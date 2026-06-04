株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、キヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山寛）が毎年主催している「SuperStream Partner Award 2026」において、「New Business Award」を受賞しました。 本Awardは、SuperStream製品の拡販およびビジネスの発展に寄与したパートナー企業に向けて表彰をしているイベントです。BBSは昨年に続き２年連続での受賞となります。

「New Business Award」は、新規パートナーのなかでインパクトのある実績をあげたパートナー企業に贈られる賞です。BBSは2025年2月にSuperStreamのソリューションパートナーとして参画以降、1年で会計システムを含む大型基幹システム更改案件の受注や認定技術者の育成、そしてSuperStreamのプロモーション活動を積極的に行ってきたことを評価いただきました。BBSは、同社と引き続き強固なパートナー関係を構築し、これまで経営会計領域にて培ってきた実績とノウハウを活かし、SuperStream-NXビジネスのさらなる拡大に努めてまいります。

SuperStream-NX について

SuperStream-NXは、25年以上市場の声に耳を傾け、10,000社以上のお客様に活用いただきながら機能を磨き続けてきた経営基盤ソリューションです。財務会計や人事給与などバックオフィス業務の負担を軽減するべく“ 経理部・人事部ファースト” な思想を取り入れており、高度なテクノロジーを実装することで圧倒的な使いやすさを実現しております。海外子会社も含めたグループ導入で経営情報を瞬時に可視化でき、現地の商習慣などグローバル展開に必要な機能を装備しています。また、テレワークの実現に向けて、自宅で業務遂行ができるようクラウドサービスの提供はもちろん、支払や経費精算業務における証憑の電子化によるペーパーレス化の推進、AI-OCRによる経理の定型業務を自動化する機能を提供しています。

BBSでは、これまで培ってきた経営会計領域における豊富な知見と、大規模基幹システム導入・運用の実績を活かし、SuperStream-NXの導入からその先の業務改革・経営高度化を見据えたトータル支援を提供しています。要件定義から導入、運用・定着化まで一貫して支援することで、お客様の持続的な成長に貢献してまいります。

各サービスの詳細は、以下のページをご覧ください。 ◆BBSのSuperStream-NXビジネスについて https://www.bbs.co.jp/product/superstream/ ◆SuperStream-NXのパートナーサイト（BBS）について https://www.superstream.canon-its.co.jp/partnerinfo/nx/bbs ※本文に記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/） 代表者：代表取締役社長 小宮 一浩 設立：1967年8月26日 所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F 事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本件に関するお問い合わせ

◆製品に関するお問い合わせ マーケティング＆デジタルセールス推進部 岩野 TEL：03-3507-1315 E-MAIL：kiwano@bbs.co.jp ◆プレスリリース全般に関するお問い合わせ コーポレートブランディング部 石橋 TEL：03-3507-1305 E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp