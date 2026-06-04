車載スマートアクセサリーブランドOttocast(オットキャスト)は、楽天スーパーSALE期間中(2026年6月1日～6月15日)、車載AI Box「OttoAibox E2」を15％OFFで限定販売するとともに、エントリー＆1,000円以上の購入者を対象に最大300％ポイント還元が当たる抽選キャンペーンを実施します。今ある車のカーナビをそのままに、YouTubeやNetflixなどの動画アプリを車内で自由に楽しめる環境を、特別価格でお届けします。









■製品概要

通勤や週末ドライブ、家族とのお出かけで「車でも動画を楽しみたい」「純正ナビでは物足りない」と感じたことはありませんか？

OttoAibox E2は、今ある車のディスプレイを“走るエンタメ空間”へ変えるAI Box。YouTubeやNetflixはもちろん、スマホで使っているアプリもそのまま車内で快適に楽しめます。









■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報(数量限定)

店舗名 ： オットキャスト(OTTOCAST)公式店

割引率 ： 15％OFF

販売価格 ： 23,999円(税込)

最終価格 ： 20,399円(税込)

クーポン有効期間： 2026/06/01 00:00 ～ 2026/06/15 23:59

クーポン獲得URL ： https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Q041SS1KT0ZVLURRTkwtNE5JVQ--&rt=

商品URL ： https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/ottoaiboxe2/





E2-キャンペーン





■お勧めポイント

1.【動画視聴】YouTubeやNetflixなどの動画アプリを視聴できます。長距離移動でも、同乗者やお子様が退屈しにくく、車内時間をもっと楽しめます。





カーナビ画面で動画視聴





2.【2画面分割機能】運転席では見やすい地図・ナビ表示、助手席では動画視聴を快適に楽しめます。





2画面分割機能搭載





3.【面倒な配線工事不要】差し込むだけで簡単に接続でき、初期設定もシンプルで、初めての方でも迷わない。





ケーブルの煩わしさから解放





4.【超低遅延】4GB RAM＋64GBストレージ搭載で、ナビ・音楽・動画視聴まで、操作がもっとスムーズに。





高い性能、サクサク作動





5.【ホーム画面をカスタマイズ】アプリやウィジェットを自由に配置でき、自分好みのレイアウトに、使いやすさも抜群です。





ホーム画面をカスタマイズ





■注意事項

【車両について】

・本製品をワイヤレスでご使用いただくには、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車両が必要です。

【対応スマートフォン】

・iPhone：iOS 10以降に対応しています。

・Android：Android 11以降(Android Auto対応端末)に対応しています。









■上位モデルでより快適に

「後部座席でも映像を楽しみたい」「家族やお子様との長距離ドライブをもっと快適にしたい」「車内全体をエンタメ空間にしたい」といったニーズがある場合は、後部座席モニターへの映像出力にも対応し、前席・後席それぞれで快適に楽しめるフラッグシップモデルP3 Proがおすすめです。さらに8GB RAM＋128GBストレージ搭載で、よりスムーズで高性能な操作体験を実現します。





Ottocast P3 Pro





■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報(数量限定)

店舗名 ： オットキャスト(OTTOCAST)公式店

割引率 ： 15％OFF

販売価格 ： 48,799円(税込)

最終価格 ： 41,479円(税込)

クーポン有効期間： 2026/06/01 00:00 ～ 2026/06/15 23:59

クーポン獲得URL ： https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Q041SS1KT0ZVLURRTkwtNE5JVQ--&rt=

商品URL ： https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/ottoaiboxp3pro/





P3 Pro-キャンペーン





【会社概要】

会社名 ： OTTOCAST(オットキャスト)

事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売

お問い合わせ ： service@ottocast.com

ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast

ブランドページ(楽天) ： https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/

YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ

Instagram ： https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/





今後もOTTOCASTは、最新技術とユーザーの声を活かし、より快適で安全なカーライフを実現する製品づくりに取り組んでまいります。今後の展開にもぜひご期待ください。