ブロードメディア株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 太郎)が運営する通信制高校のルネサンス高校グループ(以下、ルネ高グループ)は、この度、開校20周年を記念して、世代を超えて愛される株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」および「ディアダニエル」とのアニバーサリー・コラボレーションを発表しました。





文部科学省が公表した令和7年度学校基本調査によると、通信制高校への入学希望者数が過去最多となる今、進路を検討するご家庭の“対話”の大切さが改めて問われています。ルネ高グループは、生徒の進路選択について考える親子を応援する限定オリジナルグッズ(全4種)を、2026年6月7日(日)より全国11拠点で開催するオープンキャンパスや学校説明会などへご来場の方へ配布いたします。





ルネ高グループ20周年！アニバーサリー・コラボレーション限定オリジナルグッズイメージ





※画像はイメージです









【本コラボレーションのポイント】

・全国11拠点で限定配布

・開校20周年を彩る、ハローキティ＆ディアダニエルとルネ高グループの“夢の共演”

・限定オリジナルグッズ4種(各4,000個／合計16,000個)









通信制高校は「自分らしい学び」の新たな選択肢として支持を集めています。

そこで、進路選択の時期に親子でじっくり話し合う“きっかけ”となるよう、本コラボレーションを企画しました。「ハローキティ」は、サンリオの人気キャラクターであり、世代や性別を超えて世界中で広く愛されている存在です。保護者世代にとっては青春時代を共に過ごした馴染み深い存在であり、現代の中高生にも絶大な人気を誇る「ハローキティ」を“世代をつなぐ架け橋”とし、この限定コラボレーショングッズをきっかけとしてルネ高グループのオープンキャンパスや学校説明会などに来ていただき、通信制高校という新しい進路の選択肢について、親子でより気軽に話せる機会を後押しします。









■配布概要：2026年6月7日(日)より全国11拠点で順次開始

本グッズは、クリアファイル・ペーパーバッグ・ボールペン・シールの4種類をご用意しており、ルネ高グループへの入学をご検討中で、オープンキャンパスや学校説明会などにお越しいただいた方に、ご来場の記念としてお渡しいたします。





【配布対象】

以下の11拠点にてオープンキャンパス・学校説明会などに参加された方：

水戸キャンパス／池袋キャンパス／新宿代々木キャンパス／横浜キャンパス／豊田駅前校／名古屋栄キャンパス／名古屋eスポーツアカデミー／ルネサンス大阪高等学校／梅田eスポーツアカデミー／岡山キャンパス／博多キャンパス





※グッズは1家族(または1組)につき、4種類のうちいずれか1点のお渡しとなります。

※数に限りがあるため、なくなり次第、配布を終了とさせていただきます。

※拠点や時期によって、お渡しできるグッズの種類や在庫状況が異なります。ご希望のグッズをお渡しできない場合もございますので、ご了承ください。

※受取後、不良品交換以外の交換はいたしかねます。

※転売・譲渡目的での取得は固くお断りいたします。





【配布スケジュール】

2026年6月7日(日)～ クリアファイルの配布開始

2026年7月中旬～ シール・ボールペン・ペーパーバッグを順次配布開始









■20周年記念特設サイト

https://www.r-ac.jp/20th/

2026年4月1日に公開した特設サイトでは、20周年を迎えた感謝の気持ちとともに、ルネ高グループのこれまでの歩みとこれからの未来を発信しています。多様なステージで活躍する卒業生のリアルな声をまとめた証言集「20年分のゴール。その先の未来。」や、学校の日常から最新情報まで幅広くお届けするオウンドメディア「ルネカラーズ」など、多彩なコンテンツを公開中です。





参考)2026年4月1日発表のプレスリリース：

ルネサンス高校グループ開校20周年を記念した特設サイトを公開！

https://www.broadmedia.co.jp/news/2026/04/01-002629.html









【ルネサンス高校グループとは】

2006年、茨城県にルネサンス高等学校を開校し、通信制高校にICT教育をいち早く取り入れた「ルネサンス高校グループ」は、スマートフォンやパソコンを利用したネット学習で、自分のペースを大切にしながらいつでもどこでも学習でき、少ない登校日数で自由に学べる通信制高校です。eスポーツやK-POP、プログラミングなど、夢や個性に合わせたコースを多数用意。どんな個性も受け入れ、誰もが自分らしく学べる環境を提供し、担任の先生をはじめとした教職員が一人ひとりをしっかりとサポートします。内閣府によって認定された教育特区に、広域通信制のルネサンス高等学校、ルネサンス豊田高等学校、ルネサンス大阪高等学校の3校を含め13拠点のキャンパス等を運営しています。

https://www.r-ac.jp





●主な特長

・どこでも学べる動画授業

PCやスマホから24時間いつでもアクセス可能なネット学習環境を提供





・自由な通学スタイル

週1日から通学日数を選べ、必要に応じて通えるキャンパスも全国に設置





・個性を伸ばす多彩なコース

eスポーツ・K-POP・プログラミング・進学・留学など、“好き”や得意を活かせる専門コースを多数用意





・部活動・イベントも充実

TikTok部、マインクラフト部、軽音部、マンガ部など、趣味を通じた仲間づくりもサポート









※記載されている会社名およびサービス名等は、各社の商標または登録商標です。