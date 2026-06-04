ITフリーランス向け案件マッチングサービス「IT求人ナビ」にAIエージェント機能を提供開始 ～チャット対話によるヒアリングで、膨大な案件の中からユーザーに合った案件を自動提案～
関係者各位
2026年6月4日
株式会社アクロビジョン
ITフリーランス向け案件マッチングサービス「IT求人ナビ」にAIエージェント機能を提供開始
～チャット対話によるヒアリングで、膨大な案件の中からユーザーに合った案件を自動提案～
株式会社アクロビジョン（東京都豊島区、代表取締役社長 末光正志、以下「当社」）は、ITフリーランス向け案件マッチングサービス「IT求人ナビ」において、チャット形式のAIエージェント機能を2026年6月4日よりリリースいたしました。同サービスには週あたり約3,000件・月あたり12,000件以上の新着案件が日々登録されており、案件数が多い分、自分に合った案件を見つけ出すことが課題となっていました。本機能は、求職者との対話を通じてスキルや希望条件をヒアリングし、膨大な案件の中からユーザーに合った案件を絞り込んで提案するものです。
■ 背景
国内のITフリーランス市場では案件の多様化が進んでおり、スキルセット・勤務形態・希望単価・稼働エリアといった複数の条件が組み合わさって案件の合否を左右します。特に近年はAIや生成AIなど新技術分野の案件も増加しており、求職者が自身の条件に合った案件を効率的に探せる仕組みの整備が求められていました。
従来のキーワード検索はテキストの一致を基本とするため、こうした複合的な条件を検索者の意図どおりに反映することが難しく、意図と異なる案件が検索結果に混在するケースがありました。こうした状況を踏まえ、チャット形式の対話によるヒアリングを起点とし、条件に合わない案件を自動フィルタリングするAIエージェントを実装いたしました。
■ サービス概要
今回リリースしたAIエージェントは、利用者とのチャット形式の対話を通じてスキル・勤務形態・希望単価・エリアをヒアリングし、条件に合った案件を提案します。対話の中で確定した条件をもとに、合致しない案件を自動でフィルタリングした状態で検索結果を提示するため、検索者の意図に沿った案件提案が可能です。
会員登録不要でそのままご利用を開始いただけます。会員登録済みのユーザーに対しては、過去の検索履歴を加味したサーチが有効になり、利用履歴の蓄積によってより個人の傾向に合った提案が可能になります。
サービスURL：https://it-kyujin.jp/agent/
■ 技術的特徴：最新AIエージェントSDKの活用
本機能は最新のAIエージェントSDKを採用し、ツールユース（Tool Use）アーキテクチャに基づいて構築しています。
従来の検索システムでは、入力されたキーワードをそのままデータベースに照合する方式が主流でした。本機能では、AIが会話の流れを把握しながら「いまどの条件を確認すべきか」を自律的に判断し、必要なタイミングで案件検索ツールを呼び出す仕組みを採用しています。これにより、「リモート可でPythonが使えて月60万以上」のような複数条件を含む自然な表現にも対応でき、これまでのキーワード検索では難しかった柔軟な絞り込みが可能になっています。
また、会話の文脈を保持しながら複数ターンにわたるやり取りができるため、条件の追加・変更・絞り込みを対話の中で自然に行えます。
■ 主な特徴
1. チャット形式のヒアリングによる案件提案
スキル・勤務形態・希望単価・エリアを対話形式で確認し、複合的な条件に基づいて案件を提案します。スキルの選択肢にはAI / 生成AI / LLM / ChatGPTなど、直近の市場ニーズを反映した項目も含まれています。
2026年6月4日
株式会社アクロビジョン
ITフリーランス向け案件マッチングサービス「IT求人ナビ」にAIエージェント機能を提供開始
～チャット対話によるヒアリングで、膨大な案件の中からユーザーに合った案件を自動提案～
株式会社アクロビジョン（東京都豊島区、代表取締役社長 末光正志、以下「当社」）は、ITフリーランス向け案件マッチングサービス「IT求人ナビ」において、チャット形式のAIエージェント機能を2026年6月4日よりリリースいたしました。同サービスには週あたり約3,000件・月あたり12,000件以上の新着案件が日々登録されており、案件数が多い分、自分に合った案件を見つけ出すことが課題となっていました。本機能は、求職者との対話を通じてスキルや希望条件をヒアリングし、膨大な案件の中からユーザーに合った案件を絞り込んで提案するものです。
■ 背景
国内のITフリーランス市場では案件の多様化が進んでおり、スキルセット・勤務形態・希望単価・稼働エリアといった複数の条件が組み合わさって案件の合否を左右します。特に近年はAIや生成AIなど新技術分野の案件も増加しており、求職者が自身の条件に合った案件を効率的に探せる仕組みの整備が求められていました。
従来のキーワード検索はテキストの一致を基本とするため、こうした複合的な条件を検索者の意図どおりに反映することが難しく、意図と異なる案件が検索結果に混在するケースがありました。こうした状況を踏まえ、チャット形式の対話によるヒアリングを起点とし、条件に合わない案件を自動フィルタリングするAIエージェントを実装いたしました。
■ サービス概要
今回リリースしたAIエージェントは、利用者とのチャット形式の対話を通じてスキル・勤務形態・希望単価・エリアをヒアリングし、条件に合った案件を提案します。対話の中で確定した条件をもとに、合致しない案件を自動でフィルタリングした状態で検索結果を提示するため、検索者の意図に沿った案件提案が可能です。
会員登録不要でそのままご利用を開始いただけます。会員登録済みのユーザーに対しては、過去の検索履歴を加味したサーチが有効になり、利用履歴の蓄積によってより個人の傾向に合った提案が可能になります。
サービスURL：https://it-kyujin.jp/agent/
■ 技術的特徴：最新AIエージェントSDKの活用
本機能は最新のAIエージェントSDKを採用し、ツールユース（Tool Use）アーキテクチャに基づいて構築しています。
従来の検索システムでは、入力されたキーワードをそのままデータベースに照合する方式が主流でした。本機能では、AIが会話の流れを把握しながら「いまどの条件を確認すべきか」を自律的に判断し、必要なタイミングで案件検索ツールを呼び出す仕組みを採用しています。これにより、「リモート可でPythonが使えて月60万以上」のような複数条件を含む自然な表現にも対応でき、これまでのキーワード検索では難しかった柔軟な絞り込みが可能になっています。
また、会話の文脈を保持しながら複数ターンにわたるやり取りができるため、条件の追加・変更・絞り込みを対話の中で自然に行えます。
■ 主な特徴
1. チャット形式のヒアリングによる案件提案
スキル・勤務形態・希望単価・エリアを対話形式で確認し、複合的な条件に基づいて案件を提案します。スキルの選択肢にはAI / 生成AI / LLM / ChatGPTなど、直近の市場ニーズを反映した項目も含まれています。