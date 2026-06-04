国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、音声AIを活用してコールセンター業務を変革するための戦略と導入ステップをまとめた「音声AI導入によるコールセンター変革ガイド」を、2026年6月4日(木)に公開しました。

「音声AI導入によるコールセンター変革ガイド」の概要

https://aismiley.co.jp/voice-ai-call-center-dx-guide-inquire/

本資料では、オペレーター不足や問い合わせ件数の増加、応対品質のばらつきといったコールセンターが抱える構造的な課題に対し、音声AIを段階的に導入することで「人で回す業務」から「設計する業務」へと転換するための実践的な手法を解説します。 音声AIは一次対応の自動化や通話データの可視化、応対品質の均一化を実現し、業務構造そのものを再設計するツールとして注目されています。本資料では音声AIの4つのカテゴリーの整理から導入判断チェックリスト、4ステップの導入ロードマップまでを網羅。さらに、注目の音声AIプラットフォーム「ElevenLabs」の体験レポートや専門家への取材記事も収録しています。 コールセンターでの導入のみならず、音声AI導入を検討している皆様が、「正しい順番」で導入を進めるための羅針盤として、ぜひご活用ください。

本資料作成の背景

コールセンター業務は従来「人手で回すこと」が前提とされてきましたが、チャネルの多様化による問い合わせ件数の増加、採用難・高離職率によるオペレーター不足、属人化による応対品質のばらつきなど、複合的な課題が深刻化しています。これらに対応するため「AIエージェントをすぐに導入したい」という声が増えている一方で、業務フローが整理されていない・ナレッジが整備されていない・例外対応が多いといった現場の実態から、そのままでは十分に機能しないケースが多く見られます。 また、音声AIと一口に言っても音声認識・音声合成・ボイスボット・応対支援AIと複数の技術カテゴリーが存在し、自社にどれが必要か、どの順番で導入すべきかが分からないという声も少なくありません。そこでAIsmileyは、単なる技術紹介にとどまらず、自社の状況を判断するチェックリストから段階的な導入ステップ、先進プラットフォームの実用性検証レポートと専門家取材まで盛り込んだ実践ガイドとして、本資料を作成しました。

本資料はこんな方におすすめ

・コールセンターの人員不足や応対品質のばらつきに課題を感じている方 ・音声認識・ボイスボット・AIエージェントの違いと使い分けを理解したい方 ・自社に音声AI導入が適しているかを客観的な基準で判断したい方 ・リスクを抑えながら段階的にAIを導入するロードマップを知りたい方

本資料の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。 1. 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。 2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。 3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 4. 弊社担当者よりメールにて「音声AI導入によるコールセンター変革ガイド」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/voice-ai-call-center-dx-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。 ※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/ ・音声生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-voice-generative-ai-11/ ・AI自動音声とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/ai-automatic-voice-merit/ ・音声認識とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-voice-recognition/ ・コールセンターのAI導入 https://aismiley.co.jp/ai_news/examples-of-introducing-ai-to-call-centers/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp