潜在力」「実行力」そしてプロジェクトを通じた「成長」を体感し、大変大きな感銘を受けました。また、プレゼンの最後に「カヌくぬくレ」を子どもたちが会場で販売し、在庫110個は即座に完売となりました。
NBCでは、経営者団体として今後も様々な形で「早期起業家教育」プログラムを展開、また他団体との連携や協力も積極的に行って参ります。当日の詳しい様子は、添付資料をご参照ください。
◆一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）ジュニア委員会について
■会長： 青木 正之 (株)Ubicomホールディングス ／代表取締役社長
■所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目1-16 オーク赤坂 6階
■設立：1985年
■団体概要： ニュービジネスの振興、起業家の育成、および政策提言を行う日本最大級の起業家団体。上場企業経営者からスタートアップまで、多様な経営者が集い、日本の新産業創出を牽引している。
NBCジュニア委員会： 「次世代のアントレプレナー育成」をミッションとし、早期起業家教育の普及活動を推進。本プロジェクトでは、現役経営者によるメンタリングや講評などを通じ、子どもアントレプレナーシップ精神を育成し、伴走することで、その挑戦を社会とつなぐ役割を担っている。
■公式ホームページ： https://www.nbc-world.net/
◆NPO法人らいおんはーとについて
■理事長：及川 信之
■所在地：〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨1-59-8 川和ビル2階
■設立： 2018年1月11日
■事業内容：子ども食堂、体験活動、進学支援、学習支援、フリースクール、フードパントリー
「すべての子ども達に豊かで幸せな人生を」を理念に掲げ、教育格差や貧困による体験の格差に取り組み
「親と子どもの成長支援」をしている江戸川区のNPO法人です。365日24時間緊急対応型の「子ども食堂」として2026年から稼働しています。
■公式ホームページ https://npo-lh.com/
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
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