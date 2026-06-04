亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、暑くなる季節にぴったりな、さっぱりとした6種のおやつが１個包装で楽しめる『90g 夏のつまみ種』（以下、『夏のつまみ種』）を全国のスーパーマーケットにて、6月15日（月)から7月末までの期間限定で新発売します。

■夏のおやつタイムにちょうどいい、さっぱり6種MIXが登場

いろいろなものを少しずつ楽しみたい方にぴったりのミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズより、暑い夏のおやつ時間にぴったりな『夏のつまみ種』を期間限定で発売します。暑い季節にも食べやすい、さっぱりとした6種類の味わいを1個包装に閉じ込めました。爽やかな酸味が広がる“瀬戸内レモン味イカ天”や旬のとうもろこしの味わいが口いっぱいに広がる“とうもろこし揚げ”など、季節感あふれるラインアップをお楽しみいただけます。 パッケージは、日光で輝くプールをイメージし、太陽や浮き輪といった夏らしいモチーフをあしらった、ひと目で「夏」を感じられるデザインに仕上げました。冷たい飲み物と一緒に、この季節だけの特別なおいしさをご堪能ください。

《夏のつまみ種 おやつラインアップ》

下記の6種類のおやつが1個包装でお楽しみいただけます。

・瀬戸内レモン味イカ天：瀬戸内レモンの爽やかな香りと酸味が広がる、夏らしい味わいのイカ天 ・塩うめ豆：塩気と梅のさわやかな酸味をきかせた豆菓子 ・とうもろこし揚げ：とうもろこしの甘みが広がる、小粒の揚あられ ・枝豆スナック：噛むほどに枝豆の風味が広がる、パリッと食感のスナック ・ソルトあられ：ツブツブ食感が楽しい、シンプルな塩味あられ ・ピー揚げ：ピーナッツの香ばしさとサクサク食感がクセになる揚げあられ

■商品詳細

1. 商品名 90g 夏のつまみ種 2. 発売日/販売期間 2026年6月15日（月）～7月末まで 3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 290円前後 / 313円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。