SFIDA ENTERTAINMENT プロデュースvol.25 舞台『私立シバイベ女学園』私達のインフラ編が2026年6月17日 (水) ～ 2026年6月21日 (日)に劇場MOMO（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年6月4日（木）10：00～発売開始です。

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舞台『私立シバイベ女学園』私達のインフラ編official site https://shibaibe-jyogakuen.jimdofree.com/

SFIDA ENTERTAINMENT 最新作 “学力”×“芸能”×“インフラ”が交差する、新感覚ガールズ演劇 舞台『私立シバイベ女学園』私達のインフラ編、上演決定！ 本作は、シリーズ作品として、昨今の芸能界で取り沙汰されるさまざまな問題、そして“学力”にフォーカスを当てた新感覚ガールズ演劇です。 脚本・演出・プロデュースを手がけるのは、社会性とエンタメ性を融合させた物語構成に定評のある俳優・小郷拓真。 今回、よりリアルなエンターテインメントを実現すべく、全キャストに事前のリアル学力テストを実施！その結果を物語の中に反映するという、これまでにない試みにも注目が集まります。 事前学力テストの様子（https://www.youtube.com/watch?si=5Ow_de28GSuaW-GK&v=UDyFmDXKLXM&feature=youtu.be）

さらに、『私立シバイベ女学園』の校歌は【私達は天災】。 このタイトルには、「天災＝自然界における災難」という言葉の意味を逆手に取り、芸能界に根付く負のイメージや悪しき風習を乗り越えていこうとする強い決意が込められています。 『私立シバイベ女学園』校歌【私達は天災】期間限定公開中（https://www.youtube.com/shorts/nI3V3r3migw?si=gnOv_ojXCSJvbroi）

登場する生徒役は、全員が芸能活動をしているキャラクター。 しかしその一方で、誰もが“学力不足”という課題を抱えています。ダブルキャストを含む全生徒がオリジナルキャラクターとして登場し、さらに観客を“学園関係者”に見立てた参加型演出として、一部カラーボール席も用意。作品世界をよりリアルに体感できるステージとなっています。 また今作では、学園の中でもさらに成績の悪い生徒たちが集う“特別警告クラス”にフォーカス。 【インフラ】をテーマに、彼女たちの葛藤、衝突、そして成長を描きます。 果たして生徒たちは、インフラと向き合うことで何を感じるのか。 楽曲によるパフォーマンスも交えながら、笑って、泣ける！？新感覚バラエティーステージが幕を開けます。 ぜひ、“授業参観”に足をお運びください。 生徒による宣伝動画（https://www.youtube.com/watch?si=sGcnLHe9FpFEEYI_&v=w2zTJtn7VwE&feature=youtu.be）

本作の見どころ

・キャスト

今作の主人公は、同じアイドル事務所「POP⭐︎STAGE」に所属する3人 主人公のひとり、関節系アイドル「POP⭐︎SWEET」のリーダー・陽向信愛役は、前作に引き続き、スターダストプロモーション声優部所属で、元3B junior、元はちみつロケットの有沢澪風が務めます。 同じく「POP⭐︎SWEET」メンバーの白月莉美役には、本学園初参戦となる、北瀬永莉。 そして、今作から登場する新ユニット“美容系アイドル”「POP⭐︎QUEEN」のメンバー、佐野愛里沙役には、同じく本学園初参戦となる、元HKT48メンバーの宮粼想乃が決定しました。

・オリジナル楽曲制作とパフォーマンス

SFIDA恒例のオリジナル楽曲制作。今作では【インフラ】をテーマに制作が決定！ 劇中、生歌唱でのパフォーマンスを予定しています。 他にも、関節系アイドルPOP⭐︎SWEETのオリジナル楽曲も披露も！？ 前回公演のパフォーマンス楽曲『知らなかったじゃすまなかった』期間限定公開中（youtube.com/watch?si=TH9HMlgoYypvrcMe&v=Y1UY2sVUYhE&feature=youtu.be） 楽曲制作：難波HDK(なんば・ひでき) 2.5次元舞台作品、IdentityⅤSTAGE(第五人格)の主題歌や人気声優への楽曲提供をしている。

・お客様参加型演出

今回、SS席（最前列）、S席(～3列目）に、カラーボールを配布。 劇中の生徒の珍回答に対して、カラーボールを舞台上の生徒に向かって投げる演出があります。

・パフォーマンスライブ

SFIDA恒例の劇中曲を終演後LIVEのみでお届けするパフォーマンスステージも開催！ ペンライト持ち込み可能。一緒に盛り上がりましょう！ 対象公演 6月19日(金) 13:00[H] 、18:30[D] 6月20日(土) 13:00[D] 、18:30[H] 振付師：荒木双葉(あらき・ふたば) 元EXPG STUDIOのダンサー、 振付師、女優としても活動している。

