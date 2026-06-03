世界各国から厳選した50種類以上のスペシャルティコーヒーを焙煎・販売する株式会社U.Branding（所在地：京都府京都市上京区三丁町４４０－３、代表者：吉田雄飛）は、京都御苑近くに新店舗「Breworld Coffee Kyoto」を2026年6月5日（金）にオープンいたします。 新店舗が誕生するのは、1977年から約50年にわたりコーヒー店として地域に親しまれてきた建物。長年多くの人に愛されてきた空間の面影を大切に残しながら、「Breworld Coffee」の世界観を重ね、新たなコーヒーの拠点として生まれ変わりました。京都の街に根付く歴史や文化への敬意を持ちながら、地域の方々の日常にも、京都を訪れる方々の旅の時間にも寄り添う場所を目指します。

出店背景と代表コメント

私は京都府北部で生まれ育ち、大学進学を機に京都市で学生時代を過ごしました。多くの時間を過ごしたこの街で、いつか店を開きたいという想いを抱きながら、奈良県大和高田市でBreworld Coffeeをスタートしました。 今回、約50年にわたりコーヒー店として親しまれてきた建物とのご縁をいただき、この場所で新たな一歩を踏み出せることを大変嬉しく思っています。 初めてこの建物を訪れた際、長年この場所で積み重ねられてきた時間や空気感に強く惹かれました。新しく作り替えるのではなく、この場所が持つ魅力を受け継ぎながら当店らしい新たな価値を加えたいと考え、出店を決意しました。 これまで大切にされてきた歴史や空気感を受け継ぎながら、地域の方々の日常にも、京都を訪れる方々の旅の時間にも寄り添える店を目指してまいります。

Breworld Coffee Kyotoについて

Breworld Coffeeは、奈良県大和高田市に焙煎所を構えるスペシャルティコーヒー専門店です。世界各国から厳選した50種類以上のコーヒー豆を自社焙煎し、それぞれの産地が持つ個性を最大限に引き出したコーヒーを提供しています。 京都店では、その中から特に人気の高い銘柄や、小規模農園で生産された希少なマイクロロットを中心にラインナップ。コーヒー初心者から愛好家まで、それぞれの好みに合わせて楽しめる一杯をご提案します。

歴史を受け継ぐ空間

店内には、かつてこの場所が長年育んできた記憶を感じられる要素を随所に残しました。約50年にわたり受け継がれてきた喫茶文化と、世界各国の文化や風土から着想を得たBreworld Coffeeの少しレトロで繊細な世界観。その二つが自然に溶け合うよう、建物が持つ歴史や空気感を活かしながら空間を再構築しました。また、店内にはアンティーク家具や照明を取り入れ、京都が大切にしてきた「古き良きを受け継ぐ」という価値観にも寄り添った空間づくりを行っています。 以前からこの場所を知る方にはどこか懐かしく、初めて訪れる方には新鮮に映る。そんな過去と現在がゆるやかに交わる場所を目指しています。

こだわりのコーヒー

京都店では、奈良県大和高田市の焙煎所で焙煎した50種類以上のスペシャルティコーヒーの中から厳選した銘柄を提供いたします。 コーヒーは一杯ずつ丁寧にハンドドリップで抽出。カフェラテも深煎りと中浅煎りとデカフェの3種類からお選びいただけるなど、お好みに合わせたコーヒー体験をご提案します。

自家製スイーツ・軽食 (一部紹介)

店内工房では、コーヒーとの相性を考えて開発した自家製スイーツや軽食をご用意しています。

カスタードプリン / コーヒープリン

店内工房でひとつひとつ丁寧に仕込む自家製カスタードプリンです。また、自家焙煎の珈琲豆をエスプレッソで抽出し、香り高いコーヒージュレに仕上げ、カスタードプリンの上に重ねたコーヒープリンもご用意しております。スイーツでありながら、まるで一杯のコーヒーそのものを楽しんでいるような感覚を味わえる、Breworld Coffeeを象徴するスイーツです。

