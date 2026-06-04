淡路島西海岸の絶景を望む「青海波-SEIKAIHA-」内の劇場「波乗亭」では、大人も子供も参加可能なコーラスコンテスト「淡路音楽島コーラスうたじまんコンテスト」を6月14日（日）に開催いたします。 URL：https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/utacon2026-6/

本コンテストは、「歌うことは、幸せを、元気を、エネルギーを運んできてくれる魔法。」をコンセプトに年齢・経験を問わず参加できる歌のイベントとして2021年より開催。今年は、「淡路音楽島コーラスうたじまんコンテスト」と題し、合唱のコンテストとしてリニューアルいたしました。課題曲として大人の方は「エーデルワイス」、子供の方は「ドレミの歌」が設定されており、その他、演奏時間5分間の自由曲で参加することも可能です。 本コンテストの優勝チームには、洋食レストラン「海の舎」にて毎週金曜日に行われているディナーショー『ミュージカル＆オペラナイト サウンド・オブ・ミュージック』にて淡路島で活躍するキャスト達と一緒に舞台に立つ出演権が授与されます。更に、出演者全員に参加賞としてパソナグループが淡路島西海岸で運営する飲食施設でご利用いただけるお食事券をプレゼントいたします。 年齢・経験を問わず参加できる歌のイベント「淡路音楽島コーラスうたじまんコンテスト」。皆様お誘いあわせの上、奮ってご応募ください！皆様の参加、お待ちしております。

■「淡路音楽島コーラスうたじまんコンテスト」 概要

開催日時： 6月14日（日）14：00開演（13：00開場） 対象： ①子ども部門（小・中学生） ②大人部門（高校生以上） ※1グループにつき4名以上 ※形式・ジャンル問わず 曲目： 課題曲／①子ども部門：ドレミの歌 ②大人部門：エーデルワイス 自由曲／演奏時間5分まで 料金： 10,000円（税込） 特典： 本コンテストの優勝チームには、洋食レストラン「海の舎」にて毎週金曜日に行われているディナーショー『ミュージカル＆オペラナイト サウンド・オブ・ミュージック』にて淡路島で活躍するキャスト達と一緒に舞台に立つ出演権が授与。出演者全員に参加賞としてパソナグループが淡路島西海岸で運営する飲食施設でご利用いただけるお食事券をプレゼント。 場所： 劇場 波乗亭（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： https://x.gd/U0otV お問合せ： PASONA AWAJI OPERA COMPANY（株式会社パソナグループ運営） TEL 0799-70-9020

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