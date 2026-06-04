株式会社ベルデザイン*1(本社：埼玉県さいたま市、以下 「ベルデザイン」)は、野村不動産株式会社(本社：東京都港区、以下 「野村不動産」)が開発するサービスオフィス「H¹O(エイチワンオー)」において、広告配信型ワイヤレス充電サービス「POWER SPOT GO(以下 パワスゴ)」の導入を開始したことをお知らせします。

本取り組みは、10拠点(平河町、渋谷神南、麹町、虎ノ門、日本橋室町、日本橋茅場町、芝公園、八丁堀、赤坂、浜松町)・合計119台のワイヤレス給電装置を設置し、オフィス利用者が広告を視聴することで30分間スマートフォンをワイヤレス充電できる新しい体験を提供するものです。





「パワスゴ」設置イメージ





■国内初の広告配信型ワイヤレス充電サービスをオフィス空間へ

「パワスゴ」は、ワイヤレス給電とデジタル広告を組み合わせた国内初のビジネスモデルです。

利用者は、広告動画を視聴することで、無料でスマートフォンの充電を行うことができます。









■実証期間は1年間、評価次第で他拠点への展開も検討

本取り組みは、設置期間を1年間とした実証導入としてスタートします。

期間中の利用状況や利用者の評価を踏まえ、今後は他のH¹O拠点への展開を検討していく予定です。









■【H¹O(エイチワンオー)とは】

「H¹O(エイチワンオー)」は、野村不動産が手掛けるサービスオフィスブランドで、多様な働き方に対応する柔軟な空間設計とサービスを特徴としています。Human First Officeの略称としての「H¹O(エイチワンオー)」は、“ヒューマンファースト”をコンセプトに、一人ひとりの働きやすさを考え抜いた少人数向けのオフィスです。

https://www.h1o-web.com/





H1O(エイチワンオー)施設イメージ1





H1O(エイチワンオー)施設イメージ2





■「POWER SPOT GO(パワスゴ)」とは

「POWER SPOT GO(パワスゴ)」は、ワイヤレス充電「POWER SPOT(R)」*2と広告配信を組み合わせた新しいメディアサービスです(特許出願中)。スマートフォンの充電という高いニーズを起点に、広告を視聴することで無料充電が可能な仕組みを提供しています。また、IoT技術により、広告視聴数や利用データの取得・分析が可能で、充電時間は任意で設定が可能となっております。

これにより

● 利用者には利便性向上

● 設置施設には付加価値向上

● 広告主には高い視認性と効果測定が可能な広告メディア

という三者にメリットのあるサービスを実現します。









■今後の展望

ベルデザインは、本取り組みを通じて、オフィス空間および特定の空間・場所における新たな価値創出を目指します。あわせて、ワイヤレス給電による“ケーブルに縛られない”ストレスフリーな電源環境の未来を切り拓くとともに、次世代の広告・サービスモデルの可能性についても検証を進めてまいります。





*1 株式会社ベルデザインは、100年変わらないコンセントによる電気の配り方を進化させることを目指しています。オフィス、カフェ、公園、街など様々な空間へワイヤレス給電を展開し、置くだけで給電・充電ができる世界を日常に組み込むことで、新たなエネルギーのタッチポイントを生み出します。

*2 「POWER SPOT(R)」とは50Wのワイヤレス給電機能に加え再エネのタッチポイントなど新電力の見える化にも利用可能です。









■展示会出展について(デジタルサイネージジャパン2026)

「POWER SPOT GO(パワスゴ)」の認知拡大および事業連携の創出を目的として、2026年6月に開催される日本最大級のデジタルサイネージ専門展示会「デジタルサイネージジャパン2026(DSJ2026)」へ初出展いたします。

本展示会では、実際にパワスゴを体験できる展示を予定しており、スマートフォン充電という高い利用ニーズと広告配信を組み合わせた、新しい“空間メディア”としての価値をご紹介します。

また、広告主様・広告代理店様に加え、不動産・施設運営事業者様との新たな連携機会の創出を目指し、実証実験や導入事例、今後のサービス展開構想についてもご紹介する予定です。









■出展概要

・展示会名：デジタルサイネージジャパン2026(DSJ2026)

・開催日程：2026年6月10日(水)～12日(金)

・会場 ：幕張メッセ

・出展内容：広告配信型ワイヤレス給電サービス「POWER SPOT GO」の展示・体験

本出展を通じ、パワスゴおよび「充電×広告×データ」を軸とした空間価値創出の可能性を、より多くの皆様にお伝えしてまいります。









■会社概要

株式会社ベルデザイン

所在地： 埼玉県さいたま市南区根岸5-6-1

E-mail： info@bell-design.co.jp

URL ： https://www.bell-design.co.jp/