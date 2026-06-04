“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、「ライフプレミアム 本場タイの香り広がるマッサマンカレー」を新発売いたしました。 マッサマンカレーは、アメリカの人気情報サイトが発表した「世界でもっともおいしい食べ物ランキング」で第1位に輝いたことから一気に世界から注目を集め、今や日本でも多くのファンを持つタイカレー。素材・製法にこだわり、おいしさを追求したプライベートブランド「ライフプレミアム」の「本場タイの香り広がるカレー」シリーズ第2弾として、本場の原料を徹底的に厳選し、ココナッツミルクの深いコク・スパイスの豊かな香り・唐辛子のほどよい辛さが見事に調和した本格的なマッサマンカレーが登場いたしました。 「ライフプレミアム 本場タイの香り広がるマッサマンカレー」は、首都圏・近畿圏のライフ全店舗のレトルト食品売り場にて販売しております。

◆商品概要

＜商品名＞ ライフプレミアム 本場タイの香り広がるマッサマンカレー ＜価格＞ 348円（税込375.84円） ＜販売店舗＞ ライフ全店舗 ※ビオラル各店・Miniel西本町店ではお取り扱いがございません

◆こだわりポイント

①タイ製造ならではの原料を使用

マッサマンカレーに欠かせないココナッツミルクは、本来の風味と豊かなコクを最大限に引き出すため、フレッシュなものを使用しています。タイで製造しているからこそ実現できた品質です。さらに、タイ産のハーブやスパイス・鶏肉・野菜をじっくりと煮込み、本場の味わいを追求しました。

②お手軽に本格的なタイ料理が楽しめる♪

商品開発にはタイ人の現地スタッフも参画し、試作を重ねながら、本場の方々にもご満足いただける味わいを追求しました。ココナッツミルクの濃厚なコクに、スパイスの豊かな香りと唐辛子のほどよい辛さが調和した、本格派のマッサマンカレーに仕上げています。温めるだけで、ご家庭はもちろん、外出先でもお手軽に本格的なタイ料理をお楽しみいただけます。

◆開発者の想い

ココナッツミルクのコク・スパイスの香り・唐辛子の辛さが調和した“本場タイの味わい”を、日本でもお気軽にお楽しみいただきたいという想いで商品開発に取り組みました。現地製造ならではのフレッシュなココナッツミルクの豊かな風味にこだわり、タイ人スタッフと幾度も試作を重ねながら、現地の方にもご納得いただける本格的な味を追求しました。ジャスミンライスなどの長粒米と合わせることで、より本場に近い食体験をお楽しみいただけます。ぜひ一度、ご賞味くださいませ。

◆ライフプレミアム「本場タイの香り広がるカレー」シリーズ第1弾の商品もご紹介♪

＜商品名＞ ライフプレミアム 本場タイの香り広がるグリーンカレー ＜価格＞ 348円（税込375.84円） ＜特徴＞ ココナッツミルクのまろやかさと香り立つタイハーブが食欲を刺激する、本場タイで仕上げた本格派のグリーンカレー。 ＜販売店舗＞ ライフ全店舗 ※ビオラル各店・miniel西本町店ではお取り扱いがございません

※リリース日時点の価格です ※価格は店舗により異なります

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。