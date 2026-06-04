株式会社ヤンサンドは、上野・アメ横で70年間、焼肉と向き合ってきたからこそ辿り着いた、“量ではなく余韻を楽しむ焼肉”「やきにく やんを2026年6月5日(金)にオープンいたします。





近年、“食べ放題”や“背徳感”を打ち出す外食が増える一方で、食後の重さや疲労感を気にする人も増えています。「やきにく やん」は、ただ満腹になるための焼肉ではなく、仕事やサウナ終わりに“整うように食べたい”というニーズに向き合った焼肉体験を提案する新業態です。









■塩ホルモン＋レモンサワー

提供するホルモンは、一皿40g前後。あえて少量で提供することで、部位ごとの味わいを少しずつ楽しめる構成にしました。手づくり旨み塩、脂をすっきり流す柑橘ドリンク、そして卓上の薬味で、自分の体調や気分に合わせて味を整える。「“たくさん食べる焼肉”ではなく、“整える焼肉”。焼肉は、もっと軽やかでいい。」





上野の喧騒の中で、騒がしく食べる焼肉ではなく、静かに整える焼肉時間を目指しました。





絶品塩ホルモンとレモンサワー

上ミノ青唐辛子





■店舗概要

店舗名 ：やきにく やん

所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野6-8-4









■コンセプト

「じぶんを、いたわる焼肉」





“やきにく やん”は、食べ疲れする焼肉ではなく、食後に心地よさが残る焼肉を目指します。





仕事終わりの一杯に。

サウナの後のご褒美に。

あるいは、大切な誰かと整えたい夜に。





上野の街で長く焼肉と向き合ってきた老舗だからこそ提案できる、新しい焼肉のかたちを発信してまいります。