カヌレ

店内工房で焼き上げる自家製カヌレです。外側は香ばしくカリッと、中はしっとりもっちりとした食感。コーヒーとの相性も良く、午後のひとときを彩る人気商品です。

クロワッサンチーズオムレツサンド

クロワッサンにふわとろ食感の半熟チーズオムレツをサンドしました。サクサクのクロワッサンの中から、とろりとした卵とチーズのコクが広がります。朝食にもランチにもおすすめの満足感ある一品です。

アサイーボウル / カップ

アサイーをベースにフルーツやグラノーラを合わせた、身体にやさしい人気メニューです。朝食や軽めのランチとしてはもちろん、散策の合間のリフレッシュにもおすすめ。見た目にも華やかな一品に仕上げました。気軽に楽しめるミニサイズのアサイーカップもご用意しております。

モーニングメニューについて

現在、京都店ではモーニングメニューの提供に向けて準備を進めています。 地域にお住まいの方の日常の一杯から、京都御苑周辺を散策される方、近隣ホテルにご宿泊のお客様の朝のひとときまで。コーヒーと軽食を通じて、一日の始まりを心地よく彩るお店を目指しています。

お土産やギフトにも最適なドリップバッグ

Breworld Coffee Kyotoでは、世界各国のコーヒー産地をイメージしたオリジナルデザインのドリップバッグを約15種類ご用意しています。 それぞれのパッケージには、生産国ごとの風土や文化から着想を得たデザインを採用。コーヒーを飲むだけでなく、その背景にある世界各地の物語にも触れていただける商品です。ギフトボックスもご用意しており、お土産や大切な方への贈り物としてもご利用いただけます。

主なメニュー（税込）

・シングルオリジンドリップコーヒー 650円～ ・カフェラテ 700円～ ・カスタードプリン 450円 ・コーヒープリン 500円 ・カヌレ 450円 ・クロワッサン 420円 ・クロワッサンチーズオムレツサンド 980円 ・アサイーボウル 1,500円 ・アサイーカップ 800円 ・ドリップバッグ 300円 ※価格はオープン時点の予定価格です。

Breworld Coffee Kyoto 7つのこだわり

1. 約50年続いたコーヒー店の歴史を受け継ぐ空間

1977年から地域で親しまれてきた建物の歴史を受け継ぎながら、新たな価値を加えた空間づくり。

2. 自家焙煎による50種類以上のスペシャルティコーヒー

奈良県大和高田市の焙煎所で自社焙煎した多彩なラインナップから厳選して提供。

3. 希少なマイクロロットも提供

小規模農家が手掛ける個性豊かなコーヒーを厳選。

4. 店内工房でつくる自家製スイーツと軽食

コーヒーとの相性を追求したスイーツや軽食をご提供。

5. 世界各国を旅するようなドリップバッグ

産地ごとの文化や風景を表現したオリジナルパッケージ。

6. 器や灯りにもこだわった心地よい空間

コーヒーだけでなく、器や照明、家具など細部にまでこだわり、京都の街並みにも馴染む落ち着いた空間をつくりました。

7. 京都御苑の隣で過ごす特別なひととき

観光の合間にも、地域の日常にも寄り添うコーヒースタンド。

店舗概要

Breworld Coffee Kyoto

オープン日：２０２６年６月５日（金） 所在地：京都市上京区三丁町４４０－３ 営業時間：１０：００～１７：００ ※モーニング営業は、現在準備中です。 定休日：火曜日 公式Instagram：https://www.instagram.com/breworld_coffee_kyoto/

Breworld Coffee 大和高田焙煎所

オープン日：２０２３年９月１６日 所在地：奈良県大和高田市曽大根１丁目１－１９９ 営業時間：１０：００～１７：３０ 定休日：火曜日・水曜日 公式Instagram：https://www.instagram.com/breworld_coffee/