デンマーク発のプレミアムレザー＆シューズブランド「ECCO(エコー)」を運営するエコー・ジャパン株式会社(本社：東京都港区南青山)は、2026年6月11日(木)、名古屋・栄に新たに誕生するラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」の3階に、東海エリア初となる直営店「エコー 名古屋栄HAERA店」をオープンいたします。

これまで一部の店舗でしか手に入らなかった限定コレクションや最新のシューズを、東海エリアの皆様へお届けいたします。





店内イメージ





■東海エリア初登場の限定展開アイテムを含む約180点の品揃え

約22坪(約71m2)の店内には、東海エリア初展開となる、独創的なファッションデザイナー Natacha Ramsay-Levi(ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ)をクリエイティブパートナーに迎えたカプセルコレクション「NRL」や、多様なゲストデザイナーとともにレザー製品の可能性を探求する実験的デザインプロジェクト「ECCO.Kollektive」など、注目コレクションを多数展開いたします。

※「ECCO.Kollektive」は7月中旬より展開予定。





NRL





GOLF





ECCO.Kollektive





また、最新ゴルフシューズをはじめ、ライフスタイルからスポーツまで幅広いラインアップをご用意。定番コレクションから限定アイテムまで、ECCOならではの北欧デザインとクラフトマンシップを、東海エリアのお客様へお届けいたします。









■オープン記念に素敵なプレゼントをご用意

6月11日(木)から6月14日(日)の期間、同店にて税込33,000円以上ご購入いただいた先着30名様に、ECCOのプレミアムレザーを用いた「ECCO Upcycled レザー ポーチ」をプレゼントいたします。また、ご来店いただいた方全員に記念品をお配りいたします。※いずれもなくなり次第終了となります。





ECCO Upcycled レザー ポーチ





■デンマーク発のはっ水加工シューケアシステムで無料加工ご提供

6月11日(木)から6月30日(火)までの期間に限り、店内にデンマーク発のはっ水加工シューケアシステム「IMBOX」を設置いたします。お使いの靴をたった1分加工機へ入れるだけで、特殊なトリートメント液のミストがコーティングを施し、水や砂・泥による汚れや、紫外線による色落ち等のダメージから靴を守ります。この期間中に同店にてシューズをご購入の方には、無料で加工をご提供いたします。





オープン記念サービス IMbox





■エコー 名古屋栄HAERA店オープン記念！ 1日1組限定の古民家宿とECCOの靴が当たる！インスタグラム投稿キャンペーン開催

新店オープンを記念し、6月11日(木)から7月12日(日)までの期間、Instagram ハッシュタグキャンペーンを開催いたします。この期間中に、「エコー 名古屋栄HAERA店」で心に留まった一足を撮影し、指定ハッシュタグ(#eccoで歩こう、#HAERA)と公式アカウント(@ecco)へのタグ付けをして、インスタグラムに投稿するだけで応募が可能。抽選で2名の方に、水の町・岐阜県郡上八幡にある1日1組限定の古民家宿「水と翠(すいとすい)」の宿泊券とご投稿いただいたECCOシューズをプレゼントいたします。あなたの毎日に寄り添う一足とともに、大切なご家族やご友人と過ごす、上質で豊かな時間をぜひご体感ください。





オープンイベント景品 郡上八幡の古民家宿泊券





【HAERA 商業施設概要】

名称 ： HAERA(読み：ハエラ)

所在地 ： 愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1

ザ・ランドマーク名古屋栄 地下2階～地上4階

アクセス ： 地下鉄東山線・名城線「栄」駅直結

定休日 ： 不定休

店舗数 ： 65店舗

公式サイト： https://haera.parco.jp









【店舗概要】

オープン日： 2026年6月11日(木)

店舗名 ： エコー 名古屋栄HAERA店

店舗所在地： 愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1

ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA 3階

営業時間 ： 10：00～20：00









【About ECCO】

1963年、デンマーク人のカール・ツースビーとビルテ・ツースビー夫妻が、自分たちの靴工場を作るという夢を抱いて創業したファミリービジネスです。プレミアムレザーと優れたフィット感を強みとし、レザー製造から商品開発、製造、小売までバリューチェーン全体を自社で管理しています。ECCO製品は世界101カ国に、2,250店以上のECCOショップと14,000店以上の取扱店で展開されています。









【ECCO.Kollektiveについて】

「ECCO.Kollektive」は、2022年に設立され、革新的なレザー技術と伝統的なクラフトマンシップを融合させたフットウェア、アクセサリー、ガーメントを展開する新しいコレクションです。シーズンごとに異なるゲストデザイナーとコラボレーションし、常に新しい視点と創造力を取り入れています。この展開は2026年7月中旬を予定しております。









【NRLコレクションについて】

ファッションデザイナーNatacha Ramsay-Levi(ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ)とのコラボレーションでデザインされた、限定カプセルコレクション。2023年からECCOとタッグを組んでカプセルコレクションを発表しているナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ。テクノロジーとエレガンスのシームレスな融合を目指した彼女の手がけるデザインは、常に驚きと洗練に満ちています。2026年春夏のコレクションは、ECCOの最新テクノロジーである、ECCO ENCORE(アンコア)テクノロジーを搭載したBIOM 720を、大胆な色使いで解釈。ECCOならではの最高の履き心地はそのままに、創造的で独特なカラーで足元を彩ります。