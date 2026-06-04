窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：八重島 真人)は、海外向け公式ウェブサイトを全面リニューアルいたしました。

海外事業は今後の成長戦略における重要な柱の一つと位置づけており、長年培ってきた「Made in Japan」の高品質とデザイン性をグローバルに訴求し、事業拡大を一層加速いたします。

日本企業による海外展開やインバウンド市場の拡大が進む中で、当社は窓まわり製品を通じて、住宅、ホテル、商業施設など多様な空間づくりをサポートしてまいります。今後も海外のお客様やパートナーの皆さまのご意見を反映しながら、ウェブサイトを継続的に改善し、国内外の企業との連携機会を広げてまいります。





新サイトTOPページ





URL： https://www.toso.com









■新サイトの主な特長

1.ブランドストーリーの強化

製造工程や職人の技を動画・写真でご紹介し、TOSOのものづくり哲学を直感的に訴求いたします。





2.レスポンシブUI/UX対応

スマートフォン・タブレット・PC各デバイスに最適化し、製品情報・カタログ・動画・問い合わせ先へ最短3クリックでアクセスいただけます。





3.英語コンテンツ＆サステナビリティ情報掲載

製品仕様や使用イメージを英語で拡充し、環境配慮型素材やISO認証工場での取り組みも掲載しております。

(以下、付属資料へ詳細機能一覧等を記載)









■代表取締役社長 八重島 真人 コメント

「創立以来、『ものづくりとデザインの融合』を追求してまいりました。今回のサイトリニューアルを通じて、世界のお客様に当社の誇る“日本品質”とタイムレスなデザインをご覧いただき、より豊かなインテリアライフをサポートできれば幸いです。」









■会社概要

会社名 ：トーソー株式会社

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番9号

代表 ：代表取締役社長 八重島 真人

設立 ：1949年9月

資本金 ：11億7,000万円

事業内容：インテリア製品の企画、製造、販売









＜付属資料＞

1. 新サイトURL

https://www.toso.com





2. 詳細機能一覧

・ブランドストーリー(動画／写真ギャラリー)

・製品カタログ(PDFダウンロード)

・紹介動画(YouTube埋め込み)

・問い合わせフォーム(多言語対応想定)

・サステナビリティ情報ページ





3. リニューアル背景と狙い

・海外売上比率の拡大

・欧米市場でのブランド認知強化

・パートナー企業との連携強化





4. 今後の展望

・オンライン展示会との連動強化

・新市場向け製品開発