テレビ紹介で話題の「三井オーシャンフジ」 横浜発着 夏の中津・韓国・下関クルーズ 8日間 初めての方を誘ってお得！最大40％オフのフラッシュセールを実施
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、三井オーシャンクルーズの客船「三井オーシャンフジ」による2026年7月3日出発「横浜発着 夏の中津・韓国・下関クルーズ 8日間」において、フラッシュセールの販売を本日より開始いたしました。本キャンペーンでは、三井オーシャンフジに初めて乗船される方が1グループに1名以上含まれることを条件に、通常65万円～69万円台のスイート客室を最大40％オフとなる特別価格39.9万円で販売いたします。対象客室はベランダスイートF～Cのカテゴリーのいずれかとなり、客室タイプの指定はできません。先着10室限定の特別企画となります。
■国の特別名勝や史跡を巡る横浜発着クルーズ
本クルーズは横浜を出発し、大分県中津、韓国・麗水、山口県下関、香川県高松を巡る8日間の横浜発着クルーズです。寄港地には、日本新三景の一つとして知られる国指定名勝「耶馬渓」、国指定史跡「巌流島」、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで三つ星を獲得した国の特別名勝「栗林公園」など、日本を代表する景勝地や歴史文化スポットが点在しています。また、韓国・麗水では海洋国立公園エリアの美しい海岸景観や島々の風景を楽しむことができ、日本と韓国それぞれの魅力を一度に味わえる航路となっています。クルーズなら荷物を持って移動することなく複数の観光地を巡ることができ、移動そのものも旅の楽しみとして満喫いただけます。
■初めての方を誘ってお得なフラッシュセール
今回のフラッシュセールは、三井オーシャンフジに初めて乗船される方が1名以上含まれるグループ限定の特別企画です。人気の夏シーズンの横浜発着クルーズを特別価格でご利用いただけます。
ご夫婦やご友人同士はもちろん、4名様や6名様のグループでも、初めて乗船される方が1名以上含まれていれば全員がフラッシュセール料金の対象となります（客室は2名1室利用）。対象客室数には限りがありますので、お早めのご予約をおすすめいたします。
■新しい日本のクルーズブランド「三井オーシャンフジ」
三井オーシャンフジは、総トン数32,477トン、乗客定員458名のラグジュアリー船です。大型客船とは異なる落ち着いた船旅と、きめ細やかなサービスが魅力です。船内では「フジインクルーシブ」というスタイルを採用しており、アルコールを含むドリンク（一部銘柄除く）や食事、客室内ミニバーのドリンクや、Wi-Fiなどが旅行代金に含まれています。メインレストランではコース仕立ての料理を楽しめるなど、上質なダイニングも魅力の一つです。また、ラグジュアリー船ならではの機動力を活かし、大型客船では入港できない港にも寄港できる点も特徴です。船内ではショーや音楽に加え、日本文化を感じられるイベントなども開催され、日本船ならではのクルーズ体験を楽しめます。さらに、スパやフィットネス、プールなどのリラクゼーション施設のほか、バーラウンジやカジノなどの施設も充実しており、船内でも多彩な時間を過ごすことができます。
■コース概要
三井オーシャンフジでいく 横浜発着 夏の中津・韓国・下関クルーズ 8日間
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_8D_YOK_113575.html
■国の特別名勝や史跡を巡る横浜発着クルーズ
本クルーズは横浜を出発し、大分県中津、韓国・麗水、山口県下関、香川県高松を巡る8日間の横浜発着クルーズです。寄港地には、日本新三景の一つとして知られる国指定名勝「耶馬渓」、国指定史跡「巌流島」、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで三つ星を獲得した国の特別名勝「栗林公園」など、日本を代表する景勝地や歴史文化スポットが点在しています。また、韓国・麗水では海洋国立公園エリアの美しい海岸景観や島々の風景を楽しむことができ、日本と韓国それぞれの魅力を一度に味わえる航路となっています。クルーズなら荷物を持って移動することなく複数の観光地を巡ることができ、移動そのものも旅の楽しみとして満喫いただけます。
■初めての方を誘ってお得なフラッシュセール
今回のフラッシュセールは、三井オーシャンフジに初めて乗船される方が1名以上含まれるグループ限定の特別企画です。人気の夏シーズンの横浜発着クルーズを特別価格でご利用いただけます。
ご夫婦やご友人同士はもちろん、4名様や6名様のグループでも、初めて乗船される方が1名以上含まれていれば全員がフラッシュセール料金の対象となります（客室は2名1室利用）。対象客室数には限りがありますので、お早めのご予約をおすすめいたします。
■新しい日本のクルーズブランド「三井オーシャンフジ」
三井オーシャンフジは、総トン数32,477トン、乗客定員458名のラグジュアリー船です。大型客船とは異なる落ち着いた船旅と、きめ細やかなサービスが魅力です。船内では「フジインクルーシブ」というスタイルを採用しており、アルコールを含むドリンク（一部銘柄除く）や食事、客室内ミニバーのドリンクや、Wi-Fiなどが旅行代金に含まれています。メインレストランではコース仕立ての料理を楽しめるなど、上質なダイニングも魅力の一つです。また、ラグジュアリー船ならではの機動力を活かし、大型客船では入港できない港にも寄港できる点も特徴です。船内ではショーや音楽に加え、日本文化を感じられるイベントなども開催され、日本船ならではのクルーズ体験を楽しめます。さらに、スパやフィットネス、プールなどのリラクゼーション施設のほか、バーラウンジやカジノなどの施設も充実しており、船内でも多彩な時間を過ごすことができます。
■コース概要
三井オーシャンフジでいく 横浜発着 夏の中津・韓国・下関クルーズ 8日間
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_8D_YOK_113575.html