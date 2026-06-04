オクトネットは、社会・国家・戦争・宗教をテーマに執筆を続ける作家・廣田尚久氏の新刊長編小説『兵器を棄てろ、すべての』をAmazon Kindleにて2026年5月22日に発売いたしました。

「兵器を棄てろ、すべての」という強烈な言葉から始まる本作は、SNS時代の群衆心理、国家権力、言葉の力を描いた思想文学作品です。





『兵器を棄てろ、すべての』詳細： https://amzn.asia/d/02gbljme





兵器を棄てろ、すべての





■『兵器を棄てろ、すべての』について

本作は、単なる“反戦小説”ではなく、「兵器」という存在そのものを問い直す思想文学です。





物語冒頭、戦争下の国家で、一人の男が裸で現れ、





「兵器を棄てろ、すべての」





と叫びます。





その言葉はSNSによって世界中に拡散され、人々は次第に熱狂。

しかし国家権力は、その思想を危険視し、男を「公然わいせつ罪」として裁判にかけます。





中盤以降は法廷劇へと移行し、





・国家とは何か

・兵器はなぜ存在するのか

・人はなぜ争い続けるのか

・宗教と暴力は結びついているのか





といったテーマが、哲学的対話として展開されていきます。





また、SNSによる拡散、群衆心理、メディア操作、情報統制など、現代社会を連想させる描写も大きな特徴となっています。





＜目次＞

第一章 素っ裸の男が叫んだ

第二章 奇妙な裁判

第三章 百家同鳴

第四章 裸の元兵士が語った

第五章 兵器問答

第六章 兵器を棄てるという意味

第七章 死刑執行と戦争激化

第八章 出発





＜書籍概要＞

タイトル： 兵器を棄てろ、すべての

著者 ： 廣田尚久

発売日 ： 2026年5月22日

ページ数： 約238ページ

仕様 ： Kindle電子書籍

ジャンル： 思想小説／社会派フィクション／ディストピア文学

販売 ： Amazon Kindleストア

URL ： https://amzn.asia/d/02gbljme





国家は、その一言を裁こうとした





■廣田尚久(弁護士、紛争解決学の専門家)

東京大学法学部卒業。

国土交通省中央建設工事紛争審査会などの調停人・仲裁人として活動し、紛争解決センターを設立。

著書に『紛争解決学』『地雷』『上手にトラブルを解決する和解道』『共存主義論』など多数。本作『兵器を棄てろ、すべての』では、一人の男が放った言葉が群衆を動かし、国家を揺るがしていく姿を通して、「兵器とは何か」「人はなぜ争い続けるのか」を描く。









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著述家・弁護士 廣田尚久

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