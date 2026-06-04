株式会社エヌエフ貿易(本社：東京都練馬区、代表取締役：目時 美帆)は、米国のサーキュレーターメーカーVornado Air LLC.(ボルネード・エアー)の日本総代理店として、ボルネード・エアーが開発・製造した、サーキュレーター首振りつき『753OSC-JP(753オーエスシージェイピー)』(～40畳対応)を2026年5月中旬より販売開始しました。





URL： https://vornado.jp/store/products_item/753OSC-JP





753OSC-JP(753オーエスシージェイピー)









■製品紹介

「圧倒的なパワー」に、「賢さ」と「癒やし」が融合。

ボルネードの代名詞である大型モデルの強みを受け継ぎつつ、現代のニーズに合わせて進化。単なる空気循環を超え、スマートな室温管理と心地よい空間演出を一台で叶えます。









■開発背景

これまでは、オフィスや吹き抜けなどの特殊な場所での使用イメージの強かったボルネードの大型モデル。大型モデルは、40～45畳まで対応する圧倒的なパワーが最大の特徴で、他社製品ではカバーしきれない大空間の空気循環において、絶大な信頼を得てきました。





2024年発売の「753-JP(～40畳対応)」は空気循環に特化したモデルでしたが、今回の「753OSC-JP(～40畳対応)」は、日本のニーズに合った「快適機能」を追加。一般家庭でも使いやすく、かつミディアムサイズ以下では味わえなかった快適さを提供できる大型サーキュレーターです。





新型多機能サーキュレーター首振りつき「753OSC-JP」









■「753OSC-JP」の主な特長

1.【便利な首振り】「循環」と「送風」2つのモード

ボルネードの強みを継承しながら、使用シーンに応じた最適な風を提供します。





【首振りOFF】

ボルネード本来の性能。竜巻風の力で部屋の隅々まで空気を循環させます。冷暖房効率の向上や換気に最適です。





【首振りON】

必要な場所に風を届ける、快適性重視のモード。

首振り機能により、デスクワーク中や就寝時、室内干しなど、特定のエリアへやさしく風を届けます。





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2.パワフルでありながら【静音】

40畳まで対応可能なパワーを備えながら、「弱」運転時は図書館より静かな約35dBという高い静音性を実現。在宅ワークや就寝時でも快適に使用できます。





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3.【自動モード】室温に応じて最適運転

温度センサーが室温を検知し、風量を自動で調整。

日中はパワフルに、就寝時は穏やかに運転することで、常に快適な室内環境を保ちます。

温度管理が重要な観葉植物のある空間や、ペットのいるご家庭に便利な機能です。





自動モードで風量を自動調整





4.【アロマ対応】香りを風に乗せて室内の隅々まで拡散

強力な循環力により、一般的なディフューザーでは届きにくい広い空間でもムラなく香りを行き渡らせます。アロマオイルを付属のアロマ用パッドにしみ込ませて使用。





香りを室内の隅々まで









■使用用途

・リビングや吹き抜けの温度差解消・エアコンの効率アップに

・オフィス・店舗などの換気・空気循環・熱中症対策に

・部屋干しのスピードアップに

・室内トレーニング中のクールダウンに

・植物に優しい風通しのよい環境づくりに

・ペットの熱中症対策に









■サイズ感(モデル身長：157cm)

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■商品概要

商品名 ： ボルネードサーキュレーター 753OSC-JP 首振りつき

(753オーエスシージェイピー)

モデル名 ： 753OSC-JP

標準価格 ： 29,700円(税込)

サイズ ： 幅38.0cm×奥行27.0cm×高さ44.0cm

重量 ： 4.8kg

電源 ： 100V 50／60Hz

消費電力 ： 50Hz／60Hz

強 65W／75W 中 46W／48W 弱 42W／40W

電気代(＊) ： (1時間当たり) 50Hz／60Hz

強 2.02円／2.33円 中 1.43円／1.49円 弱 1.30円／1.24円

音量 ： 強 54dB／56dB 中 46dB／44dB 弱 38dB／35dB

風量調節 ： 強・中・弱の3段階

搭載機能 ： 風量自動モード・アロマ対応・オフタイマー(1～8時間)

連続運転 ： オートオフ機能なし

色 ： 黒

適用畳数 ： ～40畳

生産国 ： 中国

日本仕様 ： PSE認証取得済み

保証期間 ： 3年

首の上下の可動域： 100°

付属品 ： リモコン・単4形乾電池2本・アロマ用パッド5枚





＊ 電気代は、電力料金目安単価31円／kWh(税込)を基に計算しています。





＜販売サイト＞

5月中旬より順次販売

・EC直販サイト： ボルネードジャパン公式ホームページ

https://vornado.jp/store/

・Amazon ： 当社運営ショップ【ボルネードジャパン】

・楽天市場 ： 当社運営ショップ【ボルネード公式 楽天市場店】

https://item.rakuten.co.jp/vornado/v-753osc/









■ボルネード・エアー概要

ボルネード・エアーは世界で初めてサーキュレーターを開発したアメリカのメーカー。

風の到達距離と80年にわたり培ってきた技術の相乗効果が、ボルネードの圧倒的な循環力を実現。





商号 ： Vornado Air LLC.

所在地 ： Andover, Kansas, USA

設立 ： 1945年

事業内容 ： 家電製品の企画・設計・製造・販売

日本での販売開始： 1990年









■会社概要

商号 ： 株式会社エヌエフ貿易

代表者 ： 代表取締役 目時 美帆

所在地 ： 〒176-0024 東京都練馬区中村3-38-8

設立 ： 1987年6月

事業内容： 輸入業

URL ： https://www.nfimports.com/









■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

ボルネードジャパン 株式会社エヌエフ貿易

Tel ： 03-3970-1306

お問い合わせフォーム： https://vornado.jp/contact.cgi