ストーリー

バカの烙印を押された芸能人たちを教育するために設立された、芸能人専門の通信制の学校・私立シバイベ女学園。 開校から一年余りが経ち、理事長の意向で学問に加えインフラや金融の授業も始まったが、生徒たちの脳内キャパは崩壊寸前。 授業はまるで身になっておらず、教職員は相変わらず頭を抱えていた。 そこで学園は事態を打破するため、改めて学力順によるクラス替えを決行。 成績不振の生徒たちを特別警告クラス・V組以下へ振り分けた。 しかし、そこでの出会いと対立が、やがて起こる事件の引き金になることを、この時まだ誰も知る由もなかった。

公演概要

SFIDA ENTERTAINMENT プロデュースvol.25 舞台『私立シバイベ女学園』私達のインフラ編 公演期間：2026年6月17日 (水) ～ 2026年6月21日 (日) 会場：劇場MOMO（東京都 中野区 中野 3-22-8） ■出演者 【生徒】順不同 有沢澪風...陽向信愛（関節系アイドル POP⭐︎SWEET) 宮粼想乃...佐野愛里沙（美容系アイドル POP⭐︎QUEEN) 北瀬永莉...白月莉美（関節系アイドル POP⭐︎SWEET) 【Hazard】 森川瑠奈...森山瑠果(女優) 美波ニナ...黒羽レイ(ボーカル) 東雲あずさ...天神純子(占いタレント) 花奏舞依...長谷佳澄(舞台役者) 東優花...三本木一華(モデル) 【Danger】 白滝紅葉...大道寺瑞希(女優) 長谷川蘭...木下由貴（うたのおねえさん） 秦綾...月城陽葵(バラエティータレント) 深澤穂乃花...白鳥ほのか（ライバー） 紀乃ちひろ...鳳城静香（モデル） ■スタッフ 脚本・演出：小郷拓真 振付 : 荒木双葉 音響：斎藤裕喜(Québec ) 音響操作 : 宇田川大介 楽曲制作 : 難波HDK 照明：針谷あゆみ 舞台美術 : 澁澤萌 舞台監督：東野伸一 票券・当日運営 : 伊藤ゆか カメラマン : 中塚健仁 宣伝美術 : SE_TSU DESIGN プロデューサー : 小郷拓真 制作 : SFIDA ENTERTAINMENT 【協力】※順不同 株式会社スターダストプロモーション seju 吉本興業株式会社 有限会社バウンス・エンターテインメント 株式会社エッグスター 株式会社クィーンズアベニュー 株式会社ニューウォーカーズ ぷろじぇくと大和 GG produce SE_TSU DESIGN 舞台美術研究工房 六尺堂 Québec 企画・主催：SFIDA ENTERTAINMENT ■公演スケジュール 【授業参観日程】 2026年6月17日(水)～6月21日(日) [H]... 【Hazard】 、[D]... 【Danger】 6月 17日(水) 19:00[H] 18日(木) 14:00[D] 19:00[H] 19日(金) 13:00[H] ★ 18:30[D]★ 20日(土) 13:00[D] ★ 18:30[H] ★ 21日(日) 12:00[H] 16:00[D] ※受付開始は開演の45分前(前物販受付あり) 開場は開演の30分前 ※上演時間：約1時間50分 ★：公演後 シバイベミニLIVE ■チケット料金（指定席引換券・税込） 【前売指定席】 S席：6,500円 （２～３列・カラーボール付き） A席：6,000円 （カラーボール無し・４列目～） ※19日(金)20日(土)のみ S席：7,500円 （２～３列・カラーボール付き） A席：7,000円 （カラーボール無し・４列目～） ＜カンフェティ限定！1,500円割引！＞ 【前売指定席】 A席 6,000円 → カンフェティA席 4,500円！ （19日(金)20日(土)のみ）A席 7,000円 → カンフェティA席 5,500円！

SFIDA ENTERTAINMENT 俳優、小郷拓真氏により舞台、 イベント、映像など多岐のジャンルに渡り作品を制作。 総制作本数は５０作を越える。 SFIDAとはイタリア語で挑戦という意味があります。 正解やゴールの無いエンターテインメントに対して、挑戦し続ける事をコンセプトに。お芝居を中心にお客様に楽しんでいただける、ご満足いただける作品の制作を心掛けて日々活動を行なっております。 今作においてもキャスト、スタッフ一同でお客様に唯一無二の作品を全力でお届けいたします。 劇場にて心よりお待ちしております。

脚本・演出・声のみ出演 小郷 拓真（こごう・たくま） SFIDA ENTERTAINMENT代表。現代社会や人間関係のリアルを軸に、音楽や笑いを取り入れた独自の世界観を構築する劇作家・演出家。 代表作にダークサスペンス『Collapse Of Values』、近年の婚活事情にフォーカスをあてた『今時な運命のシンデレラ』など。 俳優としては舞台をはじめ、ドラマ、モーションアクターとしても活動中。

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com