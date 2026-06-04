日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「ママの自由時間」についてのアンケートを実施しました。

家事や育児、仕事に追われる毎日のなかで、自分のために使える「自由時間」はどれくらいあるのでしょうか。まとまった時間を確保できている人もいれば、わずかな時間すら取りにくいと感じている人もいるかもしれません。 そこで今回ママスタセレクトでは、「自分の『自由時間』は1日にどれくらいありますか？」というアンケートを実施しました。選択肢には「ない」「30分未満」「30分～2時間未満」「2時間以上」の4項目を設定。830人を超えるママたちから回答が寄せられました。

■アンケート結果 約2割が「自由時間はほとんどない」と回答

アンケート結果では、「ない」が11.0％、「30分未満」が13.6％となり、2割以上のママたちが「自由時間はほとんどない」と感じていることがわかりました。

「もし時間があれば寝落ちするまで動画を見たい！」

というコメントからは、忙しい毎日のなかで、何も気にせず好きなことをしたいという本音も見えてきます。

■スマホや動画視聴が定番の息抜き

「30分～2時間未満」と答えた人は30.3％でした。

「携帯ゲームをしたりSNSを見たり」 「コーヒーを飲みながら、スマホで漫画を読んでいる」 「推し活！ 推しの動画を見たり、FCサイトをめぐったり」 「録画したドラマを一気見」

など、短い時間でもスマホを使って気軽に気分転換している人が多いようです。また、

「短時間で済む買い物に行く。コンビニに行くくらいだけど」

と、自由時間を用事に充てているケースも見られます。

■最多は「2時間以上」も、実態は“細切れ時間”

今回のアンケートで最も多かったのは「2時間以上」の45.1％でした。

「ひとりランチやコンビニスイーツを楽しむ！」 「ゲーム、クロスステッチ、編み物など」

と、趣味やリフレッシュに時間を使っている人も。一方で、

「洗濯機が終わるまで、煮物が煮えるまで、オーブン料理が出来上がるまで、などの時間を積み重ねて2時間くらい」 「スマホを触っているとあっという間に時間が過ぎていく」 「本当はもっと有意義に過ごしたいけど、現実はSNS眺めてボーっとしている」

というように、まとまった自由時間というより、家事の合間の細切れ時間を積み重ねている実態もうかがえます。その細切れ時間をまとめられず、自由時間をうまく使えないという声も寄せられました。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1584195

■自由時間は長さより“過ごし方”がカギに

今回のアンケートでは、「2時間以上」と回答した人が最多となりました。しかしその一方で、自由時間の多くが家事の合間や、SNSを見ているうちに過ぎていく時間であるケースも少なくありません。一方忙しい毎日のなかでも、コーヒーを飲む、好きな動画を見るなど、短い時間で気持ちを切り替えているママたちの姿が見えてきました。自由時間は、長さだけでなく「どう過ごすか」も大切なのかもしれません。

【アンケート概要】 実施期間：2026年5月2日～2026年5月3日（2日間） 回答人数：831人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1584195

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