夕食は鰻、朝はみかん。浜名湖のホテルで地域の味覚を一泊で楽しむ新たな滞在が始まります。 ホテルグリーンプラザ浜名湖（静岡県浜松市）は、地元三ケ日産みかんのやさしい甘さを活かした自家製フレンチトースト付き宿泊プランを販売開始（2026年8月末までの期間限定）。鰻の食べ放題が好評の当ホテルが、朝食でも地元食材の魅力を味わう新たな体験を提案します。 三ケ日みかんは濃厚な甘みとほどよい酸味が特長の地域ブランドです。本プランでは、夕食に加え朝食でも浜名湖エリアの魅力を感じられる滞在を提供します。

三ケ日みかんを使った自家製フレンチトースト

地元の卵やミルク、三ケ日みかんジュースで贅沢に漬け込んだ、シェフこだわりのフレンチトーストです。柑橘の爽やかな甘さと香りが広がり、朝のひとときをやさしく彩ります。旬のフルーツや自家製スムージーとともにお楽しみいただけます。

■「三ケ日みかんの自家製フレンチトースト」プレート ・三ケ日みかんの自家製フレンチトースト ・自家製ブルーベリースムージー ・季節のフルーツ盛り合わせ ・トッピング（生クリーム／国産はちみつ）

※ご朝食時にご用意。通常の朝食バイキングもお召し上がりいただけます。 ※写真は1名様分のイメージです。季節のフルーツは仕入れや季節により変更となります。 ■浜名湖の夜景とともに楽しむ、鰻＆季節の味覚バイキング ディナーバイキングでは、炭火で香ばしく焼き上げた鰻をはじめ、浜松餃子や季節の天ぷらなど約50種類の料理が食べ放題。オープンキッチンでは出来立ての料理が並び、卓上で仕上げる熱々の料理などもその場でお楽しみいただけます。さらに、地元静岡の食材を使ったおばんざいや旬の刺身、握り寿司、彩り豊かなデザートもご用意。ソフトドリンクも飲み放題で、お子様向けメニューも充実しています。

■プラン名：＜先着限定モーニング＞【地元食材でつくる。三ケ日みかんの自家製フレンチトースト】付プラン ～季節フルーツと自家製スムージー添え～(1泊２食付き) ■ご宿泊料金 大人1名様 13,200円（税込）～ ※和洋室5名様ご利用時／別途入湯税大人１名様150円 ■ご宿泊対象期間 2026年8月31日まで ※WEB予約限定（ご予約は宿泊3日前の18時まで／1日5組様限定） ※数量限定のため、上限に達し次第販売終了となります。

ご予約は公式予約サイトがお得

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF！ ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=cce9a196409b11abcaa97374417196fe&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=1CDY&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=Z13mikan&utm_id=2026plan&utm_content=1CDY

■ホテルグリーンプラザ浜名湖について

浜名湖畔に位置するリゾートホテル。全室レイクビューの客室を備え、湖を望む開放的なロケーションでの滞在を提供しています。浜名湖ならではの食材を使った料理と、湖畔の自然に囲まれた、静かで心安らぐロケーションが魅力です。 【ホテルグリーンプラザ浜名湖】 住所：〒431-1401 静岡県浜松市浜名区三ケ日町佐久米1038 電話予約：0570-071-489（10時～18時）※三ケ日みかんのフレンチトースト付きプランはWEB予約限定 客室数：71室 館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（60台／無料） アクセス：東名三ヶ日ICより車7分／天竜浜名湖鉄道「浜名湖佐久米駅」より徒歩7分／浜松駅より遠鉄バスで60分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hamanako/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hgp_hamanako/ ※掲載画像はすべてイメージです。内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合がございます