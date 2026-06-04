サイアンスアカデミーは、慶應SFC元学部長・冨田 勝氏を講師に迎え、保護者や教育関係者を対象としたオンラインセミナー「大学選びの極意とは」を2026年6月10日に開催します。AIの普及により学びやキャリアのあり方が大きく変化する中、これからの時代に求められる大学選びや人材育成の考え方について解説します。





セミナー バナー





大学選びの極意は「どこで何を学ぶか」ではないです。「誰と何に夢中になれるか」です。





未来社会はAIが前提になります。だからこそ親子三代に聴いてほしい、これからの大学と、生き方の話です。





The Wall Street Journal によれば、アメリカでは今、Z世代が大学ではなく、職業訓練校を選ぶ動きが広がっています。





理由はシンプルです。

「高学歴＝ホワイトカラー＝安定＝高収入」

という前提が、静かに崩れ始めているからです。

たとえば？？

電気工や配管工といった技能職は、年収8万～10万ドルに達するケースも珍しくない。

日本でも同様に、電気工事士や施工管理などの熟練層では、年収800万～1000万円に届く現実があります。

ここで起きているのは、単なる職業選択の変化ではないです。

「学歴」ではなく「技能」が、価値の中心に戻りつつあるという構造的な転換です。

本セミナーでは、冨田勝教授が、これからの時代における大学の価値を本音で語ります。





対象：

・子どもの未来を考える保護者

・人生の意味を問い直す大人世代









■開催概要

日時 ： 2026年6月10日(水) 20時45分～21時45分(1時間)

開催方法： Zoomウェビナー (ライブ限定・見逃し配信なし)

対象者 ： 親世代、および子どもの教育に関心のある人

定員 ： 300名

参加費用： 無料

登録URL ： https://tomita-education3.peatix.com





冨田 勝(とみた まさる)

慶應義塾大学名誉教授。1957年生まれ。慶應義塾大学工学部卒業後、米カーネギーメロン大学に留学し、AIを専攻して博士号(Ph.D)を取得。1990年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス開設とともに帰国。環境情報学部助教授、教授、学部長を歴任。2001年に慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市)を開設し、22年間所長を務め、その間に9社の慶應鶴岡発ベンチャー企業を創業支援した。(一社)鶴岡サイエンスパーク代表理事。著書に『脱優等生のススメ』(ハヤカワ新書)、『ゲーム少年の夢』(Kindle)など





モデレータ 川下 和彦(かわした かずひこ)

株式会社quantum 代表取締役社長兼CEO。2000年、慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了後、博報堂に入社。マーケティング、PR、広告制作など、多岐にわたるクリエイティブ業務を経験。2017年春より、新しい事業を創造し、成長させるスタートアップ・スタジオquantum(クオンタム)に参画。以来、大企業との新規事業開発やスタートアップの成長支援に取り組んでいる。著書に『コネ持ち父さん コネなし父さん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『がんばらない戦略』(アスコム)など。





キャスター 出野 泉花(での せんか)

5歳の時に劇団ひまわりに入所。18歳で芸能界を引退するまで声優・役者として活躍した。高校生バイオサミット2016にて厚生労働大臣賞を受賞。慶應義塾大学環境情報学部にAO入試で入学、同大学院システムバイオロジー修士課程修了(2023)。現在はIT企業勤務。