常温亜鉛めっき「ローバル」の製造・販売を手掛けるローバル株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 孝篤)は、木幸スポーツ企画株式会社(本社：大阪府枚方市、代表取締役：新庄 幸一)が運営する「枚方スイミングスクール」と公式スポンサー契約を締結いたしました。契約期間は2026年6月1日からの1年間となります。

本契約に伴い、同スクール所属のトップ選手たちが着用する水着およびジャージに、当社の「ROVAL」ロゴがあしらわれます。

当社は本契約を通じて、同スクールに所属し世界を目指すトップアスリートたちの活動を包括的に支援してまいります。





水着 ロゴ

ジャージ ロゴ





■ スポンサー就任の背景と目的

当社は「100年企業」として永続的に社会へ貢献することを目指し、さび止め塗料の可能性を追求しながら、常に新しいモノづくりや価値づくりへの「チャレンジ」を続けております。

当社の研究開発および製造の拠点である「枚方工場」がある地元・枚方市において、日本国内にとどまらず世界という高い舞台へ向けて日々の過酷なトレーニングと「チャレンジ」を続ける枚方スイミングスクールの選手たちの姿勢は、当社の掲げるビジョンと深く共鳴するものでした。

「あなたのチャレンジに、チャレンジで応える会社」として、夢に向かって邁進するトップスイマーたちを、地域の皆様と一緒になって全力でバックアップしてまいります。









■ 日本選手権水泳競技大会(JAPAN SWIM 2026)への出場について

2026年6月4日(木)より東京アクアティクスセンターで開催される日本選手権水泳競技大会(JAPAN SWIM 2026)に、同スクールから8名の選手が出場いたします。なお本大会は、国際大会派遣選手選考会を兼ねています。

注目選手として、大橋 信選手(17歳)、今福 和志選手(19歳)、梶本 一花選手(22歳)らが出場を予定。日本記録・世界記録級のタイムを持つ選手が複数エントリーしており、さらなる記録更新と世界への飛躍が期待されます。当社は過酷な戦いに挑む選手たちの挑戦を、地域社会とともに熱く応援いたします。

※大会の模様は、午前の予選が日本水泳連盟の公式YouTubeチャンネルでライブ配信、午後の決勝がNHK(総合・BS)で生中継される予定です。









■ ローバル株式会社 代表取締役 田中 孝篤 のコメント

「この度、地元・枚方市で長きにわたりトップアスリートを育成されている枚方スイミングスクール様の公式スポンサーに就任できたことを、大変嬉しく思います。世界の大舞台を目指して己の限界にチャレンジし続ける選手たちの姿は、私たち企業にとっても大きな刺激と勇気を与えてくれます。今期も全国・世界を舞台に活躍が期待される選手が多数所属しており、私自身も一人のファンとして、皆様の活躍を今から心待ちにしております。地域の皆様とともに、ローバル一丸となって選手たちの挑戦を応援してまいります」









■ 会社概要

【ローバル株式会社】

代表者 ： 代表取締役 田中 孝篤

本社所在地： 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第二中井ビル6F

枚方工場 ： 大阪府枚方市野村元町1-1

事業内容 ： ジンクリッチペイント(高濃度亜鉛末塗料)の製造、

および関連化学品等の販売

URL ： https://www.roval.co.jp/





【木幸スポーツ企画株式会社(枚方スイミングスクール)】

代表者 ： 代表取締役 新庄 幸一

所在地 ： 大阪府枚方市朝日丘町2番19号

事業内容： スイミングスクール・スポーツクラブの運営

URL ： https://www.kikoh-sports.com/hirakata/