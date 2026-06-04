島田製織株式会社(所在地：兵庫県西脇市)の自社ブランド『HaTaKaKe』は、2026年5月28日、公式オンラインストアにて『エプロン男子特集』ページを公開いたしました。

特集ページ： https://hatakake.com/pages/mens-apron





エプロン男子特集





男性が家庭で料理をする機会が増えている昨今。こうした変化を受けて、男性にも気軽にエプロンを着用してもらいたいという思いから特集ページを制作しました。

また、2026年6月21日(日)の父の日に向けて、エプロン購入で特製コースターをプレゼントする父の日キャンペーンを開催中です。









【エプロン男子特集ページについて】

「男性にも気軽にエプロンを取り入れてもらうため」という固定観念を払拭し、男性の日常に自然に溶け込むエプロンの魅力を提案しています。





・カフェ、ライムグリーン、オレンジ、スカイブルーの4色を、男性の日常シーンに合わせて紹介

・ダークカラーのシャツとの相性、日本の家庭料理とのなじみ、丁寧な暮らしとの調和など、男性目線での着用イメージを提案





播州織の柔らかな風合いとナチュラルな色合いが、キッチンに立つ男性の日常をさりげなくサポートします。









【父の日キャンペーン概要】

実施期間：2026年5月15日(金) ～ 6月21日(日)

内容 ：期間中、HaTaKaKe Online Storeでエプロンを1着ご購入いただくと、エプロンの裁断片を再利用した特製コースターを1枚プレゼント。

※Amazonでのお買上げは、当キャンペーンの対象外となります。





コースターは柄がランダムのため、届くまでのお楽しみも。エプロンと同じ播州織を使用したサステナブルなノベルティです。

お父さんへの贈り物はもちろん、「日頃がんばっている自分へのご褒美」としてもおすすめです。





父の日キャンペーン





■『HaTaKaKe』について

織機にタテの糸をのせることを、私たちは“機(ハタ)にかける”といいます。

糸が機にかかるその時が、糸が生地になる最初の一歩。

糸が交わり織物になる。スケッチに描いた画が生地になる。

HaTaKaKeは、そんな始まりの時を共有いただきたいとの思いから名付けました。









■『HaTaKaKe』公式サイトについて

Online Store： https://hatakake.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/hatakake_/

Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063707222439

Amazon ： https://onl.tw/3GyEyD4









■会社概要

名称 ： 島田製織株式会社

代表 ： 代表取締役 嶋田 幸直

設立 ： 1948年5月

所在地 ： 兵庫県西脇市野村町1796-67

事業内容： 先染め織物、その他織物の企画・製造・販売、製品事業

HP ： https://shimada-seishoku.com/